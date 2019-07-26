Как убить «Электронику-302», массовые увольнения и безденежье, ограбление на 800 миллионов. О чем писали зеленоградские газеты 25 лет назад
25 лет назад в зеленоградской газете «41» опубликовали хит-парад по результатам продаж дисков и кассет в магазине «Электрон» (он работал сбоку от основного входа в одноименный кинотеатр). В рамках нашей исторической рубрики «У деревни Крюково» публикуем треки из этого хит-парада — слушайте и снова наслаждайтесь.
Как убить «Электронику-302», массовые увольнения и безденежье, ограбление на 800 миллионов — o чем писали зеленоградские газеты 25 лет назад Истории
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