МЖК для поколения зумеров — просто непонятная аббревиатура. Для большинства зеленоградцев — один из самых красивых и благоустроенных районов города, его «визитка». Для поколения комсомольцев 1980-х — реальная дорога к светлому будущему в собственной квартире. Рассказываем о концепции «молодежных жилых комплексов», как МЖК появился в Зеленограде, по каким правилам он существовал и какие трудности пришлось преодолеть на пути к нынешнему благополучию.
МЖК, молодёжный жилой комплекс — в 1980-х годах эта аббревиатура будоражила многие молодые умы, поскольку проблема нехватки жилья была особенно острой именно для молодёжи. Стоять в очереди на квартиру можно было десятилетиями, а до тех пор предстояло ютиться в общежитиях или снимать жильё.
Выход предложили в 1971 году молодые учёные из подмосковного Калининграда (ныне Королёв): надо построить молодёжный жилой комплекс — группу многоквартирных домов с элементами обобществленного быта. К 1976 году они сами построили три 16-этажки в центре города, на проспекте Королёва. Дома в форме развернутых книжек, копирующих в миниатюре московский Новый Арбат, связали между собой вставками, где была общественная зона: химчистка, прачечная, стол заказов, спортивные и технические клубы, кружки по интересам.
В 1980 году идею подхватили и развили в Свердловске (ныне Екатеринбург). Их МЖК-1 прославился на всю страну, а опыт уральцев быстро стал методичкой для всех Молодежных комплексов Советского Союза.
В центральной прессе пошли публикации о комсомольском «ноу-хау», и уже в начале 1986-го 1-й секретарь горкома КПСС Ельцин звонил 1-му секретарю МГК ВЛКСМ Смирнову: «Сколько собираетесь строить МЖК в Москве?» — «Ну-у… Десять». — «А почему так мало? Давайте пятьдесят!» Так и «застолбили» в столице строительство полусотни МЖК общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. И хотя «планов громадье» до конца воплотить не успели, всё же МЖК построили в ряде районов Москвы.
К слову, до распада СССР около трех миллионов человек успели получить квартиры благодаря участию в МЖК.
Зеленоградцев идея МЖК тоже увлекла. А началось всё с личной инициативы сотрудника НИИМП Александра Раптовского. Ему, как и многим молодым специалистам, своя квартира «светила» ближе к пенсии. Когда в 1985 году в газетах появились публикации о движении МЖК, решение квартирного вопроса забрезжило на горизонте, и Раптовский взял дело в свои руки. Он обратился к первому секретарю райкома комсомола Александру Чуенко с идеей: построить в 11 микрорайоне два экспериментальных молодёжных жилых дома руками самих будущих жильцов.
Чтобы молодёжь участвовала в стройке, Раптовский предложил такую схему: прошерстить все списки очередников на улучшение жилищных условий. Из тех, кому от 20 до 28 лет, отобрать лучших, самых активных ребят. Из них сформировать два стройотряда и выйти помогать строителям.
Отвечавшую духу времени инициативу в райкоме поддержали. Сколотили рабочую группу, изучили списки молодых семей, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, и через исполком стали отбирать кандидатов для участия в молодёжной стройке. Движение МЖК под лозунгом «Своими руками построим себе жильё» быстро набирало обороты. Городские власти выделили участок для строительства МЖК, подготовили техническую документацию.
Решение исполкома горсовета о строительстве двух домов было почти готово. Ещё немного и поднялись бы комсомольские этажи над лесом, но…
Зимой 1986 года в Зеленоград приехал Ельцин, в то время первый секретарь московского горкомитета КПСС. На встрече с активом города ему рассказали, что есть предложение по созданию МЖК в Зеленограде — собираемся построить два дома. «А почему только два? — спросил Борис Николаевич. — Давайте построим целый район, давайте выделим молодёжи больше».
По личному указанию Ельцина под МЖК выделили огромное поле возле бывшей деревни Ржавки площадью около 11 гектаров. Через поле, окруженное кромкой леса, шла заасфальтированная велодорожка — она видна на старых фотографиях и частично сохранилась до сих пор.
