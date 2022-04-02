Чтобы начать пользоваться каршерингом нужно скачать приложение, зарегистрироваться, прислав фото паспорта и водительских прав, а потом привязать карту. Используйте при регистрации промокод LQEY1779, чтобы получить 300 рублей на бонусный счет.

BelkaCar ждали в Зеленограде давно. Ещё пять лет назад сервис проводил голосование по выбору новой зоны парковки, в котором наш город победил с большим отрывом. Спустя два года голосование повторили. И даже в нынешний приход в Зеленоград многие не поверили — ведь он случился с 1 апреля. Но это оказалась не шутка.

С 2019 в Зеленограде работает каршеринг «Делимобиль». Для сравнения — на момент публикации аренды аналогичных машины стоила там чуть больше, чем у «Белки» — 9,48 за минуту. Зато гораздо больше доступных машин и больше зона парковки. Впрочем, и у «Делимобиля» она охватывает далеко не весь город. Например, совсем нет 5, 7, 23 микрорайона, недоступна часть 3 и 19, а также промзоны и Андреевка.

Впрочем, многие горожане считают это благом — они недовольны, что машины каршеринга занимают парковочные места. Однако в мэрии считают каршеринг разновидностью общественного транспорта и поддерживают его развитие. Из недавних решений: увеличение срока действия парковочных разрешений для машин каршеринга и удвоение размера субсидий на их покупку.