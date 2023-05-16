Работа без документов, подтверждающих квалификацию рабочих

В первые недели работ, таких документов у рабочих не было. После обращения в ФКР они появились, но не сразу — пришлось подождать пару дней. «Корочки» были датированы 22 марта 2023 года, тогда как работы начались в конце февраля. То есть три недели работники не имели права выполнять строительные работы, но были к ним допущены руководством.

Директор «Эдельвейса» Олег Суворов назначил начальником участка, а также ответственным за производство работ Сергея Колесникова. Причем в приказе о назначении и за директора, и за прораба, похоже, расписался один человек.