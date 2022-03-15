Многие магазины ещё не продали весь товар, закупленный до начала нынешнего экономического кризиса, но розничные цены на него уже подняли. Многие покупатели считают, что продавцы просто наживаются. Почему это не так и зачем повышать цену до того, как старые запасы успели распродать, рассказала в своем телеграм-канале одна из хозяек магазина «Подружки-рукодельницы» Елена Фортуна.
— Часто покупатели удивляются: почему повысились цены на пряжу, если она куплена еще до того, как началось это безобразие с курсом доллара?
Не повышать цены можно только в двух случаях: если магазин собирается закрываться либо выводит некоторые товары из ассортимента.
Цена каждого моточка пряжи состоит из двух частей: оптовая цена и наценка магазина. В наценку включены аренда, налоги, зарплаты и прочие расходы (а их немало). То есть, продав моточек пряжи, магазин должен иметь возможность купить такой же взамен проданного, и наценка никуда деться не может, потому что это те расходы, которые есть всегда, независимо от объема продаж.
А если оптовая цена стала больше, чем была цена в рознице (как и произошло со всей импортной пряжей за последние две недели) - совершенно очевидно, что это будет продажа в убыток.
Мне ужасно не нравятся новые цены. Поэтому наценку на новую пряжу мы делаем меньше, чем раньше. Но в убыток мы продавать не можем — это в том числе противозаконно, кстати.