Министерство электронной промышленности (МЭП) согласилось стать головным предприятием дольщиков, объединяющим все свои организации в Зеленограде для строительства Молодёжного комплекса. По указанию министерства НПО «Научный центр» поручило управлению капитального строительства взять на себя функции заказчика по созданию МЖК. Начальником этого управления был Павел Мандрыка. Вместе с комсомольским активом, куда входил и Александр Раптовский, он отправился в командировку в Свердловск знакомиться с опытом строительства МЖК. Молодежный комплекс, уже введенный в эксплуатацию, пользовался большой популярностью, туда со всей страны съезжались люди, интересующиеся этим движением. Уральцы с радостью всех принимали: провожали одних, тут же встречали других — зеленоградцам там очень понравилось, они вернулись домой воодушевленные.
Тем временем Управление капитального строительства уже готовило проектную и техническую документацию для МЖК. В первую очередь следовало решить, что и как строить.
Поле в Ржавках главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский изначально намечал для жилищного строительства по нетиповым проектам — хотел сделать там «визитную карточку» Зеленограда. В пятом микрорайоне уже были построены дома из жёлтого кирпича, а здесь — напротив зодчий видел краснокирпичные здания с архитектурной «изюминкой». Кирпич давал куда больше простора для фантазий архитекторов, чем стандартные бетонные блоки.
«Удалось, пробив бюрократические рогатки, выйти на индивидуальный проект, это по сравнению с типовым проектом всё равно что произведение искусства по сравнению с изделием ремесленника», — писал зеленоградкий краевед Игорь Быстров.
Итак, решено: нетиповые дома из красного кирпича. Теперь встал вопрос о технологии. Речь шла о новейшем «монолите». А что, если «монолит», но с наружной отделкой из кирпича? Решили попробовать: в 1987 году поставили эксперимент в 11 микрорайоне. Договорились с прорабами, взяли кирпич, выложили две стенки в разных вариантах для пробы. По словам Раптовского, вышел «детсад, а не монолит» — технология ещё была не отработана. Остановились на обычной кирпичной кладке.
В 1986 году молодые архитекторы Игорь Пищукевич, Сергей Коробов, Софья Шабурова и Тотан Кузембаев во главе с Игорем Покровским приступили к проекту МЖК. Об этой работе Тотан Кузембаев рассказал в книге Феликса Новикова «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского».
— Игорь Александрович предложил нам проектировать МЖК — молодёжный жилой комплекс. Это был очень интересный опыт. Мы встречались с будущими жильцами, они уже знали, кто в каком доме будет жить, и даже в какой квартире. Они, исходя из своего опыта проживания в типовых квартирах, хотели новые, другие, с удобствами, где каждый сантиметр должен быть продуман: открывание дверей, размеры окон. Мы всё обсуждали и с удовольствием шли им навстречу. Но Игорь Александрович говорил, что это всё глупость, что жильцы не знают, как удобно, и всё уже давно продумано. На этот счёт мы жарко спорили с Игорем Александровичем — мы были на стороне молодых.
Поскольку Игорь Александрович давал нам свободу в творчестве (конкретно в облике архитектуры), мы работали как конструктивисты. Архитектоны, кубы, круги и т. д. Мы не верили своему везению. Сделали большой макет, рисовали цветные картинки — наша подача была на уровне.
Молодые зодчие гордились своим конструктивистским проектом МЖК: в середине стоял большой проун (архитектор Лисицкий, придумавший термин «проун», говорил, что это аббревиатура от «проект утверждения нового»), вокруг были секционные дома, которые спускались ступеньками — стильно и лаконично. Авторы мечтали показать свой замысел миру.
«Но наш супрематический проект Покровскому не нравился, — рассказал „Зеленоград.ру“ Тотан Кузембаев. — Мы хотели послать проект на международную выставку архитектуры в Софию, Игорь Александрович был против. Тогда мы решили рискнуть, и отправили сами, без его ведома. Наш проект получил премию союза польских архитекторов. Они сказали, что эта премия — высшая оценка нашей работы. Нам вручили медаль и диплом, а также пригласили на месяц в Польшу на международный семинар по архитектуре, и мы ездили по всей стране, побывали в Варшаве, в Кракове и других городах».
Узнав о самоуправстве подчиненных, Покровский возмутился, но когда проект получил премию, Игорь Александрович всех простил. Это был большой успех.
Внимательный читатель конечно заметит, что проект на фотографии довольно сильно отличается от своего воплощения. И не только потому, что на этапе строительства в него вносили изменения, которых требовала ситуация. Но и потому, что главный архитектор проекта София Шабурова, дорабатывая проект, изменила его, превратив супрематические фасады, вдохновленные проунами Малевича, в постмодернистские. Её коллеги переделки не приняли, считая, что это «ужасно». Но не все так думали.
