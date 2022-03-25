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«Простое ТО может подорожать вдвое». Зеленоградские автосервисы о росте цен на масло, запчасти и работу 25.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Резкий рост цен на запчасти, расходники и масло, перебои с поставками, проблемы со страховкой, изменение спроса и принципов работы — корреспондент «Зеленоград.ру» поговорил с автосервисами в нашем городе о работе в новых условиях.

Автосервис «Пять звезд»

«Цены на запчасти рванули в космос. Например, немецкий комплект ГРМ для „Мазды“ стоил 18-20 тысяч рублей. В течение нескольких недель он дорожал: 27 тысяч, 38 тысяч, 42 тысячи, 60 тысяч… Недавно увидел, что цена вернулась к 40 тысячам, — говорит представитель сервиса „Пять звезд“. — Происходит спекулятивный рост цен».

«Родные» запчасти для иномарок будут дорожать. Возможно, их сейчас даже выгоднее покупать у официальных дилеров — они стали придерживать товар только для своих клиентов. В скором времени можно прогнозировать увеличение потока неавторизованных деталей. Но ни о цене, ни о качестве сейчас сказать ничего нельзя, говорит он.

Масло, в зависимости от сорта и производителя, подорожало минимум на 50 процентов, но это не предел. Некоторые сорта поднялись в цене уже в два раза.

«Мы пока стараемся удерживать цены на нашу работу на прежнем уровне, но пока не знаем, сколько еще продержимся, — говорит представитель сервиса. — ТО для обычного автомобиля, например „Кашкай“, стоило 7—7,5 тысяч рублей, а сейчас 10,5—11 тысяч. В основном прирост за счет цен на моторное масло».

Шинный центр «Профиль»

Аналогичную ситуацию описали и в шинном центре «Профиль». Шины подорожали на 30—50 процентов. Заводы пока работают, однако крупнейшие компании-производители, такие как Bridgestone, Yokohama, Michelin, объявили об уходе с российского рынка. Как долго заводы смогут продолжать производство, неизвестно. Так же непонятно, какое будет качество у колес без контроля со стороны компаний. То же можно сказать и о производстве дисков.

Цены на работу «Профиль» пока не повышает. Однако, помимо собственно шин, выросли цены и на расходные материалы.

«Например, грузы, которые используются при балансировке колес. Зарубежные грузы на импортом клее держатся долго и не корродируют. В то же время отечественные аналоги недолговечны. К тому же они быстро покрываются ржавчиной, что в конечном итоге сказывается на состоянии дисков», — говорят специалисты.

Автотехцентр «СТО Зеленоград»

Представитель автотехцентра «СТО Зеленоград» также сетует на резкое подорожание запасных частей. Детали подорожали в среднем в два раза, но даже важнее их недоступность. «Некоторые центральные склады сейчас вовсе не отгружают детали, и даже не потому, что их нет, а потому что не понимают, по какой цене их продавать, и когда они смогут получить новые», — говорит он.

«Возможно, через некоторое время частично дефицит сможет покрыть Китай. Но для этого необходимо во-первых, наладить логистику, во-вторых, это не даст удешевления (из-за курса валют), и в третьих, Китай все равно не сможет заменить все — далеко не все запчасти доступны на этом рынке», — отметил представитель СТО.

Из-за этого также возникают проблемы со страховыми компаниями. «У нас один клиент на дорогом автомобиле попал в аварию, страховая констатировала total loss [то есть машину невыгодно или невозможно восстановить], но выплатила ему стоимость машины, которая в два раза ниже, чем ее сегодняшняя цена», — сказал он.

В связи с подорожанием автосервиса уже сейчас наблюдается отток клиентов. По словам представителя СТО, автовладельцы сейчас стали больше заниматься существенными вопросами, то есть обеспечивать работоспособность машин. На второй план отошли такие вещи, как тюнинг, покрытие антикором и другие менее важные работы.

«Чего ожидать в будущем, непонятно. Некоторое время будет застой в нашей отрасли, а что произойдет потом невозможно спрогнозировать», — сказали в СТО, отметив, что цену на работы пока не повышали, но цены на масло и запчасти выросли так, что простое ТО может стоить вдвое дороже, чем раньше.

«Вероятно, автосервис от обслуживания машин и замены деталей будет смещаться в сторону ремонта узлов и агрегатов. Но на это потребуются значительные средства для приобретения ремонтного оборудования и обучения персонала», — говорят в СТО.

Техцентр «Наш»

Самым оптимистичным образом высказался представитель техцентра «Наш» — ситуация вскоре стабилизируется. По его данным, крупнейшие автопроизводители не закрывают производство в России. «Сейчас нарушены только логистические цепочки. Как только будут отработаны новые пути поставок, прекратится и галопирующий рост цен, и ажиотажный спрос», — сказал он.

Конечно, считает он, сейчас вырастет объем поставок из Китая, но за цены и качество никто поручиться не сможет.

В целом, он ожидает небольшой рост расценок на ремонтные работы — в пределах 20%.

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автосервис, сюжет: конфликт* с украиной 2022, санкции
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