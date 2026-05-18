Эту моду селянки, особенно молодые из зажиточных семей, экономически связанных с Москвой, переняли у горожанок.

Шили «парочку» из материи фабричного производства. Костюм состоял из длинной сборчатой юбки с двойной полосой по подолу и кофточки на кокетке, отделанной кружевами. Кофточка шилась «в талью» и застегивалась на кнопки.

Этот наряд, а-ля «костюм московской кухарки», дополнялся ботинками с каблуками и платком. Под низ надевали белье из ситца. На выставке — кофточка «историческая», а юбка — тщательно воссозданная реплика.

Экспозиция дополнена фотографией семьи крестьянина Михаила Александрова из деревни Кутузово. Фотографирование было большим событием — для него одевались во все лучшее.