«Кстати замечу, — писал архитектор Феликс Новиков, — что Игорь Александрович, судя по всему, постмодернизм принял, в отличие от Тотана Кузембаева и от меня тоже. Он писал: „Одной из наших удач считаю район МЖК. Он самый нестандартный и самый красивый. Микрорайон 5А является визитной карточкой Зеленограда для всех, кто едет по шоссе“. Что же касается постмодернизма, то с ним ничего нельзя было поделать. Во второй половине 80-х пришло его время».
Так или иначе, архитекторы предложили молодёжи удачно вписанный в лесной ландшафт комплекс зданий с пластичными разноэтажными корпусами и высотными башнями, служившими композиционными акцентами.
А тем временем движение МЖК в городе ширилось, его поддержали в комсомольских и партийных органах, в исполкоме. Оргкомитет, созданный летом 1986-го, готовился к первой учредительной конференции. На это ушло более года. Инициативная группа собирала сведения о молодых семьях, разрабатывала техническую документацию, проводила организационные собрания на предприятиях и создавала там штабы МЖК, готовила проект Устава и Положение о соцсоревновании. Последнее обсуждали полгода, опирались на опыт предшественников — подобные документы были и в свердловском МЖК, и в московских — «Сабурово» и «Атом». Зеленоградцы взяли их наработки в качестве базы и адаптировали их под себя.
Принять участие в движении МЖК мог любой молодой житель Зеленограда, независимо от того, где он работал. В городе создали 14 штабов МЖК на всех предприятиях электроники, плюс штаб городского хозяйства, объединяющий молодёжь, работающую в сфере образования, здравоохранения, торговли и пр. Всего было подано около полутора тысяч заявлений.
В марте 1987 года во Дворце культуры прошла учредительная конференция, в которой приняли участие более тысячи энтузиастов. Они организовали Добровольное общество по созданию и развитию МЖК «Зеленоград» и избрали его председателем Александра Раптовского.
Спустя два месяца, 20 мая 1987 года исполком Зеленограда утвердил Устав Молодёжного комплекса — и эта дата считается днём рождения МЖК.
Будущим строителям МЖК предстояло отработать на стройке 1,5 года, но за право класть кирпичи, месить бетон и рыть землю предстояло ещё побороться. Сегодня в это трудно поверить, но «чёрная» работа на стройке была наградой, и её ещё надо было заслужить, ведь квартир в первой очереди МЖК намечалось всего 500, а заявлений поступило в три раза больше! Как же отобрать из желающих самых достойных? Таким фильтром служило соцсоревнование — не показуха для галочки, а настоящий состязательный марафон, призом в котором была вожделенная жилплощадь. Чтобы войти в стройотряд нужно было набрать побольше зачётных баллов. Продлившееся 1,5 года напряженное соперничество для многих оказалось слишком трудным испытанием. Большая часть кандидатов в мжковцы на этом этапе отсеялась.
«В положении о соцсоревновании были основные разделы: производственная деятельность, спортивная и культурно-массовая, общественная работа, участие в субботниках, — рассказал „Зеленоград.ру“ Александр Раптовский. — Каждый раздел имел разные виды работ, оцениваемые в баллах, которые можно было заработать. Итоги подводились ежеквартально. На производстве, например, баллы начислялись за рацпредложения, за досрочное выполнение плана, за изобретения и т. д. Точно так же в баллах оценивалось участие в субботниках, спортивных мероприятиях, турслётах, городских праздниках. В каждом штабе были ответственные по всем этим направлениям — они собирали статистику на своём предприятии и заносили в таблицу, которую мог видеть каждый и сравнить свои показатели с чужими. Потом эти данные стекались в оргкомитет. В итоге у нас формировались списки всех участников и их активности — была такая огромная „простыня“. На каждом предприятии имелись свои лидеры. Из них и составили первый стройотряд. Это открытое соревнование, никем не контролировалось сверху — таково было наше общее желание сделать честно и справедливо».
Соцсоревнование решало не только задачу отбора лучших, оно одновременно создавало будущий коллектив по месту жительства, состоявший из людей высоких идейных и нравственных качеств.
