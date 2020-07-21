Лифты в корпусе 2306Б несколько раз срывались и с ускорением пролетали между этажами, в том числе с людьми внутри. Последний раз такой пролёт случился в июле — с 16 этажа практически в подвал, где находится подземная парковка. Жильцы напуганы. А специалисты утверждают, что лифт работает нормально. Хотя и не отрицают, что проблемы есть.
Дом построили всего пять лет назад. Проблемы начались сразу после заселения. Рассказы жильцов о поездке в обоих лифтах — грузовом и пассажирском — напоминают фильм ужасов.
«Лифт ускоряется, начинает падать, потом резко останавливается». «Я зашел в лифт на третьем этаже, нажал кнопку первого. Лифт стал шататься и пролетел на минус первый, на подземную парковку и резко остановился. Меня ударило по ногам. После этого лифт увез меня на 17-й этаж». «В грузовом лифте застрял ремонтник, вышел весь белый от страха». «Я зашел в грузовой лифт на 13-м этаже, поехал вниз, этажа с шестого лифт внезапно ускорился, как будто падает, и резко остановился». «Ехала с 12-го этажа, лифт увез на минус второй и не открывал двери. Долго сидела внутри, тыкала в разные кнопки, наконец открылся».
Застревает лифт тоже часто. Был случай — с роженицей и врачами «скорой помощи» внутри. Жители оставляли заявки — как в единую диспетчерскую ЖКХ, так и непосредственно в организацию, обслуживающую лифты СП «Практика». Случай, когда грузовой лифт ехал с 13-го этажа и сорвался на 6-м, заставил жильцов составить коллективное письмо — его подписали около 80-ти человек — и отправить его в правительство Москвы и Роспотребнадзор.
Специалисты «Практики» и «Жилищника» на слова «падает» и «пролетает» применительно к лифтам реагируют нервно или со смехом, говорят жильцы. Формально лифт действительно не упал, а в конце концов останавливался. Как выражаются ремонтники-лифтеры, срабатывает «охрана шахты». Но человек, находящийся внутри неожиданно ускорившегося и грохочущего лифта воспринимает это именно как свободное падение. Это ненормально.
«Лифты никуда не „пролетали“, они в исправном состоянии», сразу же ответили на вопросы «Зеленоград.ру» в «Практике». Там считают, что проблема в грунтовых водах, поступающих в приямок лифтовой шахты. Жидкость испаряется, оседая на металлические направляющие — вертикальные рельсы. Появляется коррозия и, как следствие, трение лифта о направляющие. Срабатывают ловители, лифт останавливается. Приходится промазывать направляющие чаще, чем обычно. Но технически лифт со всеми его системами безопасности исправен, настаивают в «Практике». «Если бы он падал, никого бы в живых уже не было».
Тем не менее, это объяснение не делает субъективные ощущение тех, кто едет в таком «пойманном» лифте, более приятными.
А сейчас пассажирский лифт и вовсе отключили. Внезапно для жильцов приехала комиссия из сотрудников «Практики» и «Жилищника». Представителю совета дома удалось поговорить с сотрудником «Практики» — тот и сказал, что «всё заржавело». Этого и следовало ожидать, если в шахту постоянно прибывает вода. Что делать с лифтом, будет решать «Жилищник».
Откуда же появляется вода в лифтовой шахте? Из-за нарушения гидроизоляции в подвале, где находятся подземные парковки. Проблемы с гидроизоляцией были и в других корпусах 23-го микрорайона. В них виноват застройщик, говорят в управе. Жильцам говорят, что местные власти все еще пытаются заставить застройщика — «Моспромстрой» — исправить ситуацию.
Жильцы тоже знают об этой проблеме. Старшая по дому рассказывает, что пришлось откачивать воду из лифтовой шахты, для этого на два дня отключали лифт. После откачки шахту просушили, но там снова накопилась вода — она прибывает постоянно.
«Зеленоград.ру» обратится к застройщику и управляющей компании, чтобы выяснить ситуацию с затоплением подземных этажей в корпусе 2306Б и планах по исправлению этой ситуации.