В библиотеке в корпусе 1462 пройдет капитальный ремонт: там заменят полы, окна и перекрасят фасады, заменят перегородки и ограждения на лестницах, обновят пандус и сделают козырьки над входами.
Также в проект включены новые подъемники и тактильные таблички для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает мэрия. Ремонт делается в том числе для того, чтобы «сделать библиотеку удобной для маломобильных посетителей». Для них также оборудуют места отдыха, пути передвижения и эвакуации.
Сроков ремонта, даже ориентировочных, пока нет, сейчас завершен только первый этап — проведены проектно-изыскательские работы, получены заключения на проектную и рабочую документацию.
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