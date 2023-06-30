Как выглядит новое футбольное поле в 9-м микрорайоне и что внутри административного здания рядом с ним — смотрите на фотосессии, которой с нами поделился департамент строительства. Объект недавно сдали в эксплуатацию, здесь скоро должны начаться тренировки воспитанников МКСШ «Зеленоград».
Покрытие у поля (100x65 метров) искусственное, с подогревом. На стадионе — осветительные мачты, электронное табло и система звукоусиления. Со стороны корпуса 904 и школы 853 ограждение дополнили шумозащитным акустическим экраном. Есть сборные трибуны на 147 мест.
В административном здании — раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс, буфет. На территории будет пропускной режим.
Спорткомплекс планировалось передать для проведения тренировок и соревнований спортшколе № 112 «Спутник», которая много лет базируется в ДЮЦ «Восток» Недавно спортшкола вошла в состав МКСШ «Зеленоград», которую возглавил директор «Спутника» Николай Кулин.