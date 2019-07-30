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Крупная компания разместила вакансию для строительства мусорного комплекса рядом с Зеленоградом, для которого ещё нет подрядчика. А потом удалила её, объяснив публикацию ошибкой 30.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Инженер строительного контроля требуется в ТБО «Поварово» — такая вакансия появилась на днях на одном из популярных порталов по поиску работы. Разместила её известная компания, крупный подрядчик с миллиардными заказами по госконтрактам. Как следует из описания вакансии, нужен специалист для работы непосредственно на строительной площадке. При этом конкурс на строительство мусорного комплекса возле Поварово еще не объявлен и подрядчик не определен.

«ТБО» обычно расшифровывается, как «твердые бытовые отходы». Скорее всего имеелся в виду комплекс по переработке отходов «Поварово» (КПО) — рядом с Зеленоградом собираются строить комплекс по сортировке и захоронению мусора.

Вакансию «в ТБО Поварово» разместила группа компаний ЕКС. Это работающая более 45 лет компания, занимающаяся масштабными проектами — от реконструкций систем теплоснабжения и комплексного благоустройства в Москве до строительства объектов нефтегазовой отрасли. В том числе и рекультивацией мусорных полигонов.

Конкурс непосредственно на строительство мусорного комплекса возле Поварово еще даже не объявлен. Пока что прошли торги только на разработку проекта и материалов инженерных изысканий и на закупку оборудования для будущего завода, и завершены только первые — контракт заключен с ООО «Геотехпроект».

Сейчас вакансия удалена. В ЕКС сообщили Zelenograd.ru, что специалист разместил её по ошибке. Инженер строительного контроля действительно требуется, но на полигон ТКО «Царево» — это в Пушкинском районе Московской области. Компания не располагает данными о реализации проекта по строительству КПО «Поварово», отмечается в ответе ЕКС.

Такую ошибку сложно объяснить простой путаницей. Непонятно, почему специалист компании, размещая вакансию, написал именно «Поварово», к которому ЕКС формально отношения не имеет. Более того, в вакансии указан ближайший город — Зеленоград — получается, что специалист ошибся дважды.

Комплекс по переработке и размещению отходов построят между поселком Поварово и деревней Лыткино, примерно в десяти километрах от Зеленограда. В деревне Хметьево — это 20 километров от Зеленограда — осенью начнут строить мусоросжигательный завод.

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Строительство мусорного комплекса вызывает протесты у местных жителей. Инициативная группа жителей Солнечногорского района считает, что это фактически полигон для закапывания бытовых отходов, который собираются построить в 800 метрах от ближайших коттеджных и дачных поселков и нескольких километрах от городских поселений. Противники строительства мусорного комплекса в Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево организовали ряд акций протеста. «Антимусорный» митинг прошел и в Зеленограде.

Верите ли вы, что вакансия размещена по ошибке?
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Нет, всё уже решено, подрядчик определен, конкурсы — формальность
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