На обновленной выставке «Здесь будет Зеленоград» в городском музее показали, что носили на праздник крестьянки, жившие в наших краях 100-150 лет назад. Думаете, традиционный сарафан и лапти? А вот и нет! В конце 19-го века лексикон сельских модниц обогатился словом «парочка», означавшим костюм из кофты и юбки.
Эту моду селянки, особенно молодые из зажиточных семей, экономически связанных с Москвой, переняли у горожанок.
Шили «парочку» из материи фабричного производства. Костюм состоял из длинной сборчатой юбки с двойной полосой по подолу и кофточки на кокетке, отделанной кружевами. Кофточка шилась «в талью» и застегивалась на кнопки.
Этот наряд, а-ля «костюм московской кухарки», дополнялся ботинками с каблуками и платком. Под низ надевали белье из ситца. На выставке — кофточка «историческая», а юбка — тщательно воссозданная реплика.
Экспозиция дополнена фотографией семьи крестьянина Михаила Александрова из деревни Кутузово. Фотографирование было большим событием — для него одевались во все лучшее.