Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах

Мария, корпус 160, подъезд 2. Часто ломается и иногда не открывается на 6 этаже. Раз пять звонила в колцентр, чтобы починили большой лифт. Соседи ходили в «Жилищник» с обращением. Но лифт до сих пор открывается через раз, а на прошлой неделе, вообще не уезжал с 6 этажа. Его очень часто трясёт, люди постоянно пугаются. Отремонтировать толком не могут, а менять не собираются.

Игна, корпус 1131, подъезд 7. После установки новых лифтов, один из них ломается с периодичностью раз в неделю. Ездить неприятно и страшновато — вдруг застрянет или упадет.

Катя, корпус 1107. В нашем доме тоже меняли старые лифты на «новые»! Почему в кавычках? Потому что на них ездить ещё страшнее, чем на предыдущих. Не было ни одного дня, чтобы все четыре лифта работали исправно! Постоянно в рабочем режиме находятся два, а то и один лифт! И это на 22-х этажный дом! Один из лифтов в нашем доме также срывался с пассажирами внутри. Произошло это на уровне 17 этажа, стопоры сработали только на 15! Слава богу ни кто не пострадал.

Татьяна, корпус 1118. Лифты часто ломаются, постоянно половина лифтов стоит в неисправном состоянии, их чинят, но они снова через пару-тройку дней не работают. В некоторых лифтах проблема с датчиками. Иногда люди застревают.

Евгения, корпус 1455, 3 подъезд. Лифты не сразу закрываются, периодически застревают на этажах, плохо настроены на скорость закрытия, временами работает только маленький лифт и самое ужасное — вызываешь лифт например с пятого этажа, чтобы спустится на первый, а он едет на 17, а потом едет на первый, очень, очень страшно, особенно, когда ты с коляской с маленьким ребёнком. Конечно, падений, славу богу, не было, но проверить управляющий компании не помещало бы.

Ирина, корпус 1413, подъезд 3. Живу на последнем этаже. Когда нам 1,5 года назад поменяли лифты, один из них при остановке на любом этаже создавал сильный стук наверху (в машинном отделении), от которого я просыпалась. Пока лифт был на гарантии — куда я только не писала. Ответ — все нормально. А на вопрос, почему соседний такой же работает бесшумно — ответили, что там детали от разных производителей. Дошла до Мосжилинспекции, комиссия подтвердила сильный стук — немного подрегулировали, стало тише, но все-равно слышно. В городе ходят слухи, что якобы часть лифтов были куплены заведомо бракованные по цене качественных (откаты), но это только слухи…Тем не менее, у нас два одинаковых лифта — один бесшумный, а второй с грохотом.

Ирина, корпус 248, этаж 13. У нас два лифты шумят на весь дом, в квартирах слышно каждую поездку. Маленький подпрыгивает и зачастую просто зависает при поездке. Это ведь тоже неправильно, а значит потенциально опасно. Я пыталась решить проблему, обращалась и в управляющую, и в лифтовую компании, в префектуру. Приходили специалисты, наверное что-то делали, но ничего не изменилось. А далее следуют отписки в стиле «все проверили, все работает, больше сделать ничего не можем». Вот как бы повлиять на эту ситуацию? Думаю, что в наших домах установлены самые дешевые лифты и элементарно не хватает квалифицированных специалистов. Ведь любую проблему можно решить — было бы желание.

Елена, корпус 2010, подъезд 6. На протяжении месяца постоянно не работает грузовой лифт 17, 22, 25 августа, 2, 3, 14 сентября, 16 сентября два лифта не работают с утра. Мы многодетная семья, у меня трое маленьких детей и наша коляска помещается только в грузовой лифт, который постоянно не работает.

Ивита, корпус 200Б, подъезд 2. Лифт ломается довольно часто и всегда пугает, что будто цепляется дверцами за что-то, всегда какой то шум. Объясняют так — «что вы хотите, всё старое».

Елена, корпус 363. Каждый раз боюсь садиться в лифт, когда еду к маме, он постоянно дергается, часто останавливается на каждом этаже, иногда просто не работает, то же и со вторым лифтом.

Елена, Березовая аллея, дом 9, подъезд 3. Грузовой лифт не работает почти каждый день, между этажами дребезжит. Второй лифт через день работает. Кнопки в лифте ребёнок нажать не может, не хватает сил. Ремонтники приходят почти каждый день. На все обращения в управу мне отвечали, что все делают! Но увы.

Сергей, корпус 1114. Лифты в нашем доме после их замены на новые несколько лет назад постоянно ломаются или работают плохо. Ни дня без какой-нибудь неисправности. Подозреваю,что они изначально были плохого качества, может куплены по дешевке у недобросовестного производителя. Боюсь, что и у нас они тоже когда-нибудь начнут срываться вниз.