В первый комсомольско-молодёжный стройотряд (КМСО) требовалось 10% строителей, которые руководили бы стройкой, а остальные 90% состава набирали из победителей соревнования пропорционально числу участников на каждом предприятии. Их откомандировывали на 3000 часов на стройку с сохранением за ними прежнего рабочего места.
Но сначала требовалось получить строительную специальность: каменщика, бетонщика, сварщика, монтажника, отделочника. Для этого организовали двухмесячные курсы в Зеленоградстрое. Работая на строительстве МЖК, члены стройотряда получали сдельную зарплату по тем же тарифам, что и все строители.
Спроектированный архитекторами комплекс предусматривал 11 жилых домов (но в первой очереди планировалось восемь), два отдельно стоящих детсада, школу на 660 учащихся и на въезде в МЖК культурно-торговый центр с продуктовым магазином, кафе и помещениями для культурного досуга. На первых этажах домов предполагалось сделать небольшие магазинчики. Гаражей не было предусмотрено. Гаражный комплекс включили в застройку позднее.
«Мы сразу решили, что будем строить МЖК не так, как в Москве, — пояснил „Зеленоград.ру“ Александр Раптовский. — Московских мжковцев, как правило, направляли либо на стройплощадки, либо на заводы железобетонных конструкций. Их включали в состав работников завода и там они отрабатывали свои три тысячи часов. А нам ЖБ-панели не нужны — у нас же индивидуальный проект, кирпичи. К тому же Зеленоградстрой отказался строить МЖК ввиду большой собственной загрузки. Поэтому в конце 1987 года мы решили создать проектно-строительный кооператив „Авангард“. Договорились с Зеленоградстроем, что они направят к нам своих прорабов. Зеленоградстрой тоже был участником движения МЖК, там находился один из наших штабов, были свои победители соцсоревнования. Среди них нашлись прорабы общестроительных специальностей. Таким образом, у нас сложился руководящий инженерный состав».
В 1988 году первый комсомольско-молодёжный строительный отряд из 35 человек вышел на строительство микрорайона. На просторном пустыре, окаймлённом лесом, стояли бытовки и щит с надписью от руки: «На этом поле с 1988 года начинается строительство…» Начали с прокладки инженерных коммуникаций, дорог, сооружения фундаментов для будущих домов. За работой незаметно летели месяцы, новый микрорайон обретал зримые контуры.
Скоро к первопроходцам присоединились «бойцы» второго, третьего, четвёртого отрядов. Со всеми членами МЖК, кто участвовал в строительстве, заключили договоры на предоставление жилья в строящихся домах.
«Сначала мы очень лихо взялись, — вспоминал Александр Раптовский, — хотели за три года восемь домов построить: в 1989-ом поставили шесть нулевых циклов, детский сад, одновременно до девяти кранов работало».
Строительную технику кооператив «Авангард» взял в аренду. В поддержку движения МЖК в Моспромстрое создали специальное СУ-241, которым руководил Леонид Маносов. Оно обеспечивало строителей МЖК техникой, механизмами, дефицитными стройматериалами. Но дефицитного кирпича не было и там — его предстояло произвести самим. Для этого арендовали старый, полуразвалившийся кирпичный завод на ЖБИ-25 близ станции Крюково — в далёком прошлом он принадлежал купцу Ивану Рахманову, а после революции вплоть до Отечественной войны там выпускали кирпич заключённые Крюковской колонии. В конце 1980-х годов он доживал последние дни.
«Мы упросили МЭП взять из городов Московской области трёх специалистов по кирпичному делу, которых мы предварительно подобрали — рассказывает Раптовский. — Их взяли по лимиту, включили в состав наших стройотрядов (и потом дали квартиры в МЖК). Эти мастера руководили организацией кирпичного производства. А мы направляли туда наши КМСО, силами которых запустили цех, и сами с 1988 по 1990 год производили кирпич для МЖК, пока не сделали столько, сколько нам нужно».
К 1991 году успели построить почти четыре дома.
В 1991 году на проекте МЖК во всей стране «упал флажок» из-за гиперинфляционной бури, сотрясавшей экономику. Дорожало всё, в том числе строительные и отделочные материалы. Страна трещала по швам — дни Советского Союза были сочтены, а вместе с ним и многих госучреждений, финансировавших стройки. В те дни ходила невесёлая шутка: «Строили МЖК. МЖ построили, а на К денег не хватило».
