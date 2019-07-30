Инженер строительного контроля требуется в ТБО «Поварово» — такая вакансия появилась на днях на одном из популярных порталов по поиску работы. Разместила её известная компания, крупный подрядчик с миллиардными заказами по госконтрактам. Как следует из описания вакансии, нужен специалист для работы непосредственно на строительной площадке. При этом конкурс на строительство мусорного комплекса возле Поварово еще не объявлен и подрядчик не определен.

«ТБО» обычно расшифровывается, как «твердые бытовые отходы». Скорее всего имеелся в виду комплекс по переработке отходов «Поварово» (КПО) — рядом с Зеленоградом собираются строить комплекс по сортировке и захоронению мусора.

Вакансию «в ТБО Поварово» разместила группа компаний ЕКС. Это работающая более 45 лет компания, занимающаяся масштабными проектами — от реконструкций систем теплоснабжения и комплексного благоустройства в Москве до строительства объектов нефтегазовой отрасли. В том числе и рекультивацией мусорных полигонов.

Конкурс непосредственно на строительство мусорного комплекса возле Поварово еще даже не объявлен. Пока что прошли торги только на разработку проекта и материалов инженерных изысканий и на закупку оборудования для будущего завода, и завершены только первые — контракт заключен с ООО «Геотехпроект».