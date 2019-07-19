Кража жвачки, кота и жестокое ограбление

В корпусе 1522 среди бела дня неизвестные выбили дверь, жестоко избили хозяина (он в реанимации), забрали магнитофон, аудиокассеты и две бутылки водки. А за два часа до этого в корпусе 1102 произошло более мирное ограбление — преступники позвонили в дверь, им открыли, они пригрозили хозяевам пистолетом и забрали видеомагнитофон, два кожаных пальто, норковую шапку, женскую дубленки и кожаную куртку.

Крадут всё мало-мальски ценное: в корпусе 350 выбили дверь и забрали не только тысячу долларов и технику, но и персидского кота. А из палатки в 5-м микрорайоне и вовсе украли блок жевательной резинки Dirol.