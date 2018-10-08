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Новый лифт в корпусе 1121 сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком 08.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Замененный три года назад пассажирский лифт при спуске с 12-го этажа на уровне третьего сорвался и рухнул в шахту. Внутри были мама с двухлетней дочкой, женщина сильно ударилась ногами.

Инцидент произошел днем 5 октября в 8-м подъезде корпуса 1121. Диспетчер сказал, что лифт сорвался с катушки, на которую наматывается трос, рассказала Zelenograd.ru пострадавшая Наталья. «Был щелчок, удар, мы полетели вниз, в подвал шахты. Это какие-то доли секунды, когда не успеваешь понять, что происходит. Дочка успела подпрыгнуть, избежав сильного удара при падении лифта». Аварийная службы приехала минут через 15, лифт подняли на второй этаж, женщина с ребенком вышли.

Старшие дети Натальи (8 лет) спускались одновременно на другом лифте. Они не обнаружили маму на первом этаже и сильно испугались. «Мама, не молчи, давай разговаривать», плакали старшие, пока женщина с малышкой находились внутри лифта в шахте. «Потом уже затряслись колени, не могла идти и задумалась: «А если бы лифт упал с двенадцатого этажа?», сказала Наталья.

Специалисты говорят, что лифт не может «упасть в шахту» — сработают защитные устройства. Однако за прошедшие три дня официально происшествие не прокомментировали ни власти, ни управляющая компания.

«Причин случившегося может быть много, истинную можно узнать, только побывав на месте, — прокомментировал инцидент специалист из Зеленограда, работавший на монтаже и обслуживании лифтов. — Катушки там нет, а есть канатоведущий шкив, и диспетчер не может знать что происходит в машинном помещении. У меня был случай: под трос на шкив попала крыса, в итоге он соскочил со шкива, лифт резко дернулся и остановился, сработало несколько устройств безопасности. Что касается срыва с более высоких этажей — лифт пролетел бы метра 1.5-3 и сел бы на ловители из-за превышения расчётной скорости. Вариант „упал в шахту“ исключен, лифт и так двигается по шахте на направляющих. Как и противовес».

Лифтовое оборудование и кабины в корпусе 1121 меняли в 2015—2016 году по программе капитального ремонта. Работы выполняло ООО «Лифтовая компания Практика». Компания через своего учредителя связана со специализированным предприятием «Практика», которое занимается техническим обслуживанием, текущим ремонтом и эксплуатацией лифтового оборудования жилых домов Зеленограда.

После замены лифты в корпусе 1121 постоянно ломались, рассказывают жильцы. В частности, после двери после открытия быстро закрывались — однажды так зажало коляску с ребенком. После обращения в префектуру пришел стандартный ответ: проведена проверка, лифты исправны. По факту они работают через день. Лифты при движении сильно трясет, двери периодически не закрываются полностью.

В ответ на очередную жалобу на неработающие лифты окружная администрация переложила вину на жителей: «Характер обращений и отчет об устранении неисправности указывает на то, что все поломки лифтового оборудования происходят в результате неправильной эксплуатации лифтов. В основном выходят из строя датчики дверей шахты и дверей кабины, а также поломка реверса дверей, что свидетельствует о механическом удержании дверей лифтовой кабины».

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Новый лифт в 11 микрорайоне сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком
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Обсуждение
Александр Пырко
Вчера, 11:08
это жесть какая-то! Интересно, сколько бы отсудили пострадавшие у обслуживающей компании, скажем в США? У нас даже не извинятся
Li Lissi
Вчера, 11:49
Мать троих детей чуть не погибла!
Кто ответит за эту преступную халатность?
татьяна андреевна
Вчера, 11:52
в 614 корпусе,1 подъезд,лифты тоже постоянно ломаются и их жутко трясет.на обращения жильцов,реакции ноль.Для себя уяснила давно,на нашу жизнь и безопасность -всем плевать!
Майкл Маерс
Вчера, 13:03
В нашем доме шумят и трясутся в основном грузовые лифты.Каждый день не работает один или оба.Сегодня оба не работают.Когда вызываешь монтёров через вызов около лифтов,то говорят,что все заняты.Один раз лифты стояли три дня пока я не позвонил в диспетчерскую и не высказал всё,что я о них думаю.
Igor K____
Вчера, 14:03
У нас даже не извинятся
Судя по тому,что эту информацию разместили только на этом сайте,будут пытаться умолчать о событии и не пустить дальше Зеленограда.А могут вообще,обвинить мать с ребёнком в поломке лифта,типа прыгали там.От наших ,после пьяного мальчика, можно ожидать чего угодно
Юрий Парф
Вчера, 14:12
В 5 районе сейчас меняют лифты. Догадайтесь кто меняет. Правильно , гости из бывших союзных республик.
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