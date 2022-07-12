Организаторы маркета — Дарья и Мария — собрали под одной крышей более 20 зеленоградских мастеров и мастериц. «Наши мастера — это не продавцы, а прежде всего — творцы. У каждого из них своя философия, взгляд на мир. Общее у них одно — любовь к делу, которое они делают и к людям, которые оценят их работу».