— Часто покупатели удивляются: почему повысились цены на пряжу, если она куплена еще до того, как началось это безобразие с курсом доллара?

Не повышать цены можно только в двух случаях: если магазин собирается закрываться либо выводит некоторые товары из ассортимента.

Цена каждого моточка пряжи состоит из двух частей: оптовая цена и наценка магазина. В наценку включены аренда, налоги, зарплаты и прочие расходы (а их немало). То есть, продав моточек пряжи, магазин должен иметь возможность купить такой же взамен проданного, и наценка никуда деться не может, потому что это те расходы, которые есть всегда, независимо от объема продаж.

А если оптовая цена стала больше, чем была цена в рознице (как и произошло со всей импортной пряжей за последние две недели) - совершенно очевидно, что это будет продажа в убыток.

Мне ужасно не нравятся новые цены. Поэтому наценку на новую пряжу мы делаем меньше, чем раньше. Но в убыток мы продавать не можем — это в том числе противозаконно, кстати.