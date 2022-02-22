Почему тогда мы периодически слышим о скандалах в косметологических клиниках? У кого новый нос отвалится, кто в реанимацию попадет…

Тут мы подходим к самому важному — почему при всех достижениях и доступности косметологии всё это хоть редко, но происходит. И почему именно эта доступность — палка о двух концах. Слово Екатерине:

-Увы, сейчас в косметологию идет множество дилетантов. Я постоянно посещаю профильные семинары и вижу, что туда могут приехать те же медсестры или провизоры. После чего называют себя косметологами, открывают практику и хотят в перспективе только одного — больших денег. В нашей профессии необходимо хорошее медицинское образование, знание анатомии, физиологии, умение думать над каждым случаем. Необходимо все время учиться и совершенствоваться. Мне иногда приходится исправлять чужие ошибки — приходят пациенты, которым непонятно что или неправильно ввели. Приходят с большими гематомами, с ишемией — в этих случаях надо быстро подключать хирурга или анестезиолога-реаниматолога.

Конечно же, существуют противопоказания, и их достаточно много. Многие процедуры назначаются только после сбора анализов, данных о состоянии здоровья, хронических заболеваний. Не в интересах пациента о чем-то умалчивать. Могу ли я отказать? Да, это редко, но бывает. Например, когда приходит совсем юная девушка явно без проблем. Или по медицинским показаниям. Разумеется, я всегда объясняю причины отказа.

Красота — это в первую очередь здоровье, а значит, косметология неотделима от медицины в целом.

Так что не стоит экспериментировать и гнаться за дешевизной. Кустарные уколы «по объявлениям» могут обернуться большими проблемами.