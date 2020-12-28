Старый новый Зелмедцентр. Как работает старейшая зеленоградская частная клиника 28.12.2020 Партнерский материал

Зеленоградский медицинский центр работает более двадцати лет. Его чаще называют клиникой доктора Морозова — по имени основателя. Здесь получили помощь больше полумиллиона человек, а некоторым пациентам и спасли жизнь. Теперь клиника переехала в новое месте, она работает в 11-м микрорайоне. Что изменилось с переездом, какие услуги оказывает медцентр, какие врачи в нём работают — в репортаже «Зеленоград.ру».

Как найти Зелмедцентр по новому адресу?

Раньше он находился на Панфиловском проспекте возле остановки «Березка», почти в промзоне. Теперь работает в корпусе 1106Е — в гуще жилой застройки, рядом с автобусными остановками. Найти его просто: нежилое здание находится на Панфиловском проспекте, почти в конце длинного жилого дома — корпуса 1106, в котором расположены Сбербанк и библиотека. В корпусе 1106Е работают разные организации и магазины, в том числе «Магнит». Вход в Зелмедцентр со двора, его легко найти по вывеске. Рядом автобусные остановки «Березовая аллея» и «12-й микрорайон». Отделение физиотерапии — в соседнем отдельном помещении, в корпусе 1106.

Что изменилось?

Увеличилась площадь клиники — теперь это просторное светлое помещение. Пространство грамотно и с любовью организовано. Удобный холл с креслами — можно спокойно посидеть, посмотреть телевизор, почитать. Есть даже своя библиотека с интересной подборкой книг. Есть и детский столик с раскрасками и карандашами, и автомат с чаем и кофе.

На стенах — не обычные для медицинских центров рекламные плакаты, а дизайнерские анатомические рисунки. Возле регистратуры — экран с интернетом. Атмосфера тут почти домашняя, спокойная и приветливая.

Медицинские кабинеты устроены по современным стандартам и с соблюдением всех санитарных норм и стандартов — вплоть до трёхслойной обшивки стен в рентгеновском кабинете. Поставлено новое современное оборудование.

Кабинеты тоже стали просторными, они сдвоенные — в одном помещении врач принимает, в соседнем проводит различные манипуляции. Есть кабинеты с несколькими комнатами, как того требует медицинская специфика. Например, в кабинете гастроэнтеролога четыре помещения: в одном врач принимает пациента, в другом делает гастроскопию, а два других предназначены для санитарной обработки и хранения оборудования. Поверхности, оборудование и инструменты постоянно дезинфицируются, вокруг стерильная чистота.

Центр работает по будням с 8:30 до 20:00. В субботу — с 8:30 до 18:00, в воскресенье — с 8:30 до 14:00.

Услуги клиники

Анализы и диагностика. Практически все существующие диагностические и лабораторные исследования — от УЗИ и рентгена до онкомаркеров и ДНК-анализа на отцовство. Перечисление всех займет десять листов, поэтому лучше посмотреть список на сайте медцентра или уточнить по телефону.

Анализы на Covid-19. ПЦР-тесты и анализы на антитела — 1900 рублей. Выполняются два-три дня, результат можно получить на электронную почту или по смс.

Справки любые. Оформление больничных, санаторно-курортных карт и путевок, справок для госпитализации, женской консультации, о временной нетрудоспособности. А также справки для поступления в вуз и приёма на работу, для водителей, в бассейн и так далее.

Консультации и лечение. В центре принимают терапевты и врачи-специалисты. В том числе хирург, отоларинголог, гастроэнтеролог, ортопед-травматолог, кардиолог, онколог, невролог, уролог, дерматолог, врач функциональной диагностики — и многие другие.

Работает операционная. Радиоволновым методом, с помощью аппарата сургитрон, удаляют кожные новообразования — папилломы, кондиломы, бородавки, невусы. Также здесь вскрывают атеромы, нагноения, удаляют вросшие ногти, проводят ортопедические манипуляции.

Физиотерапия комплексная. Это восстановление опорно-двигательного аппарата — лечение после переломов, травм, операций, — лечение воспалительных процессов при самых разных заболеваниях, а также оздоровление и профилактика болезней. Лечебный массаж, в том числе вибрационный, электрофорез, ударноволновая терапия, гирудотерапия (лечение пиявками), магнитотерапия.

В скором времени будет новое интересное направление — кинезиотейпирование. Это лечение и снятие боли с помощью специального эластичного пластыря, который фиксируют на травмированном участке тела.

