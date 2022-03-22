Где купить бумагу: В канцелярском магазине «Комус» на момент публикации «немножко» бумаги было в наличии, но не больше двух пачек в одни руки (точней — в один чек). Стоимость — от 1500 рублей за пачку. Бумага продолжает дорожать — в воскресенье в том же «Комусе» ещё можно было купить по 922 рубля. На сайте для заказа онлайн бумаги нет вообще.

Наши читатели рассказывали, что покупали бумагу в последние дни в небольших магазинчиках: «Клякса» (под «Десяточкой») в 4-м микрорайоне, на цокольном этаже «Атака» в 3-м, в магазине «Мастерок» в 6-м, «Ситилинк» в ТЦ «Ольга». Но ситуация с наличием постоянно меняется, а в некоторых крупных гипермаркетах никакой бумаги уже нет. К примеру, в «Ашане».

Несколько объявлений есть на авито по цене от 700 до 1500 рублей. Но количество обычно ограничено — у большинства продавцов 5-15 пачек.

Когда решат проблему: Причина дефицита бумаги — перебои с поставкой импортных химикатов, необходимых для её производства. В правительстве сообщили, что один из крупнейших комбинатов по производству бумаги уже перестроил свою работу и адаптировался к ограничениям. Они обещают, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России в течение недели. То есть к концу месяца можно ждать возвращения бумаги в магазины. Снизится ли после этого цена, не сообщается.

Что ещё полезно знать: Предприниматели могут снизить потребление бумаги, перейдя на на полный электронный документооборот (ЭДО). По данным компании «БЦ Профит», в Зеленограде и ближайших регионах уже более четырех тысяч компаний перешли на ЭДО с налоговой, но почему-то не торопятся перейти на него в отношении с контрагентами. А это может сэкономить много бумаги.