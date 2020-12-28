Зеленоградский медицинский центр работает более двадцати лет. Его чаще называют клиникой доктора Морозова — по имени основателя. Здесь получили помощь больше полумиллиона человек, а некоторым пациентам и спасли жизнь. Теперь клиника переехала в новое месте, она работает в 11-м микрорайоне. Что изменилось с переездом, какие услуги оказывает медцентр, какие врачи в нём работают — в репортаже «Зеленоград.ру».
Раньше он находился на Панфиловском проспекте возле остановки «Березка», почти в промзоне. Теперь работает в корпусе 1106Е — в гуще жилой застройки, рядом с автобусными остановками. Найти его просто: нежилое здание находится на Панфиловском проспекте, почти в конце длинного жилого дома — корпуса 1106, в котором расположены Сбербанк и библиотека. В корпусе 1106Е работают разные организации и магазины, в том числе «Магнит». Вход в Зелмедцентр со двора, его легко найти по вывеске. Рядом автобусные остановки «Березовая аллея» и «12-й микрорайон». Отделение физиотерапии — в соседнем отдельном помещении, в корпусе 1106.
Увеличилась площадь клиники — теперь это просторное светлое помещение. Пространство грамотно и с любовью организовано. Удобный холл с креслами — можно спокойно посидеть, посмотреть телевизор, почитать. Есть даже своя библиотека с интересной подборкой книг. Есть и детский столик с раскрасками и карандашами, и автомат с чаем и кофе.
На стенах — не обычные для медицинских центров рекламные плакаты, а дизайнерские анатомические рисунки. Возле регистратуры — экран с интернетом. Атмосфера тут почти домашняя, спокойная и приветливая.
Медицинские кабинеты устроены по современным стандартам и с соблюдением всех санитарных норм и стандартов — вплоть до трёхслойной обшивки стен в рентгеновском кабинете. Поставлено новое современное оборудование.
Кабинеты тоже стали просторными, они сдвоенные — в одном помещении врач принимает, в соседнем проводит различные манипуляции. Есть кабинеты с несколькими комнатами, как того требует медицинская специфика. Например, в кабинете гастроэнтеролога четыре помещения: в одном врач принимает пациента, в другом делает гастроскопию, а два других предназначены для санитарной обработки и хранения оборудования. Поверхности, оборудование и инструменты постоянно дезинфицируются, вокруг стерильная чистота.
Центр работает по будням с 8:30 до 20:00. В субботу — с 8:30 до 18:00, в воскресенье — с 8:30 до 14:00.
Анализы и диагностика. Практически все существующие диагностические и лабораторные исследования — от УЗИ и рентгена до онкомаркеров и ДНК-анализа на отцовство. Перечисление всех займет десять листов, поэтому лучше посмотреть список на сайте медцентра или уточнить по телефону.
Анализы на Covid-19. ПЦР-тесты и анализы на антитела — 1900 рублей. Выполняются два-три дня, результат можно получить на электронную почту или по смс.
Справки любые. Оформление больничных, санаторно-курортных карт и путевок, справок для госпитализации, женской консультации, о временной нетрудоспособности. А также справки для поступления в вуз и приёма на работу, для водителей, в бассейн и так далее.
Консультации и лечение. В центре принимают терапевты и врачи-специалисты. В том числе хирург, отоларинголог, гастроэнтеролог, ортопед-травматолог, кардиолог, онколог, невролог, уролог, дерматолог, врач функциональной диагностики — и многие другие.
Работает операционная. Радиоволновым методом, с помощью аппарата сургитрон, удаляют кожные новообразования — папилломы, кондиломы, бородавки, невусы. Также здесь вскрывают атеромы, нагноения, удаляют вросшие ногти, проводят ортопедические манипуляции.
Физиотерапия комплексная. Это восстановление опорно-двигательного аппарата — лечение после переломов, травм, операций, — лечение воспалительных процессов при самых разных заболеваниях, а также оздоровление и профилактика болезней. Лечебный массаж, в том числе вибрационный, электрофорез, ударноволновая терапия, гирудотерапия (лечение пиявками), магнитотерапия.
В скором времени будет новое интересное направление — кинезиотейпирование. Это лечение и снятие боли с помощью специального эластичного пластыря, который фиксируют на травмированном участке тела.
Индивидуальные ортопедические стельки, в том числе детские. Их изготавливают на специальном оборудовании в Зелмедцентре, после консультации у ортопеда.
Профосмотры и медицинские услуги организациям. Зелмедцентр давно и успешно работает с предприятиями и компаниями, причем не только в Зеленограде. Есть своя выездная служба. В этом году в связи с пандемией врачи центра ежемесячно проверяют на коронавирус около полутора тысяч человек.
Стоматология. Это новая услуга, кабинет стоматолога заработает совсем скоро — после Нового года.
PRP-терапия. Это современный метод лечения плазмой. Успешно применяется при неврологических, ортопедических заболеваниях, травмах и просто для оздоровления и омоложения организма.
Все медицинские услуги оказываются, в том числе, по ДМС — полису добровольного медицинского страхования. Цены на прием и исследования — одни из самых низких в городе. Проблем с записью к специалистам и на диагностику нет.
Медицинских центров в Зеленограде немало, но люди ходят не к стенам, а к врачам с хорошей репутацией. Такие как раз работают в Зелмедцентре, в том числе врачи высшей категории. Некоторые и со дня основания клиники, с 1999 года.
Например, здесь принимает гинеколог и маммолог Василий Васильевич Белюстов. Это врач-легенда: он работает в Зеленограде еще с 1960-х годов, тридцать лет работал акушер-гинекологом в зеленоградской больнице, десять лет преподавал в зеленоградском медицинском колледже — его знает и ценит не одно поколение женщин. Еще двадцать лет назад врач прошел переподготовку по психиатрии и наркологии и также принимает по этому направлению, как психиатр-нарколог.
В числе известных и востребованных врачей — гастроэнтеролог Лариса Игоревна Лесняк, дерматовенеролог и онколог Игорь Иванович Гнилянский, отоларинголог Сергей Викторович Скребнев, кардиолог Эльмира Анушавановна Павлова. Кстати, здесь же работает брат основателя клиники Валерия Морозова Александр Павлович Морозов — он врач ультразвуковой диагностики.
Есть и приглашенные врачи-специалисты. «Дружим и сотрудничаем с другими зеленоградскими клиниками — говорит генеральный директор Зелмедцентра Денис Алексеев. — Конкуренция? Нет, это партнерство. Можем в каких-то срочных случаях, если не хватает своих ресурсов, направить пациента и в другой медицинский центр. Или к нам направляют».
В центре работают квалифицированные и внимательные врачи — это принципиальная политика клиники. Лучше других слов говорят отзывы пациентов. Отзывы сейчас принято читать, и это правильно — человек имеет право знать, какому врачу довериться и куда обратиться со своими проблемами.
Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е
Время работы: по будням с 8:30 до 20:00. В субботу — с 8:30 до 18:00, в воскресенье — с 8:30 до 14:00
Телефоны: 8(495)988-68-95, 8(495)944-77-70
Сайт: zelmedcentr.ru