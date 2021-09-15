В корпусе 1432 открылся временный пункт выдачи книг, который заменяет библиотеку в корпусе 1462, пока та находится на капитальном ремонте. Он работает со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Книжный фонд пункта — 12 тысяч книг для детей и взрослых. Здесь можно найти новинки, русскую и зарубежную классику, научно-популярную и художественную литературу. Также в пункте есть читальный зал с двумя компьютерами и бесплатным wi-fi.

На двери пункта выдачи, которая выходит на Новокрюковскую улицу, висит табличка клуба «Силуэт». Чтобы зайти внутрь, нужно позвонить в звонок.