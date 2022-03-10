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Мэрия намерена помочь предпринимателям в надвигающемся экономическом кризисе. Чтобы понять, что нужно бизнесу, среди предпринимателей запустили опрос.
В нем 18 вопросов. Попросят оценить текущие условия ведения бизнеса, рассказать о наиболее острых проблемах и прогнозах по развитию, выручке и сокращению персонала.
Предлагается выбрать наиболее актуальные меры поддержки из следующего списка:
- Льготное кредитование
- Налоговые каникулы
- Расширение существующих видов субсидирования
- Увеличение сумм субсидирования
- Актуальное и оперативное информирование о новых мерах поддержки
- Расширение госзаказа
- Кредитные каникулы
- Снижение налоговых ставок
- Помощь с поиском новых партнеров / поставщиков
- Содействие сбыту продукции / услуг
- Помощь с выходом на новые рынки
- Помощь с поиском новых сотрудников
Можно предложить свои варианты, правда в сопроводительном письме просят избегать «эмоциональных комментариев».
Опрос просят пройти в кратчайшие сроки. Анкета на сайте anketolog.ru.
Кроме того, в Москве работает горячая линия штаба по защите бизнеса: 8-495-620-20-45, shtab@mos.ru
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