Косметология в клинике доктора Морозова: зеленоградцам теперь доступны качественные и разнообразные процедуры для лица и тела 22.02.2022 Партнерский материал

Есть расхожая фраза — «современная косметология творит чудеса». Достижения её и вправду удивительны — своим разнообразием и эффективностью. Можно быстро сделать лицо и тело гладким и молодым, убрать морщины, отеки, шрамы, грубые рубцы, брыли, выпрямить нос, изменить профиль — есть масса вариантов и методов. Люди хотят прийти к врачу, стать красивыми и пойти дальше заниматься своими делами. И это вполне реально.

Но есть нюансы. На первый взгляд, все процедуры доступны — например, на каждом углу предлагают «сделать губы» — то есть, ввести в них гиалуроновую кислоту. Чем может обернуться такая доступность, откуда берутся чудеса, что предлагает современная косметология, где найти её в Зеленограде, и почему иногда не надо торопиться — разбирались вместе с врачом-косметологом Медицинского центра доктора Морозова Екатериной Устиновой.

Почему именно с этим врачом?

«Просто косметологов» без медицинского образования быть не должно — лучше сразу узнавать подробную информацию о вузе, специализации, опыте такого врача. Екатерину Устинову пригласил работать в Зеленограде генеральный директор клиники Морозова (так привыкли называть медцентр) Денис Алексеев. И не случайно.

Екатерина — известный врач с большим опытом, великолепным образованием, и при этом непрерывно продолжает учиться. Её специализации — гериатр, косметолог, дерматолог, дерматовенеролог, трихолог. Полную информацию об образовании и опыте можно увидеть здесь. В её трудовой биографии, в числе прочего, пять лет работы врачом общей практики в военной медицине. Стоит добавить, что Екатерина на этом не останавливается: планирует в этом году аспирантуру, будет заниматься наукой. Клиентов, в том числе постоянных, у неё очень много. Поэтому — а еще по убеждениям, — Екатерина не работает «на поток», как это часто бывает в коммерческих клиниках. «Делаю людей счастливыми» — таков её девиз.

Что можно сделать?

В числе косметологических услуг и процедур, предлагаемых в клинике Морозова, — контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, нитевой лифтинг лица и тела, плазмотерапия, плацентарная терапия, липолитическая коррекция лица и тела, интимная пластика, профессиональные уходы за проблемной кожей, чистка лица и тела. И еще много чего. Перечислять всё нет смысла, потому что в каждом случае процедуры, методы лечения назначаются индивидуально — это зависит от конкретного запроса пациента, его возраста, состояния здоровья и других факторов.

Тем не менее, есть наиболее популярные процедуры. Например, контурная пластика, щадящая коррекция лица и тела. Как правило, это исправление асимметрии, добавление объемов, омолаживание кожи, глаз и губ. Востребованы инъекции нитевой лифтинг — это препараты на основе гиалуроновой кислоты, коллагена, гидроксиапатита. Тот же плазмолифтинг стимулирует естественные регенерационные процессы в коже. Человеку вводят обогащенную тромбоцитами плазму, за счет чего достигается стойкий омолаживающий эффект. Растет спрос и на аппаратные процедуры: альтера- и микротоковую терапию, радиочастотный лифтинг, криолиполиз и так далее.

Перечислять можно долго, но главное — такого разнообразия процедур в других зеленоградских медцентрах, пожалуй, не найти".

Это только для женщин?

Ну почему же — мужчины активно ходят на косметические процедуры. Что любопытно, к Екатерине чаще приходят мужчины 30-35 лет или старше 50-ти. Те, что помоложе, делают контурную пластику губ и модный сейчас профиль Питта, придающий чертам лица большую мужественность. Очень любят работать с качеством кожи, в частности, делать биоревитализацию лица.

Те, кто постарше, предпочитают ботокс и нитевой лифтинг. Это эффективные методы подтяжки и омоложения кожи.

Хотите профиль Джоли? А профиль Питта?

Да, речь о лицах звездной голливудской пары. В косметологии так называют процедуры контурной пластики — моделирование лица с помощью филлеров. Красивое лицо Анджелины Джоли кажется идеалом. Женщины просят у косметолога такие же губы, нос и даже нижнюю челюсть. А мужчины — тоже это, только как у Брэда Питта. Да, это тоже можно сделать. Понятно, что копия лица не получится (да и не нужно), но вполне близко к оригиналу — изменение контуров лица, красивые пропорции, выразительность, четкие очертания, омолаживающий эффект будут обеспечены.

Так что, к пластическому хирургу уже идти не надо? Всё сделает косметолог?

Нет. Современная косметология в отдельных случаях может быть заменой пластике. А может быть ступенью перед ней. Если человеку действительно требуется хирургическое вмешательство (самый простой пример — сломан нос), то его отправляют к пластическому хирургу.

