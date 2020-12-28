Профосмотры и медицинские услуги организациям. Зелмедцентр давно и успешно работает с предприятиями и компаниями, причем не только в Зеленограде. Есть своя выездная служба. В этом году в связи с пандемией врачи центра ежемесячно проверяют на коронавирус около полутора тысяч человек.



Стоматология. Это новая услуга, кабинет стоматолога заработает совсем скоро — после Нового года.

PRP-терапия. Это современный метод лечения плазмой. Успешно применяется при неврологических, ортопедических заболеваниях, травмах и просто для оздоровления и омоложения организма.



Все медицинские услуги оказываются, в том числе, по ДМС — полису добровольного медицинского страхования. Цены на прием и исследования — одни из самых низких в городе. Проблем с записью к специалистам и на диагностику нет.