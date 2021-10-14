Заказ на капремонт помещения выиграла компания «Лидер-ижиниринг», которая раньше выполняла аналогичные работы для других московских библиотек. На выполнение ремонта отводится два месяца с момента заключения контракта. В план ремонта входит замена окон, дверей, реставрация фасада, восстановление отделки всех помещений, замена перегородок, также предусмотрен капитальный ремонт инженерных систем: водоснабжения, вентиляции, отопления, электрооборудования и других.

В библиотеке планируют развивать различные клубы для детей и взрослых. В их число входят курсы по созданию приложений, ведению соцсетей, студия рисования и клуб научно-популярной журналистики.

Сейчас в районе Крюково нет ни одной полноценной библиотеки — работает только временный пункт выдачи книг в корпусе 1432. Он заменяет закрывшуюся на ремонт библиотеку в корпусе 1462, её тоже откроют летом 2022, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации библиотечной системы.