«По счастью, к нашему зеленоградскому МЖК эта шутка не относится. Но в ней большой кусок правды, — говорится в сборнике „Зеленая ветвь Москвы“, составленном известным зеленоградским журналистом Александром Шерстюком. — Из полусотни МЖК, зародившихся в Москве в годы перестройки, выжило не более десятка. Остальных сломили трудности. Трудностей хватало и в Зеленограде. Но наши сдюжили».
После ликвидации в 1991 году Министерства электронной промышленности финансировать строительство МЖК стало некому. Стройка остановилась больше чем на год. Необходимо было срочно найти деньги на её продолжение в новых рыночных условиях.
В июне 1992 года руководство Молодёжного комплекса добилось разрешения московских властей взять недостроенные объекты на свой баланс. И, чтобы продолжить строительство, часть почти готовых квартир МЖК решил продать. «Механизм был прост, — рассказывал Александр Раптовский. — Вторичное жильё, высвобождавшееся при переселении в новостройку МЖК, использовали для улучшения жилищных условий тех членов МЖК, кто не хотел или не мог ждать, пока достроится его дом в МЖК. Таким образом, в новостройке МЖК, естественно, появлялись свободные квартиры. Их продавали. Схема успешно работала».
Вырученные от продажи средства использовали для продолжения строительства — работа вновь закипела. И в декабре 1992 года первые три восьмиэтажных жилых дома сдали в эксплуатацию.
В 1993 году начались первые новоселья членов МЖК и продолжались до 1996-го. За эти годы больше тысячи человек переехали в комфортабельные квартиры, построенные своими руками, заслуженно гордясь тем, что осуществили свою мечту.
26 апреля 1993 года в МЖК от станции Крюково стал ходить автобус № 12.
В первые годы, пока работы финансировало МЭП, строительство МЖК шло по утверждённому проекту. Вместе с первыми домами был заложен и детсад. Но с началом 90-х годов многое в проекте поменялось. Детсад отошёл на второй план — в первую очередь нужно было достраивать жильё.
«В 1993-м заселили первые три восьмиэтажки, — вспоминает Раптовский, — в 1994-м — последнюю из них. В 1995-м построили первый „уступчатый“ дом, в 1996-м — башню (корпус 527), туда мы заселили всех оставшихся мжковцев, кто выполнил программу и кому мы обязались обеспечить жилье. Всё, больше у нас не осталось ни одного очередника».
К тому времени дети, которые в начале строительства были детсадовского возраста, стали школьниками. Школа, которая по плану намечалась на отдалённое будущее, стала более актуальной.
«И я предложил на фундаменте детсада построить школу, — продолжает Александр Владимирович. — Пробить эту идею оказалось очень непросто. Москва нам отказывала. Сошлись на том, что мы сами сделаем проект школы и финансировать строительство будем 50 на 50 с правительством Москвы. У МЖК на тот момент были заготовки для несостоявшегося детсада — кирпич, блоки, алюминиевые конструкции, то есть материала на 30% от стоимости школы мы уже имели, оставалось набрать ещё 20% деньгами и работой. Я понимал, что мы вытянем свою долю затрат. К 1 сентября 1998 года мы построили великолепную школу по индивидуальному проекту на 22 класса. У неё интересная архитектура: просторные холлы, высокие потолки, парадные лестницы, бассейн».
Когда все обязательства перед членами МЖК были выполнены, перед руководством комплекса встал вопрос: как жить дальше? Построенное жильё нужно было содержать, территорию вокруг домов озеленять и благоустраивать — всё это требовало не только трудов, но и немалых затрат, а ещё — подходящей организационной формы.
Жители с самого начала были настроены на создание самоуправления: сами построим, сами займёмся всеми хозяйственными делами — собственное РЭУ было необходимо, тем более что жильё в комплексе находились на балансе МЖК. Что касается благоустройства, то на него ещё нужно было заработать денег.
К тому времени кооператив «Авангард» давно ушёл в прошлое, а вместо него была создана строительная организация Некоммерческое партнерство «МЖК Зеленоград», которую возглавил Александр Раптовский. Эта кампания взяла на себя вопросы проектирования, строительства и эксплуатации жилья. А вся прибыль от её производственной деятельности с самого начала направлялась на развитие и украшение района.
