Как выглядит новое футбольное поле в 9-м микрорайоне и что внутри здания рядом с ним 30.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Как выглядит новое футбольное поле в 9-м микрорайоне и что внутри административного здания рядом с ним — смотрите на фотосессии, которой с нами поделился департамент строительства. Объект недавно сдали в эксплуатацию, здесь скоро должны начаться тренировки воспитанников МКСШ «Зеленоград».

Покрытие у поля (100x65 метров) искусственное, с подогревом. На стадионе — осветительные мачты, электронное табло и система звукоусиления. Со стороны корпуса 904 и школы 853 ограждение дополнили шумозащитным акустическим экраном. Есть сборные трибуны на 147 мест.

В административном здании — раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс, буфет. На территории будет пропускной режим.

Спорткомплекс планировалось передать для проведения тренировок и соревнований спортшколе № 112 «Спутник», которая много лет базируется в ДЮЦ «Восток» Недавно спортшкола вошла в состав МКСШ «Зеленоград», которую возглавил директор «Спутника» Николай Кулин.

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Метки:
спорт, микрорайон 9, футбол, новое место, что внутри, стадион
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