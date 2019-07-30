Инженер строительного контроля требуется в ТБО «Поварово» — такая вакансия появилась на днях на одном из популярных порталов по поиску работы. Разместила её известная компания, крупный подрядчик с миллиардными заказами по госконтрактам. Как следует из описания вакансии, нужен специалист для работы непосредственно на строительной площадке. При этом конкурс на строительство мусорного комплекса возле Поварово еще не объявлен и подрядчик не определен.
«ТБО» обычно расшифровывается, как «твердые бытовые отходы». Скорее всего имеелся в виду комплекс по переработке отходов «Поварово» (КПО) — рядом с Зеленоградом собираются строить комплекс по сортировке и захоронению мусора.
Вакансию «в ТБО Поварово» разместила группа компаний ЕКС. Это работающая более 45 лет компания, занимающаяся масштабными проектами — от реконструкций систем теплоснабжения и комплексного благоустройства в Москве до строительства объектов нефтегазовой отрасли. В том числе и рекультивацией мусорных полигонов.
Конкурс непосредственно на строительство мусорного комплекса возле Поварово еще даже не объявлен. Пока что прошли торги только на разработку проекта и материалов инженерных изысканий и на закупку оборудования для будущего завода, и завершены только первые — контракт заключен с ООО «Геотехпроект».
Сейчас вакансия удалена. В ЕКС сообщили Zelenograd.ru, что специалист разместил её по ошибке. Инженер строительного контроля действительно требуется, но на полигон ТКО «Царево» — это в Пушкинском районе Московской области. Компания не располагает данными о реализации проекта по строительству КПО «Поварово», отмечается в ответе ЕКС.
Такую ошибку сложно объяснить простой путаницей. Непонятно, почему специалист компании, размещая вакансию, написал именно «Поварово», к которому ЕКС формально отношения не имеет. Более того, в вакансии указан ближайший город — Зеленоград — получается, что специалист ошибся дважды.
Комплекс по переработке и размещению отходов построят между поселком Поварово и деревней Лыткино, примерно в десяти километрах от Зеленограда. В деревне Хметьево — это 20 километров от Зеленограда — осенью начнут строить мусоросжигательный завод.
Строительство мусорного комплекса вызывает протесты у местных жителей. Инициативная группа жителей Солнечногорского района считает, что это фактически полигон для закапывания бытовых отходов, который собираются построить в 800 метрах от ближайших коттеджных и дачных поселков и нескольких километрах от городских поселений. Противники строительства мусорного комплекса в Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево организовали ряд акций протеста. «Антимусорный» митинг прошел и в Зеленограде.
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