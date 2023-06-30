Как выглядит новое футбольное поле в 9-м микрорайоне и что внутри административного здания рядом с ним — смотрите на фотосессии, которой с нами поделился департамент строительства. Объект недавно сдали в эксплуатацию, здесь скоро должны начаться тренировки воспитанников МКСШ «Зеленоград».