Алексей, корпус 1003, подъезд 2. С заменой старых советских лифтов на новые стали постоянно возникать проблемы. У пассажирского лифта часто проблемы с дверями: то медленно открываются-закрываются, то не срабатывают четко датчики положения кабины лифта (лифт может прийти на этаж, и поехать снова вниз; может закрыть двери и стоять пока не доведешь двери руками до полного закрытия). Грузовой лифт обильно трясет, порой до металлического скрежета в полозьях. Налицо плохая регулировка лифтового хода или прямолинейности контура направляющих. Высшее техническое образование получил, использую, поэтому лифтами такими пользоваться еще страшней.

Евгений, корпус 1462, подъезд 8. Часто не работает сразу два лифта. Иногда, если один где-то стоит с открытыми дверьми, то второй не вызывается, пока тот двери не закроет и не поедет. Лифт, расположенный ближе к выходу, практически всегда при подъёме на этажи выше 7 постоянно останавливается сначала на 7-м, открывает двери, далее нажимаем снова свой этаж и только тогда едет до нужного.

Ярослав, корпус 432, подъезд 4. Лифт периодически ломается, застревает, обрывается с этажа на этаж.

Дарья, корпус 1455, подъезд 4. Постоянно ломаются новые лифты, которые установили летом 2017. Лифты при движении трясутся, часто уезжают вместо 1-го этажа на другой. Один раз спускались с мужем, поняли, что едем не на 1-й, а вверх — автооповещение сказало «двадцать пятый этаж», а у нас их всего 17. За год неоднократно жильцы нашего подъезда писали, звонили, обращались с жалобой на неисправность лифтов. Наверное,пока летального исхода не будет власти не обратят внимание.

Юля, корпус 403, подъезд 2. Две недели ходили пешком так как не работал лифт. Звоню в диспетчерскую, там говорят «а что вы хотите, у вас капитальный ремонт». Лифтеры приходят, толкнут — лифт через час опять стоит. А нормальный специалист, который может починить, видимо, один на всю Москву. Префектура тоже бездействует. Спрашивается, за что мы платим деньги каждый месяц.

Инесса, корпус 2003. Постоянно ломаются лифты. Последний раз маленький лифт четыре дня стоял сломанный. В диспетчерскую звонили — отвечали «передадим информацию» или «знаем, чиним»! В корпусе 1126 лифты стояли с 1990 года и ни разу не ломались.

Екатерина, корпус 1454, подъезд 3. Постоянная проблема с грузовым лифтом, он вообще не работал 1,5-2 месяца. И 11 августа мы в нем застряли, я, муж, папа-инвалид без ноги и дочки 2 и 5 лет. Представляете какого было сидеть в нем в субботу, ждать лифтера! Слава Богу, хоть трезвый был и приехал быстро!

Екатерина, корпус 107, подъезд 1. Постоянно не работает грузовой лифт. Многократно обращались, починят, пару дней поработает и снова не работает.

Ирина, корпус 1107. Полная ж… с лифтами. С момента как поменяли на новые, ни одного дня не было что бы не ломались. Куда только не обращались, и подписи собирали, префектура, и управляющая компания… Всё без толку. А хуже всего, что в случаи поломки лифтов, лестницей нельзя воспользоваться. Все двери закрыты.

Санта, корпус 250, подъезд 2. Неисправен маленький лифт. Нажимаешь, например, на 10-й, он доезжает, но не открывается, а вместо этого резко останавливается и быстро едет вниз, опять останавливается и может либо открыться, либо опять резко поехать наверх, но уже на другой этаж. Много раз приезжал лифтер и говорил, что вроде как просто стерлись диски и всё, а лифт работает отлично. И всё.

Елена, корпус 1116. Каждую неделю и по несколько раз в день иной раз ломаются лифты! Мы жалуемся на портал «Мой город», нам отчитываются, что с лифтами все прекрасно! Поставили то ли дешевые и некачественные лифты в домах, то ли руками не из того места!

Светлана, корпус 1211. Все время ломается то один, то другой лифт, либо тоже едут как-то странно (их потрясывает). Уже друг другу новости передаём — на каком лифте лучше сегодня не ездить, потому что он ехал неровно или гудел-шумел.

Anna, корпус 1639. Периодически лифт издает страшные звуки, его трясет при спуске, а то и сам по себе катается с этажа на этаж. Страшновато.

Марина, корпус 1014. Очень сильно скрипят лифты. То один, то другой. Скрежет металла об металл. Видимо металлический трос трется о ролик. Страшно!