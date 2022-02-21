Крысы перегрызли провода в машине, припаркованной возле мусорных контейнеров 21.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Владелец автомобиля, живущий в 23 микрорайоне, обнаружил испорченные провода в своей машине — по его мнению их перегрызли крысы. Машина была припаркована рядом с домом, недалеко от площадки с мусорными контейнерами. Это не единственный случай в районе, причем парковка вдалеке от мусорки не спасает.

Другие жители рассказали в телеграм-чатах 23-го микрорайона, что их машины тоже были повреждены крысами. Один человек сообщил, что видел крысу буквально десять минут назад когда выкидывал мусор. Другой выложил видео, где крыса лазит по птичьей кормушке.

Крыса лазит по птичьей кормушке в 23 микрорайоне

Вероятно, крысы едят провода и другие детали автомобили, сделанные из биоразлагаемых материалов: сои, рисовой шелухи, дерева, жмыха от пальмового масла, соломы. В современных машинах их используют не только в изоляции проводов, но и в сиденьях, ковровых покрытиях, деталях интерьера автомобиля (подробнее в этой статье). Крысы, конечно, и раньше провода ели — но не с таким аппетитом. Теперь, с использованием «экологичных» материалов, такие случаи стали массовыми настолько, что автопроизводители в инструкции прописывают ответственность покупателя за состояние изоляции. А некоторые продают специальную изоленту против грызунов.

Однако крысы не самозарождаются под капотом. В машину они попадают, вероятно, из близлежащих домов или мусорных площадок. За их санитарное состояние отвечает управляющая компания, у которой должен быть заключен договор со специализированной организацией по уничтожению грызунов (это называется «дератизация»). Жители 23-го микрорайона говорят, что обращались в управляющую компанию, но это не помогло.

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), контейнерные площадки для мусора
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