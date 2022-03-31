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«Некоторые материалы подорожали даже не на сто, а на двести процентов». Вот что говорят зеленоградские стоматологии о последствиях санкций 31.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Стоматологические клиники вынуждены поднять цены на свои услуги. Виной всему подорожание или дефицит материалов и элементов конструкций, используемых в зубоврачебной практике. При этом цену на работу зеленоградские стоматологии стараются повышать минимально. Поговорили с представителями зубных клиник о том, на сколько дорожают материалы, ожидаются ли перебои с поставками и что делать пациентам.

«Ожидаем перебоев с поставками и стараемся сразу закупать побольше» — стоматологическая клиника «Дантистъ»

Мы используем лучшее, что есть на рынке — материалы производства Германии, Италии, Франции, США. Практически все подорожало, некоторые материалы даже не на сто, а на двести процентов. Недавно провели закупку. Материал, за который платили 5800 рублей, обошелся нам в 17 тысяч. Полагаю, что это проблема вызвана не курсом рубля (он ведь постепенно возвращается на прежний уровень), а сложной логистикой. Возможно, сами поставщики придерживают товар.

Стараемся сразу закупать побольше, поскольку ожидаем и дальнейших перебоев с поставками. Уже сейчас не все материалы доступны, В будущем, возможно, придется искать замену для совсем недоступных материалов.

Цены на прием и консультации у врачей мы повысили немного — на 10-12 процентов. Консультация стоила у нас 300 рублей, теперь 350. Выросли цены и на терапию — тоже примерно на 10%.

Чуть больше подорожали ортопедические работы и имплантаты — до 15%. Так, имплантат стоил 30 тысяч рублей, сейчас — 35 тысяч. Это связано как с подорожанием материалов, так и с удорожанием технических работ.

Существенного роста цен мы не планируем, Для нас важнее лояльность наших пациентов. Они, кстати, с пониманием относятся к подорожанию — запись к специалистам у нас полная.

«Пациенты стараются внести побольше предоплату, чтобы уменьшить влияние роста цен» — специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер»

Ситуация тяжелая — цены значительно выросли практически на все. Причем, что непонятно, даже на продукцию у российских поставщиков. Надеемся часть материалов заменить российскими аналогами, если они будут соответствовать нашим требованиям по качеству.

Соответственно растут цены и на наши услуги. Пока они подорожали на 5-10 процентов. Это касается лечения, поскольку консультация у врачей пока не дорожала — 500 рублей (1000 рублей у высококлассных специалистов). Пациенты наши с пониманием отнеслись к росту цен. Те пациенты, у которых запланирован большой объем работ, например, имплантация, стараются внести побольше предоплату на начальных этапах, чтобы минимизировать влияние роста цен на общую стоимость работ.

Мы надеемся, что через какое-то время цены снизятся, когда будет нормализована ситуация с поставками.

«Некоторые компании вообще перестали поставлять продукцию» — Центр функциональной стоматологии

В среднем расходные материалы подорожали на 20 процентов. Некоторые компании вообще перестали поставлять продукцию из-за разрыва логистических связей. Соответственно выросла и стоимость наших услуг и работ. При этом отмечу, что консультации наших врачей не подорожали, а рост цен коснулся только работ с использованием материалов — ортодонтии, терапии, имплантации.

Мы стараемся удерживать рост цен на низком уровне. С врачами провели собрание и договорились, что в такой момент турбулентности зарплаты врачам не будем повышать, все согласились.

Мы мыслим позитивно. Надеемся, что в скором времени поставщики найдут новые каналы ввоза импортных материалов. Конечно, цены все равно подрастут. Ожидаем, что некоторое время сохранится стагнация высокого уровня цен.

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Метки:
стоматология, сюжет: конфликт* с украиной 2022, санкции
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