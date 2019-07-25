Продолжаем публиковать дайджест самых любопытных материалов старых зеленоградских газет (в основном «41»).
В этом выпуске: большая статья о том, как на «Элионе» делают отличные магнитофоны, а их никто не хочет покупать. Особо впечатляет обещание директора выдать новую «Электронику-302» каждому, кто сломает знаменитый магнитофон, выбросив его из окна. В соседней статье зампрефекта Виктория Митина объясняет причины проблем зеленоградских предприятий, у которых нет денег даже на зарплату (как она через три года неожиданно для всех станет коллегой Путина расскажем здесь отдельную историю). И на десерт ограбление если не века, то года: в Андреевке похитили 30 кг платины.
Эта публикация — для подписчиков нашей исторической рубрики «У деревни Крюково». Подпишитесь — помогите нам делать интересные материалы об истории Зеленограда. Если пока не готовы оформить подписку, послушайте плейлист с хит-парадом 1994 года, составленный по результатам продаж дисков и кассет в магазине «Электрон» (он работал сбоку от основного входа в одноименный кинотеатр) или почитайте первый открытый выпуск дайджеста.
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