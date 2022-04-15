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Контролер 400-го автобуса задержал пассажира, разыскиваемого за кражу — а он всего лишь не оплатил проезд 15.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Контролёр 400-го автобуса Ануар Герюгов помог обнаружить человека в федеральном розыске. Он проверял оплату проезда в 400-м автобусе, а пассажир не оплатил проезд.

Детальные обстоятельства задержания неизвестны. Вероятно, у безбилетника не оказалось удостоверения личности, контролер вызвал полицию и после этого обнаружили, что он разыскивается по статье о краже (158 УК РФ).

Ануар работает в ГКУ «Организатор перевозок». Контролеры этого учреждения при выявлении безбилетного пассажира могут сразу возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях. Они могут требовать от пассажира документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии вызывать полицию. Это не первый случай, когда контролер находит человека, находящегося в розыске — за это награждены уже по меньше мере 15 контролеров. Кстати, контролер-рекордсмен этой организации поймал уже 12 тысяч безбилетников.

Есть ещё контролеры ГУП «Мосгортранс». Они проверяют проездные и социальные карты, могут потребовать оплатить проезд или выйти из автобуса, а протоколы об административном правонарушении составлять не могут.

Последнее время контролеры активизировались в 400-х автобусах. В результате усиления контроля, оплата проезда увеличилась на 40 процентов.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобус 400
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Обсуждение
Степан Большачков
Вчера, 11:12
Ремоендую всем ознакомиться с "федеральным законом №259". Данный закон наделяет контролеров весьма серьезными полномочиями, в частности дает прово требовать документ удостоверяющий личность.

Статья 20.17 "В случае выявления должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве лица, нарушившего порядок, установленный в соответствии с частью 7 настоящей статьи, должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения оплаты, вправе требовать от нарушившего порядок лица документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такое лицо обязано предъявить указанный документ. Уплата административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади.
(часть 17 введена Федеральным законом от 24.02.2021 N 26-ФЗ)"

При этом спроса с контролеров практически нет. В условиях экономического кризиса логично ожидать большого числа злоупотребелний с их стороны.
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