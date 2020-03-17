Почему они против

Компания «РТ-Инвест» начала строить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один Казани. В начале февраля она получила разрешение на строительство предприятия по термической утилизации (то есть сжиганию) отходов в деревне Хметьево Солнечногорского района, в 20 километрах от Зеленограда.

Подача заявок на конкурс по выбору генерального подрядчика завершилась 14 февраля, однако дату подведения итогов конкурса несколько раз переносили, сейчас — на 20 марта. Планируется, что завод построят до конца 2022 года.