Индивидуальные ортопедические стельки, в том числе детские. Их изготавливают на специальном оборудовании в Зелмедцентре, после консультации у ортопеда.

Профосмотры и медицинские услуги организациям. Зелмедцентр давно и успешно работает с предприятиями и компаниями, причем не только в Зеленограде. Есть своя выездная служба. В этом году в связи с пандемией врачи центра ежемесячно проверяют на коронавирус около полутора тысяч человек.

Стоматология. Это новая услуга, кабинет стоматолога заработает совсем скоро — после Нового года.

PRP-терапия. Это современный метод лечения плазмой. Успешно применяется при неврологических, ортопедических заболеваниях, травмах и просто для оздоровления и омоложения организма.

Все медицинские услуги оказываются, в том числе, по ДМС — полису добровольного медицинского страхования. Цены на прием и исследования — одни из самых низких в городе. Проблем с записью к специалистам и на диагностику нет.

Врачи

Медицинских центров в Зеленограде немало, но люди ходят не к стенам, а к врачам с хорошей репутацией. Такие как раз работают в Зелмедцентре, в том числе врачи высшей категории. Некоторые и со дня основания клиники, с 1999 года.

Например, здесь принимает гинеколог и маммолог Василий Васильевич Белюстов. Это врач-легенда: он работает в Зеленограде еще с 1960-х годов, тридцать лет работал акушер-гинекологом в зеленоградской больнице, десять лет преподавал в зеленоградском медицинском колледже — его знает и ценит не одно поколение женщин. Еще двадцать лет назад врач прошел переподготовку по психиатрии и наркологии и также принимает по этому направлению, как психиатр-нарколог.

В числе известных и востребованных врачей — гастроэнтеролог Лариса Игоревна Лесняк, дерматовенеролог и онколог Игорь Иванович Гнилянский, отоларинголог Сергей Викторович Скребнев, кардиолог Эльмира Анушавановна Павлова. Кстати, здесь же работает брат основателя клиники Валерия Морозова Александр Павлович Морозов — он врач ультразвуковой диагностики.

Есть и приглашенные врачи-специалисты. «Дружим и сотрудничаем с другими зеленоградскими клиниками — говорит генеральный директор Зелмедцентра Денис Алексеев. — Конкуренция? Нет, это партнерство. Можем в каких-то срочных случаях, если не хватает своих ресурсов, направить пациента и в другой медицинский центр. Или к нам направляют».

В центре работают квалифицированные и внимательные врачи — это принципиальная политика клиники. Лучше других слов говорят отзывы пациентов. Отзывы сейчас принято читать, и это правильно — человек имеет право знать, какому врачу довериться и куда обратиться со своими проблемами.

Зеленоградский медицинский центр

Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е
Время работы: по будням с 8:30 до 20:00. В субботу — с 8:30 до 18:00, в воскресенье — с 8:30 до 14:00
Телефоны: 8(495)988-68-95, 8(495)944-77-70
Сайт: zelmedcentr.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицинский центр, Медицинская клиника В.Морозова (корпус 1106Е)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реку Горетовку вдоль Пятницкого шоссе чуть не засыпали грунтом. Штрафы за это мизерные, поэтому пришлось арестовать технику Истории
Открытие ярмарки на Яблоневой аллее перенесли на 11 января Новости
Старый новый Зелмедцентр. Как работает старейшая зеленоградская частная клиника Партнерский материал
Школьникам с пищевыми особенностями разрешили обедать домашней едой, хранить ее в холодильнике и разогревать. Это есть в новых санитарных правилах, но на деле школы к ним не готовы Истории
Открылся участок ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11. До 11 января проезд бесплатный Новости
Мэрия запустила сервис объявлений о пропаже домашних животных Новости
Быстро или дорого? Как новые абонементы на «Аэроэкспресс» помогут зеленоградцам, работающим в Шереметьево, быстрее добираться до аэропорта Истории
Открыта развязка на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе. Теперь путь до Зеленограда должен стать «быстрее и комфортнее» Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Москвичам старше 60 лет разрешили прививаться от ковида Новости
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» Новости
Катки в Зеленограде. Адреса, режим работы, правила и особенности Гид
Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила Новости
Медсестра горбольницы Анастасия Илясова получила награду за борьбу с ковидом: «Это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег» Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
Проезд в электричке резко подорожает со 2 января Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру