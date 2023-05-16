С нарушениями при капитальном ремонте жители корпуса 1015 — башни возле Школьного озера — столкнулись сразу же после его начала. И вот уже третий месяц инициативная группа, координируясь в чате, требует от подрядчика вести работы в соответствии с проектной документацией и строительными правилами. Они уже заставили рабочих исправить ряд ошибок, но со многими другими нарушениями справиться пока не удалось. Важно, что этот же подрядчик — ООО «Эдельвейс» — уже «отремонтировал» много других домов в Зеленограде и не собирается останавливаться. Рассказываем подробно, что выяснили жители о качестве этого капремонта.
В первые недели работ, таких документов у рабочих не было. После обращения в ФКР они появились, но не сразу — пришлось подождать пару дней. «Корочки» были датированы 22 марта 2023 года, тогда как работы начались в конце февраля. То есть три недели работники не имели права выполнять строительные работы, но были к ним допущены руководством.
Директор «Эдельвейса» Олег Суворов назначил начальником участка, а также ответственным за производство работ Сергея Колесникова. Причем в приказе о назначении и за директора, и за прораба, похоже, расписался один человек.
В бетонных перекрытиях в местах общего пользования работниками подрядной организации создаются отверстия, доступ к которым не перекрыт. Отверстия в перекрытиях в кладовках общего доступа делаются такие, что туда можно провалиться, что не соответствует никаким нормам. Отверстия не заделаны, перекрытия должным образом не восстановлены.
Восстановительный ремонт межэтажного перекрытия, в соответствии со строительными нормами и в установленные нормами сроки не производится. Противопожарные муфты толком не крепятся.
Кроме того, работы по бурению бетонных перекрытий в жилом помещении проводили сначала без использования строительного пылесоса, что не соответствует правилам проведения работ в жилых помещениях. Пылесос потом купили, но не используют его — некоторые жильцы начали жаловаться на аллергию на строительную пыль.
Изначально трубы почти прижимались друг к другу — зазоры между трубами не соблюдались.
Трубы ГВС и ХВС нужно было устанавливать через гильзы — этого требует проектная документация, гильзы заложены в смету, но изначально их не было. А межэтажные перекрытия заделывалось строительной пеной на картон. А должны использовать цементно-песчаный раствор.
Вопрос о качестве работ представитель собственников поднял на комиссии Фонда капитального ремонта (ФКР). После этого появились и гильзы, и смесь. Однако, установка гильз по-прежнему не соответствует проектной документации: между трубами и стенками гильзы пустота, тогда данный зазор должен быть заделан асбестовым шнуром или другим материалом. При этом по частному требованию собственников рабочие устранить зазор могут.
Складывается впечатление, что ни начальник участка (монолитчик, не имеющий прямого отношения к инженерным коммуникациям), ни бригадир, ни тем более рабочие ни разу не открывали проектную документацию, по которой они должны работать.
Сейчас же работа проходит по следующей схеме: если жилец подкованный, уже изучил вопрос, то он требует от рабочих проводить ремонт в соответствии с проектной документацией. Если же это пожилая старушка или житель, который не сидит в чате корпуса, то рабочие делают всё по «упрощённой схеме», которая далека от проектной документации. Вероятно, по той, по которой привыкли — ведь до корпуса 1015 «Эдельвейс» отремонтировал более десяти домов.
Запустить процесс переделок удалось только благодаря хождению представителя собственников в каждую квартиру. Так, четвертый стояк первого подъезда был полностью пройден трижды. И все три раза рабочие занимались переделками.
Сваривают оцинкованные трубы, которые даже при соблюдении специфических условий лишаются защиты от коррозии — ее обеспечивает цинковое покрытие. Так что срок службы такого трубопровода существенно сокращается. Из-за контакта с жидкостью такая труба быстро начнет ржаветь и скоро потребуется ее ремонт или полная замена. Короче говоря, варить оцинкованные трубы нельзя.
Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию) или на пресс-фитингах. Но вся ХВС и ГВС держится на сварке.
При этом в смету заложены стальные переходники и тройники. Они-то, согласно проектной документации, и должны использоваться при монтаже ГВС и ХВС. Однако рабочие предпочитают использовать сварку. Закуплены ли заложенные в смету переходники и тройники, неизвестно. «Прорывы» уже были — как раз в местах сварки.
