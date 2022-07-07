Ярмарка крафтовых товаров с мастер-классами, воркшопами и живой музыкой пройдет 9 июля на втором этаже гастрономического центра «Станция» на Крюковской площади. Время работы — с 12 до 21 часа.
Обещают дизайнерскую одежду и украшения, авторский декор для дома, эко-косметику. Также проведут творческие мастер-классы для детей и взрослых и воркшопы.
Организаторы скупы на информацию о своём мероприятии, но обещают «событие, которое объединяет прекрасных мастеров и гостей, ценящих необычное, душевное и уникальное». Подробного списка мастеров и единого расписания мастер-классов не предоставляют, поэтому придётся или идти наугад или от корки до корки изучать их телеграм vstrecha_market.
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