— Говорить о том, что лучше — контурная пластика или пластическая хирургия — некорректно, — говорит Екатерина. — Все методы хороши по-своему. Дерматокосметологи работают в тандеме с хирургами. Если ко мне приходит человек с запросом «Хочу другой нос, потому что свой не нравится» — это к пластическому хирургу. Я могу изменить форму носа, но это травматичная и опасная процедура с частыми осложнениями.

В целом же косметология имеет большие преимущества перед классической пластикой — если только для последней нет прямых показаний. Во-первых, намного меньше рисков для здоровья и внешности. Во-вторых, сейчас огромное количество безопасных препаратов. В-третьих, реабилитационный период намного короче. В-четвертых, возраст не имеет значения (с оговоркой 18+, конечно). Можно прийти и в 20, и в 70 лет — подходящие желаемому результату процедуры найдутся в любом случае. Хотите лицо как наливное яблочко? Хотите бразильскую попу? Сделают. Что еще очень важно — сами процедуры подразумевают минимальную болезненность при максимальном эффекте.

Почему тогда мы периодически слышим о скандалах в косметологических клиниках? У кого новый нос отвалится, кто в реанимацию попадет…

Тут мы подходим к самому важному — почему при всех достижениях и доступности косметологии всё это хоть редко, но происходит. И почему именно эта доступность — палка о двух концах. Слово Екатерине:

-Увы, сейчас в косметологию идет множество дилетантов. Я постоянно посещаю профильные семинары и вижу, что туда могут приехать те же медсестры или провизоры. После чего называют себя косметологами, открывают практику и хотят в перспективе только одного — больших денег. В нашей профессии необходимо хорошее медицинское образование, знание анатомии, физиологии, умение думать над каждым случаем. Необходимо все время учиться и совершенствоваться. Мне иногда приходится исправлять чужие ошибки — приходят пациенты, которым непонятно что или неправильно ввели. Приходят с большими гематомами, с ишемией — в этих случаях надо быстро подключать хирурга или анестезиолога-реаниматолога.

Конечно же, существуют противопоказания, и их достаточно много. Многие процедуры назначаются только после сбора анализов, данных о состоянии здоровья, хронических заболеваний. Не в интересах пациента о чем-то умалчивать. Могу ли я отказать? Да, это редко, но бывает. Например, когда приходит совсем юная девушка явно без проблем. Или по медицинским показаниям. Разумеется, я всегда объясняю причины отказа.
Красота — это в первую очередь здоровье, а значит, косметология неотделима от медицины в целом.

Так что не стоит экспериментировать и гнаться за дешевизной. Кустарные уколы «по объявлениям» могут обернуться большими проблемами.

Кто же гарантирует безопасность и качество?

В контексте косметологии — это клиника с медицинской лицензией, заинтересованный в развитии этого направления руководитель клиники, грамотный и неравнодушный врач с реальным образованием, разрешенные и оригинальные аппараты и препараты. Тогда косметология действительно творит чудеса. Всё это есть теперь в клинике доктора Морозова.

Медицинский центр тоже начинается с вешалки

Известная фраза о театре, который начинается с вешалки, вполне подходит и к лечебным учреждениям. Так говорят, когда хотят подчеркнуть важность чего-то, на первый взгляд, незначительного на фоне главного. В контексте медицины вообще и косметологии в частности речь идёт о сервисе. Как встречают пришедшего пациента, как с ним общаются, готовы ли уделить ему больше времени, чем отводится на стандартный прием, готовы ли выслушать и понять. Екатерина Устинова считает, что это очень важно, и сервиса в наших медцентрах явно не хватает. А консультация у неё длится, кстати, не меньше часа.

А можно где-то увидеть примеры работы косметолога Устиновой?

Можно, в её инстаграме (здесь). Фото публикуются только с разрешения пациентов.
А еще работу косметолога Устиновой можно увидеть… прямо на косметологе Устиновой. Она опробует на себе различные методы, процедуры, новые препараты. И результатом, по её словам, довольна. Приходите и убедитесь.

Как найти клинику и записаться на прием?

Клиника находится на Панфиловском проспекте в корпусе 1106Е. Это отдельно стоящее здание, расположенное почти в конце длинного жилого дома вдоль проспекта — корпуса 1106. Рядом автобусные остановки «Березовая аллея» и «12-й микрорайон». Место для парковки машины найти можно.

Запись к врачу — на сайте клиники или по телефону 8 (495) 988-68-95. Клиника работает в будни с 8:30 до 20:00, в субботу с 8:30 до 18:00, в воскресенье с 8:30 до 14:00.

https://zelmedcentr.ru/

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Метки:
медицина, косметолог, Зеленоградский медицинский центр (корпус 1106Е)
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Косметология в клинике доктора Морозова: зеленоградцам теперь доступны качественные и разнообразные процедуры для лица и тела Партнерский материал
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