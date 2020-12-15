Когда Михаил обнаружил перекрытый «Делимобилем» выезд из двора, то попытался через поддержку каршеринга узнать, можно ли в этом случае вызвать ГИБДД и эвакуатор или применить какие-то санкции непосредственно к водителю, чтобы его наказали рублем. По его словам, звонки в службу поддержки сервиса в первый раз ни к чему не привели: тот же водитель снова поставил машину не по правилам, ее вскоре после жалобы убрал с проезда кто-то другой.

На днях «Делимобиль» предложил решение этой проблемы: оператор обещает штрафовать пользователей за парковку автомобилей сервиса в неположенных местах. Сообщить, что машину припарковали неправильно (например, перекрывая проезд другим водителям, на газоне или детской площадке), можно в приложении «Делимобиль» или на почту info@delimobil.ru, приложив фотографию нарушения.

Информацию о нарушении будут проверять по фото, геолокации и времени, сообщили в пресс-службе сервиса. Если факт неправильной парковки подтвердится, а пользователь, который так завершил аренду, не переставит автомобиль как положено, его оштрафуют на три тысячи рублей.

«Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты не только безопасно вели себя на дороге, но и уважительно относились к пешеходам и другим водителям, когда паркуются. Этот инструмент направлен на то, чтобы „делимобили“ не оставляли в неположенных местах, где это может стать дискомфортным для других людей», — уточнили в сервисе.

Если служба поддержки каршеринга не может решить проблему оперативно (а машина заблокировала путь другим авто), юристы советуют сфотографировать неправильно припаркованный автомобиль и отправить его в ГИББД, также можно позвонить туда же, заявить о нарушении: назвать марку и госномер машину, потребовать эвакуации. Если машину увезут на эвакуаторе, пользователь, бросивший автомобиль, будет оплачивать и эвакуацию, и штраф от сервиса каршеринга, и штраф за нарушение правил парковки.