Пожары, обстрелы, кражи, вандализм — за пять лет жители корпуса 1121 пережили всё это. Полиция знает, кто это делал раньше, этого же человека подозревает и сейчас. Но у них нет доказательств по всем эпизодам, а значит и возможности остановить террор.
В прошлом году жителя корпуса 1121 Сергея Токарева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за стрельбу по машинам и автобусу из спортивной рогатки. Теперь его подозревают в очередном деянии — на машину работников «Жилищника» сброшена самодельная «бомба». Соседи рассказывают о череде вандальных действий и поджогов в подъезде.
Последний инцидент произошёл в конце февраля в 12-м подъезде. На машину рабочих, которые занимались установкой дверей, сбросили тяжелый предмет, наполненный саморезами. Рабочие заявили об этом в полицию. Полицейские опросили жильцов, те указали на своего соседа — Сергея Токарева, после чего в его квартире провели обыск, изъяв какие-то предметы (какие конкретно, пока неизвестно).
C 2014-го года в этом подъезде регулярно горели электрощитки, лифты, мусоропровод и тамбурные двери. А в 2016-м году после крупного пожара в холле пришлось капитально ремонтировать подъезд. Инспекторы МЧС по результатам проверки пожара в холле сделали однозначный вывод — это был поджог, но в отделе надзора и профилактики зеленоградского управления затем опровергли эту информацию, заявив, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Поэтому не возбудили уголовное дело и не провели следствие.
Но пожарами дело не ограничилось. Регулярно ломались лифты — кто-то делал это намеренно. Пропадали пожарные шланги из шкафов в подъезде. Обстреливали припаркованные машины.
В итоге Токарева задержали как раз за стрельбу из спортивной рогатки, а его участие в поджогах и вандальных действиях в подъезде доказать не удалось. Хотя при обыске, среди прочего, нашли пропавшие пожарные гидранты.
Следствие установило, что мужчина под действием наркотиков обстрелял из спортивной рогатки стальными шариками — сначала из своего окна, а затем на улице — две машины. Через несколько дней таким же образом стрелял по рейсовому автобусу с пассажирами внутри. Токарева осудили по двум уголовным статьям — «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Хулиганство». Наказание — два с половиной года лишения свободы, но условно. Плюс выплата материального ущерба. Употребление наркотиков осталось за кадром. Приговор вступил в силу в феврале прошлого года. Осужденный работает таксистом.
Около полугода в подъезде было всё спокойно, рассказали Zelenograd.ru жильцы. А потом снова началось — несколько раз по ночам горел мусоропровод, сломали входную дверь, несколько раз ломались лифты — и вызванный мастер сказал, что это явная намеренная поломка. Также в квартире Токарева взрывали петарды — соседи слышали характерные звуки и видели дымок из его окна.
В подъезде есть две видеокамеры — их поставил «Жилищник» вместе с подъемником для жильца-колясочника. Но, по словам жителей, в обзор камер не попадает лифт и мусоропровод, поэтому отследить передвижение вандала с их помощью нельзя. Теперь жители хотят обратиться в прокуратуру, надеясь, что это заставит полицию работать более эффективно.
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