А деньги откуда?

«В конце 1990-х мы выиграли тендер на строительство двух жилых домов в МЖК (корпуса 530 и 531), которые изначально были в проекте, — рассказал «Зеленоград.ру» Александр Раптовский. — Заявили, что можем построить их на коммерческой основе. Тогда первый префект Зеленограда Ищук нас поддержал и правительство Москвы дало согласие. На строительстве домов с зелёными крышами мы отработали технологию монолитного домостроения. Часть этих квартир (около 20%) составляла долю Москвы, для их очередников или для продажи. После этого мы выиграли другой тендер на строительство ещё двух домов (корпуса 533 и 534), и здесь нас поддержал и помог уже префект Смирнов.

Но на этот раз мы выплатили Москве её долю в деньгах, а квартиры продали сами как застройщики. Дело в том, что у нас есть свои планы на развитие этого комплекса, и мы хотим сохранить высокое качество нашего социума. Поэтому мы не отдаём квартиры риэлторам, а стараемся продать их нашим жителям, чтобы они могли в первую очередь предложить их купить своим друзьям, родным, чтобы дух МЖК прирастал как снежный ком хорошими людьми, чтобы жить в приятном окружении. Мы предоставляем им преимущественное право выбора квартиры по льготным ценам, в рассрочку".

Такая стратегия позволила руководству МЖК, не тратя ни копейки из бюджетных денег, создать лучший микрорайон Зеленограда, неизменно получающий призы московских и федеральных конкурсов «Лучший микрорайон Москвы», «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства», «Лучший московский дворик», «Лучший ТСЖ» и другие.

Ещё в 1997 году в МЖК устроили парковую зону с ротондой, ставшей визитной карточкой района. В 2008 году между корпусами 530 и 531 появилась любимая многими горожанами альпийская горка — многоуровневая терраса с ручьём между валунами и водопадом. А осенью 2016-го перед корпусом 534 открылась придуманная и созданная Александром Раптовским уникальная «Площадь Часов» с гранитной мозаикой, поющим фонтаном и светодиодными часами с подсветкой.

Все эти красоты и чудеса благоустройства в МЖК породили в среде горожан стойкое мнение, что будто бы негласной причиной такого процветания является тот факт, что в этом микрорайоне пожелал купить себе квартиру префект Зеленограда Анатолий Смирнов.

«Он сам сообщил об этом в видео-интервью в 2002 году, фрагмент которого вошёл в фильм, посвящённый 15-летию МЖК, — рассказал „Зеленоград.ру“ Александр Раптовский, — сказал примерно так: „поскольку в МЖК благоустроенно и красиво, и люди хорошие, он принял решение переехать жить в МЖК“. И купил квартиру, в которой жил примерно шесть лет. Но, народ у нас всегда будет увязывать: „раз живет (жил) префект в МЖК, значит, поэтому там всё так красиво, чисто и богато“. Это в корне неверно и я уже не знаю как (наверное, бесполезно) доказывать обратное. Именно потому, что в МЖК так красиво и чисто, многие известные люди города и бизнесмены стараются приобрести здесь жильё для себя, родителей и детей».

Версия «в МЖК так здорово потому, что чиновники стараются для себя» опровергается фактами. С момента ввода первых домов МЖК и до настоящего времени, в благоустройство этого микрорайона не было вложено никаких бюджетных денег. Всё, чем восхищаются жители и гости этого уголка Зеленограда было построено инвестором НП МЖК «Зеленоград» за счёт собственных средств.

В распоряжении «Зеленоград.ру» имеется справка о социально важных и благотворительных проектах, реализованных в МЖК этим инвестором. Там указана и их стоимость. Вот несколько цифр: альпийская горка — вложено 68 млн рублей, детский велогородок «Бабочка» — 15 млн, Площадь часов — 82 млн.