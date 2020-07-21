Вышел из лифта, весь белый от страха

Дом построили всего пять лет назад. Проблемы начались сразу после заселения. Рассказы жильцов о поездке в обоих лифтах — грузовом и пассажирском — напоминают фильм ужасов.

«Лифт ускоряется, начинает падать, потом резко останавливается». «Я зашел в лифт на третьем этаже, нажал кнопку первого. Лифт стал шататься и пролетел на минус первый, на подземную парковку и резко остановился. Меня ударило по ногам. После этого лифт увез меня на 17-й этаж». «В грузовом лифте застрял ремонтник, вышел весь белый от страха». «Я зашел в грузовой лифт на 13-м этаже, поехал вниз, этажа с шестого лифт внезапно ускорился, как будто падает, и резко остановился». «Ехала с 12-го этажа, лифт увез на минус второй и не открывал двери. Долго сидела внутри, тыкала в разные кнопки, наконец открылся».

Застревает лифт тоже часто. Был случай — с роженицей и врачами «скорой помощи» внутри. Жители оставляли заявки — как в единую диспетчерскую ЖКХ, так и непосредственно в организацию, обслуживающую лифты СП «Практика». Случай, когда грузовой лифт ехал с 13-го этажа и сорвался на 6-м, заставил жильцов составить коллективное письмо — его подписали около 80-ти человек — и отправить его в правительство Москвы и Роспотребнадзор.