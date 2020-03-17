Жители Зеленограда и Солнечногорска на «антимусорных» пикетах потребовали запретить строительство мусоросжигательного завода. Фото 17.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В единый день экопротеста 15 марта жители Зеленограда и Солнечногорска встали с плакатами на центральных улицах, рядом со зданиями органов власти и офисов «Единой России». Участники пикетов выступали против планируемого сжигания мусора в Хметьево и комплекса по переработке отходов в Поварово.

Активисты Московской области хотели провести митинги и шествия в день экопротеста, однако власти не согласовали эти мероприятия. Так, администрация Солнечногорска запретила экологический митинг 15 марта, так как «на этом же месте, в тот же день и час, уже запланировано другое мероприятие — «День добрых дел». Других вариантов проведения митинга чиновники не предложили — попросив самих протестующих поискать новое место, сообщили активисты «Экообороны Московской области».

Вместо митингов жители решили провести одиночные пикеты, которые не требуют уведомления и согласования, в разных точках. С плакатами против размещения в Солнечногорском районе комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода рядом с Зеленоградом люди вышли, в частности, на Центральный проспект, к управлению социальной защиты, администрации Солнечногорска и офису «Единой России», а также на дороге на стройку в Поварово и телеканалу «360».

Почему они против

Компания «РТ-Инвест» начала строить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один Казани. В начале февраля она получила разрешение на строительство предприятия по термической утилизации (то есть сжиганию) отходов в деревне Хметьево Солнечногорского района, в 20 километрах от Зеленограда.

Подача заявок на конкурс по выбору генерального подрядчика завершилась 14 февраля, однако дату подведения итогов конкурса несколько раз переносили, сейчас — на 20 марта. Планируется, что завод построят до конца 2022 года.

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Местные жители организовались, чтобы противостоять строительству. По их мнению, работа мусоросжигающего завода навредит здоровью людей и окружающей среде. «МСЗ являются источником экологической опасности более высокого уровня, чем отходы на свалках, — написала одна из активисток Елена Акимова. — Воздух — наша общая и одна на всех жизненная среда. Всем и каждому есть смысл задуматься, чтобы оценить, стоит ли даже в малом жертвовать качеством воздушной среды ради решения мусорной проблемы. Цена может быть совершенно неприемлемой — сокращение жизни населения. Сжигание отходов рядом с вашим домом — это экологическое безумие!».

Вопросы были и у членов Общественной палаты Московской области. После публикации территориальной схемы обращения с отходами эксперты заявили: «Объективность принятия предлагаемых схемой решений не вызывает доверия. В ультимативном порядке общественность ставится перед фактом — будем жечь».

Тогда в областном министерстве экологии не согласились этой точкой зрения. Однако в середине февраля Генпрокуратура отреагировала на публикации в СМИ и сообщила о проведении проверки. Ее будет проводить Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и прокуратура Московской области. Помимо этого, у Роспотребнадзора, Минприроды и у Российского экологического оператора запрошены сведения о состоянии законности в сфере переработки и утилизации мусора.

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Метки:
экология, мусоросжигательный завод (мсз), протест
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