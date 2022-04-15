Детальные обстоятельства задержания неизвестны. Вероятно, у безбилетника не оказалось удостоверения личности, контролер вызвал полицию и после этого обнаружили, что он разыскивается по статье о краже (158 УК РФ).

Ануар работает в ГКУ «Организатор перевозок». Контролеры этого учреждения при выявлении безбилетного пассажира могут сразу возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях. Они могут требовать от пассажира документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии вызывать полицию. Это не первый случай, когда контролер находит человека, находящегося в розыске — за это награждены уже по меньше мере 15 контролеров. Кстати, контролер-рекордсмен этой организации поймал уже 12 тысяч безбилетников.

Есть ещё контролеры ГУП «Мосгортранс». Они проверяют проездные и социальные карты, могут потребовать оплатить проезд или выйти из автобуса, а протоколы об административном правонарушении составлять не могут.

Последнее время контролеры активизировались в 400-х автобусах. В результате усиления контроля, оплата проезда увеличилась на 40 процентов.