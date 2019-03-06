Других участков дорог с плохим освещением в поселке нет, считает Королев. Он также добавил, что от жителей не было жалоб и на освещение улицы Жилинская. Тем не менее, голосующие на «Доброделе» пишут в комментариях, что проблема особенно актуальна зимой, поздней осенью и ранней весной, когда рано темнеет. В сообщениях жителей на портале говорится и о проблеме с тротуарами на этой улице.

«Жилинская — это центральная улица Андреевки. Она изначально должна быть образцово показательной, — говорит глава муниципального образования Андреевка Иван Ульянченко. — Но, к сожалению, она состоит на балансе Мосавтодора, и мы не можем тратить деньги своего поселения на эту дорогу». Назвать точные сроки реализации проекта и его стоимость, Ульянченко затруднился, так как он будет финансироваться из бюджета Московской области.

На портале можно проголосовать и за другие участки дорог, расположенные рядом с Зеленоградом. В частности, это дорога от развязки на 40-м километре Ленинградского шоссе до АЗС; дорога между Менделеево и Льялово и участок от Кутузовское шоссе до деревни Рузино (улица Заречная). Но за эти пункты почти никто не голосует.

Голосование продлится до 1-го апреля. По словам властей Московской области, в первую очередь, дополнительные опоры освещения появятся на аварийных участках, где случались крупные ДТП. Жители региона смогут выбрать дороги или их учаcтки, где, по их мнение необходима установка дополнительных опор освещения. После разработки проектной документации и тендеров начнутся работы. Срок начала работ, как заявлено в голосовании — 2020 год.

Подробная инструкция по голосованию доступна на портале dobrodel.ru.