С одной стороны 25 лет это много, с другой — всего ничего. Так и наша жизнь — в чем-то за 25 лет она изменилась до неузнаваемости, в чем-то осталась прежней. Мы достали архивы старых зеленоградских газет (в основном «41») и начинаем еженедельно публиковать дайджест самых любопытных материалов. Первый выпуск открыт для всех, следующие — для подписчиков нашей исторической рубрики «У деревни Крюково».
Первый компьютер на «Кванте» выпустили в октябре 1993 года, но тогда в Москве случился путч и праздник по случаю открытия производства не состоялся. Теперь на выпуск 15-тысячного компьютера приехал мэр Юрий Лужков. Из российских деталей в собираемых компьютерах использовали только пенопласт для упаковки, но в будущем планировали использовать российские кабели, блоки питания и корпуса.
Причина — многочисленные нарушения, которые продолжаются от проверки к проверке, несмотря на большие штрафы. Как мы теперь знаем, рынок так и не закрыли, хотя разговоры об этом — по тем или иным причинам — шли непрерывно.
«ЗелАК банк» предупреждает о снижении ставок депозитных вкладов до 90% годовых, но успевшие сделать вклад до 1 августа, получат 100% годовых. При этом инфляция 7-8 процентов в месяц (не в год!). Вклады страхуются, но не государством, как сейчас, а частной страховой компанией «Граант».
В корпусе 1522 среди бела дня неизвестные выбили дверь, жестоко избили хозяина (он в реанимации), забрали магнитофон, аудиокассеты и две бутылки водки. А за два часа до этого в корпусе 1102 произошло более мирное ограбление — преступники позвонили в дверь, им открыли, они пригрозили хозяевам пистолетом и забрали видеомагнитофон, два кожаных пальто, норковую шапку, женскую дубленки и кожаную куртку.
Крадут всё мало-мальски ценное: в корпусе 350 выбили дверь и забрали не только тысячу долларов и технику, но и персидского кота. А из палатки в 5-м микрорайоне и вовсе украли блок жевательной резинки Dirol.
Подвели итоги работы милиции за первую половину 1994 года. Похоже, тогдашнего префекта Алексея Ищука особенно впечатлила «наступательность» конной милиции, которая за первый месяц работы задержала 210 нарушителей. Он даже предложил купить еще десять лошадей. Похоже Ищук любил слово «наступательно» — в конце совещания он и всей зеленоградской милиции посоветовал «вести дела активно, наступательно и результативно».
Вкратце — здание не рассчитано на резко растщее число жителей и «положение становится катастрофическим». Несколько деталей: вентиляция не работает, горячей воды нет, дорожка от больницы до морга плохая. Но если зимой к каталке с телом цепляют лыжи, то весной такая грязь, что ничего не помогает.
Объявление от казино «Грост» о наборе на курсы крупье. Любопытно, что это объявление не в разделе с вакансиями, а в «разном», рядом с объявлением о розыске пропавшей собаки. Потом это объявление будет повторяться в каждом номере. Сейчас казино разрешены только в специальных игорных зонах.
Рядом два рекламных модуля о продаже и покупке акций МММ. Этот период — начало бума МММ, крупнейшей финансовой пирамиды. До 1994 года МММ вела только финансовую и торговую деятельность, но 1 февраля её акции поступили в свободную продажу, а к августу цены на билеты выросли в 127 раз по сравнению с первоначальной стоимостью. Любопытно, что объявлений два, но компания одна, что бы это ни значило.
В ручей Ржавка в 5-м микрорайоне из поврежденной теплотрассы стекает вода, смешанная с фекалиями. Автор заметки пишет, что теперь состав воды напоминает Москву-реку.
Статья о том, как в пункте приеме стеклотары в 6-м ТЦ «который год» висит табличка «тары нет» и бутылки не принимают. Но соседний винный отдел торгует, значит ящики для бутылок должны быть. Выяснилось, что тара есть, но бутылки принимают только у «своих» и за полцены. Продавщицы из овощного отдела обсуждают, что даже мэрия не может решить проблему сдачи пустой посуды.
Поэтичная заметка озаглавлена «А как в нашем-то Петергофе» и обещают, что «по сапфировым террасам заструится прозрачная вода». Мозаичный каскад фонтанов, действительно, получился красивым, вот только при очередном ремонте мозаику заменили на обычные тёмные плиты. Что будет после очередного ремонта, 25 лет спустя, пока неизвестно.
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