Вероятно, крысы едят провода и другие детали автомобили, сделанные из биоразлагаемых материалов: сои, рисовой шелухи, дерева, жмыха от пальмового масла, соломы. В современных машинах их используют не только в изоляции проводов, но и в сиденьях, ковровых покрытиях, деталях интерьера автомобиля (подробнее в этой статье). Крысы, конечно, и раньше провода ели — но не с таким аппетитом. Теперь, с использованием «экологичных» материалов, такие случаи стали массовыми настолько, что автопроизводители в инструкции прописывают ответственность покупателя за состояние изоляции. А некоторые продают специальную изоленту против грызунов.

Однако крысы не самозарождаются под капотом. В машину они попадают, вероятно, из близлежащих домов или мусорных площадок. За их санитарное состояние отвечает управляющая компания, у которой должен быть заключен договор со специализированной организацией по уничтожению грызунов (это называется «дератизация»). Жители 23-го микрорайона говорят, что обращались в управляющую компанию, но это не помогло.