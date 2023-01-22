Вокзал в ансамбле

А знаете ли вы, что до того, как немцы зимой 1941-го «обнулили» почти столетнюю архитектурную историю станции Крюково, здесь стоял не один, а целых два вокзала? Они располагались напротив друг друга, по обеим сторонам от путей.

Почему же два? Во-первых, потому, что станционные постройки изначально мыслились как архитектурный ансамбль, носитель определенной эстетики, присущей дореволюционным публичным зданиям. Кстати, железнодорожное ведомство в царской России так и называлось — Управление путей сообщений и публичных зданий. Ансамбль на станции Крюково был частью единого архитектурного проекта длиной в 651 км, созданного выдающимися архитекторами Константином Тоном и Рудольфом Желязевичем. Все вокзалы, станции и линейно-путевые сооружения Николаевской железной дороги были построены в одном стиле.

Во-вторых, ни тоннеля, ни пешеходного моста на станции изначально не было, поэтому для пассажиров, ожидающих поезда на Москву и на Петербург, строили отдельные здания — чтобы публика, коротавшая время в зале ожидания или в станционном буфете, не перебегала пути, завидев свой поезд.

Вот как описывает вид станции Крюково на рубеже 19-20 веков крюковчанин Михаил Белов: «…Два деревянных довольно просторных вокзала на московской и петербургской платформах. Против каждого вокзала были устроены круглые палисадники, огороженные низким заборчиком из белых столбов, соединенных железными трубами. Подъездные пути к вокзалам уложены булыжником, для лошадей были устроены коновязи из рельс. С двух сторон стояли колонки, вмонтированные в служебные здания для подачи воды на паровоз, имелся поворотный круг для паровозов, два багажных сарая. Освещались вокзалы, служебные помещения и стрелки керосиновыми лампами. На вокзале на московской стороне стоял иконостас, и каждую субботу проводились богослужения».