Сваривают даже там, где не надо: так, чтобы накрутить кран, работники не нарезают резьбу на трубу, как положено (с помощью специнструмента), а просто приваривают к основной трубе кусок трубы с резьбой, добавляя таким образом потенциальные точки прорыва. Полотенцесушители крепят не через угловые соединители, а наваривая несколько кусков труб друг на друга.
Представитель подрядчика после 18 часов отсутствует. Рабочие работают сами без должного технического контроля со стороны подрядчика.
Практически полное отсутствие оповещения граждан о предстоящих отключениях воды, о планируемых работах. Жильцы постоянно жалуются не невозможность дозвониться до начальника участка. О начале работ в квартире люди узнают из бумажки на двери.
В некоторых квартирах разобрали кухни и, не закончив работы, пытаются «прорваться» для работы в следующем подъезде. В середине апреля прорвались и начали работы на техническом этаже, а вскоре там произошел прорыв — несколько квартир залило.
Строители спешат, настойчиво просят собственников подписать акты о приемке работ, не дожидаясь полного тестирования системы, так как он еще не собрана. При попытке опрессовать отдельный стояк, выбило старые запорные краны — они не выдержали давления.
У зеленоградского управления строительного контроля — организации, проводящий техконтроль (наблюдение за качеством работ, соответствием проекту, нормам, строительным правилам), — и ответственного инженера А.В.Ефимова претензий к качеству и срокам проведения работ по капитальному ремонту корпуса 1015 нет. При этом информация о визитах представителей техконтроля и о проведении промежуточного контроля всех зашитых стояков в системе ГИС ЖКХ отсутствует. Договор же на выполнение работ между ФКР и ООО «Эдельвейс» на ГИС ЖКХ лишь упомянут — текста нет, документ для скачивания недоступен.
Рабочие не только сваривают оцинкованные трубы, но и, по отзывам жильцов, гнут их с нагревом, нарушая цинковое покрытие.
В жилых помещениях работники подрядной организации проводят сварочные работы без наличия огнетушителя и без защитных огнеупорных шторок, что создает опасность возгорания квартиры и дома. Сварочные работы в помещениях ведутся без разрешительного документа (наряд-допуск на огневые работы) от пожарной инспекции.
Кроме того, сварка в помещениях должна производиться с использованием отсоса токсичных выделений цинка, однако даже указав подрядчику на данные нарушения и предоставив письмо от ФКР, в котором объяснены необходимые для сварки в помещении условия, ничего не меняется.
Устанавливаемые трубы питьевой воды не проходят санитарную обработку перед пуском, что небезопасно для здоровья. Работы проходят без уборки в целом, без соблюдения санитарных норм проведения работ — у некоторых жильцов стала появляться аллергия на строительную пыль, люди стали жаловаться на кишечные инфекции.
Подрядная организация нарушает «закон о тишине» — время для проведения строительных и ремонтных работ. Жильцы ещё в марте подали заявление в полицию, но безрезультатно. В апреле жильцы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку капремонта. Спустя месяц ответа от прокуратуры так и не последовало.
Работы до сих пор ведутся в нарушение регламентов и рабочих часов, иногда до часа ночи, жители не имеют ни воды, ни канализации. Люди вынуждены не спать в ожидании окончания работ. Не принимается во внимание перерывом на «тихий час» для сна малолетних детей с 13:00 до 15:00. Субподрядчик не соблюдает нормы трудового законодательства по отношению к своим рабочим. На замечания жительницы о соблюдении регламента, один из рабочих ответил: «Штраф вызывай».
Строительный мусор вывозился по пандусам предназначенным для инвалидов дома, который был недавно заменены и обновлены. При вывозе мусора сломали доводчик на двери.
Неоднократные жалобы жителей в надзорные органы и ФКР Москвы не привели ни к каким результатам, особенно в плане безопасности выполнения работ.
Работники предлагают новые унитазы за пять тысяч рублей. При этом в смете заложено 128 новых унитазов.
В середине апреля жильцы направили свои замечания в ФКР, а в мае получили ответ — мол, некоторые замечания устранили, но в целом всё в порядке, «проведена беседа о соблюдении культуры производства работ, приносим извинения за доставленные неудобства».
Сейчас собственники корпуса 1015 пытаются добиться смены субподрядной организации и проведения капитального ремонта в соответствии с проектной документацией. Также жители организуют проведение независимой экспертизы выполненных работ по капремонту.