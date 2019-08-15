Бульвар в 16-м микрорайоне между Панфиловским и Георгиевским проспектами благоустроили в прошлом году. В качестве украшения здесь поставили травяные скульптуры слона, быка, медведя, льва, носорога и жирафа. Почти сразу у слона отломили один бивень и повредили второй. А на прошлой неделе все фигуры вообще исчезли с бульвара.

Практически одновременно с пропажей животных из 16-го микрорайона открыли доступ к новому скверу в 3-м, возле «Флейты». Там тоже обнаружились такие скульптуры (их называют «топиары»), в том числе два жирафа. «Так вот где наш жираф из 16-го!» — вскричали десятки подозрительных комментаторов. Но власти развеяли их подозрения.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов в эфире радио «Зеленоград сегодня» сказал, что топиары понадобилось увезти для благоустройства бульварной зоны. В частности, чтобы переставить их с газонов на резиновое покрытие. Оказывается, посетители бульвара полюбили фотографироваться с этими фигурами, а пока они стояли на траве, люди её вытоптали. Теперь вместо настоящей травы будет «достаточно красивое» и более практичное покрытие.

При этом в сквере в 3-м районе фигуры тоже стоят на газоне. Значит ли это, что газон там тоже скоро вытопчут, скульптуры увезут и газон заменят на «более практичное покрытие», неизвестно.

Фигуры животных из искусственной травы впервые поставили в Зеленограде в 2017 году во время масштабного ремонта спортивной площадки у Быкова болота в 1-м микрорайоне. Это были фигуры волка Забиваки, Микки-Мауса и Шрека с ослом. И в 1-м микрорайоне, и в 16-м закупочная цена топиаров была значительно выше, чем розничная цена на сайте производителя. Причины такой разницы пока неизвестны.