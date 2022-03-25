Автосервис «Пять звезд»

«Цены на запчасти рванули в космос. Например, немецкий комплект ГРМ для „Мазды“ стоил 18-20 тысяч рублей. В течение нескольких недель он дорожал: 27 тысяч, 38 тысяч, 42 тысячи, 60 тысяч… Недавно увидел, что цена вернулась к 40 тысячам, — говорит представитель сервиса „Пять звезд“. — Происходит спекулятивный рост цен».

«Родные» запчасти для иномарок будут дорожать. Возможно, их сейчас даже выгоднее покупать у официальных дилеров — они стали придерживать товар только для своих клиентов. В скором времени можно прогнозировать увеличение потока неавторизованных деталей. Но ни о цене, ни о качестве сейчас сказать ничего нельзя, говорит он.

Масло, в зависимости от сорта и производителя, подорожало минимум на 50 процентов, но это не предел. Некоторые сорта поднялись в цене уже в два раза.

«Мы пока стараемся удерживать цены на нашу работу на прежнем уровне, но пока не знаем, сколько еще продержимся, — говорит представитель сервиса. — ТО для обычного автомобиля, например „Кашкай“, стоило 7—7,5 тысяч рублей, а сейчас 10,5—11 тысяч. В основном прирост за счет цен на моторное масло».