Многие гости МЖК, впервые очутившиеся тут, видя нетипичную для российских городов ухоженность и благоустройство, полагают, что район получает богатое финансирование из бюджета — иначе откуда же берутся деньги на фонтаны, великолепные цветы и деревья, на альпийскую горку с рыбами и черепахами, на оригинальные детские площадки, парковые скульптуры и другие удивительные объекты, которые пока только строятся? В действительности деньги зарабатывает на строительстве новых домов и тратит на украшение своего района НП «МЖК Зеленоград».
«В конце 1990-х мы выиграли тендер на строительство двух жилых домов в МЖК (корпуса 530 и 531), которые изначально были в проекте, — рассказал «Зеленоград.ру» Александр Раптовский. — Заявили, что можем построить их на коммерческой основе. Тогда первый префект Зеленограда Ищук нас поддержал и правительство Москвы дало согласие. На строительстве домов с зелёными крышами мы отработали технологию монолитного домостроения. Часть этих квартир (около 20%) составляла долю Москвы, для их очередников или для продажи. После этого мы выиграли другой тендер на строительство ещё двух домов (корпуса 533 и 534), и здесь нас поддержал и помог уже префект Смирнов.
Но на этот раз мы выплатили Москве её долю в деньгах, а квартиры продали сами как застройщики. Дело в том, что у нас есть свои планы на развитие этого комплекса, и мы хотим сохранить высокое качество нашего социума. Поэтому мы не отдаём квартиры риэлторам, а стараемся продать их нашим жителям, чтобы они могли в первую очередь предложить их купить своим друзьям, родным, чтобы дух МЖК прирастал как снежный ком хорошими людьми, чтобы жить в приятном окружении. Мы предоставляем им преимущественное право выбора квартиры по льготным ценам, в рассрочку".
Такая стратегия позволила руководству МЖК, не тратя ни копейки из бюджетных денег, создать лучший микрорайон Зеленограда, неизменно получающий призы московских и федеральных конкурсов «Лучший микрорайон Москвы», «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства», «Лучший московский дворик», «Лучший ТСЖ» и другие.
Ещё в 1997 году в МЖК устроили парковую зону с ротондой, ставшей визитной карточкой района. В 2008 году между корпусами 530 и 531 появилась любимая многими горожанами альпийская горка — многоуровневая терраса с ручьём между валунами и водопадом. А осенью 2016-го перед корпусом 534 открылась придуманная и созданная Александром Раптовским уникальная «Площадь Часов» с гранитной мозаикой, поющим фонтаном и светодиодными часами с подсветкой.
Все эти красоты и чудеса благоустройства в МЖК породили в среде горожан стойкое мнение, что будто бы негласной причиной такого процветания является тот факт, что в этом микрорайоне пожелал купить себе квартиру префект Зеленограда Анатолий Смирнов.
«Он сам сообщил об этом в видео-интервью в 2002 году, фрагмент которого вошёл в фильм, посвящённый 15-летию МЖК, — рассказал „Зеленоград.ру“ Александр Раптовский, — сказал примерно так: „поскольку в МЖК благоустроенно и красиво, и люди хорошие, он принял решение переехать жить в МЖК“. И купил квартиру, в которой жил примерно шесть лет. Но, народ у нас всегда будет увязывать: „раз живет (жил) префект в МЖК, значит, поэтому там всё так красиво, чисто и богато“. Это в корне неверно и я уже не знаю как (наверное, бесполезно) доказывать обратное. Именно потому, что в МЖК так красиво и чисто, многие известные люди города и бизнесмены стараются приобрести здесь жильё для себя, родителей и детей».
Версия «в МЖК так здорово потому, что чиновники стараются для себя» опровергается фактами. С момента ввода первых домов МЖК и до настоящего времени, в благоустройство этого микрорайона не было вложено никаких бюджетных денег. Всё, чем восхищаются жители и гости этого уголка Зеленограда было построено инвестором НП МЖК «Зеленоград» за счёт собственных средств.
В распоряжении «Зеленоград.ру» имеется справка о социально важных и благотворительных проектах, реализованных в МЖК этим инвестором. Там указана и их стоимость. Вот несколько цифр: альпийская горка — вложено 68 млн рублей, детский велогородок «Бабочка» — 15 млн, Площадь часов — 82 млн.
«Зеленоград.ру» благодарит председателя НП «МЖК Зеленоград» Александра Раптовского, архитектора Тотана Кузембаева, журналиста Александра Шерстюка и краеведа Александру Алфёрову за помощь в подготовке этой статьи.