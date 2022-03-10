Мэрия намерена помочь предпринимателям в надвигающемся экономическом кризисе. Чтобы понять, что нужно бизнесу, среди предпринимателей запустили опрос.

В нем 18 вопросов. Попросят оценить текущие условия ведения бизнеса, рассказать о наиболее острых проблемах и прогнозах по развитию, выручке и сокращению персонала.

Предлагается выбрать наиболее актуальные меры поддержки из следующего списка:

Льготное кредитование

Налоговые каникулы

Расширение существующих видов субсидирования

Увеличение сумм субсидирования

Актуальное и оперативное информирование о новых мерах поддержки

Расширение госзаказа

Кредитные каникулы

Снижение налоговых ставок

Помощь с поиском новых партнеров / поставщиков

Содействие сбыту продукции / услуг

Помощь с выходом на новые рынки

Помощь с поиском новых сотрудников

Можно предложить свои варианты, правда в сопроводительном письме просят избегать «эмоциональных комментариев».

Опрос просят пройти в кратчайшие сроки. Анкета на сайте anketolog.ru.

Кроме того, в Москве работает горячая линия штаба по защите бизнеса: 8-495-620-20-45, shtab@mos.ru