Крафт-маркет «Встреча» прошел в гастрономическом центре «Станции». Вот что там было 12.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Крафт-маркет «Встреча» прошёл 9 июля в гастрономическом центре «Станция». В маркете принимали участие флористы, ювелиры, художники, создатели натуральной косметики, свечей, ароматов для дома, бижутерии, деревянных пазлов, аксессуаров, посуды и гаджетов для кухни, купальников с авторскими принтами, кукол, миниатюрных фигурок, детской мебели, керамики и одежды.

Организаторы маркета — Дарья и Мария — собрали под одной крышей более 20 зеленоградских мастеров и мастериц. «Наши мастера — это не продавцы, а прежде всего — творцы. У каждого из них своя философия, взгляд на мир. Общее у них одно — любовь к делу, которое они делают и к людям, которые оценят их работу».

На маркете проходили мастер-классы для детей и взрослых, воркшопы, лекции и игры. Например, мастерица Анна учила технике тай-дай, а Алена Игнатова провела сессию арт-терапии с глиной.

Для гостей выступал клоун Колтоша, инди-фолк музыкант Varxil Gonzalies, Dj Santillo и ведущий Вадим Иванетти, который провёл лотереи с подарками от крафт-мастеров и ресторанов «Станции».

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Метки:
гастрономический центр станция
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