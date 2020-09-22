В библиотеке в корпусе 1462 пройдет капитальный ремонт: там заменят полы, окна и перекрасят фасады, заменят перегородки и ограждения на лестницах, обновят пандус и сделают козырьки над входами.

Также в проект включены новые подъемники и тактильные таблички для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает мэрия. Ремонт делается в том числе для того, чтобы «сделать библиотеку удобной для маломобильных посетителей». Для них также оборудуют места отдыха, пути передвижения и эвакуации.