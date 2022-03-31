«Ожидаем перебоев с поставками и стараемся сразу закупать побольше» — стоматологическая клиника «Дантистъ»

Мы используем лучшее, что есть на рынке — материалы производства Германии, Италии, Франции, США. Практически все подорожало, некоторые материалы даже не на сто, а на двести процентов. Недавно провели закупку. Материал, за который платили 5800 рублей, обошелся нам в 17 тысяч. Полагаю, что это проблема вызвана не курсом рубля (он ведь постепенно возвращается на прежний уровень), а сложной логистикой. Возможно, сами поставщики придерживают товар.

Стараемся сразу закупать побольше, поскольку ожидаем и дальнейших перебоев с поставками. Уже сейчас не все материалы доступны, В будущем, возможно, придется искать замену для совсем недоступных материалов.

Цены на прием и консультации у врачей мы повысили немного — на 10-12 процентов. Консультация стоила у нас 300 рублей, теперь 350. Выросли цены и на терапию — тоже примерно на 10%.

Чуть больше подорожали ортопедические работы и имплантаты — до 15%. Так, имплантат стоил 30 тысяч рублей, сейчас — 35 тысяч. Это связано как с подорожанием материалов, так и с удорожанием технических работ.

Существенного роста цен мы не планируем, Для нас важнее лояльность наших пациентов. Они, кстати, с пониманием относятся к подорожанию — запись к специалистам у нас полная.