В прошлом году жителя корпуса 1121 Сергея Токарева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за стрельбу по машинам и автобусу из спортивной рогатки. Теперь его подозревают в очередном деянии — на машину работников «Жилищника» сброшена самодельная «бомба». Соседи рассказывают о череде вандальных действий и поджогов в подъезде.

Последний инцидент произошёл в конце февраля в 12-м подъезде. На машину рабочих, которые занимались установкой дверей, сбросили тяжелый предмет, наполненный саморезами. Рабочие заявили об этом в полицию. Полицейские опросили жильцов, те указали на своего соседа — Сергея Токарева, после чего в его квартире провели обыск, изъяв какие-то предметы (какие конкретно, пока неизвестно).

C 2014-го года в этом подъезде регулярно горели электрощитки, лифты, мусоропровод и тамбурные двери. А в 2016-м году после крупного пожара в холле пришлось капитально ремонтировать подъезд. Инспекторы МЧС по результатам проверки пожара в холле сделали однозначный вывод — это был поджог, но в отделе надзора и профилактики зеленоградского управления затем опровергли эту информацию, заявив, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Поэтому не возбудили уголовное дело и не провели следствие.