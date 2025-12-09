МИЭТ набирает первых студентов

В апреле 1966 года МИЭТу для организации работы приемной комиссии выделены две трехкомнатные квартиры в четырехэтажном корпусе 102 (его снесли в 2010 году).

Первый набор студентов объявили 8 мая 1966 года — объявления о приеме в МИЭТ опубликовали в центральных газетах, в том числе и в «Комсомолке», рассчитывая привлечь выпускников физмат-школ со всей страны. Зеленоградские выпускники тоже с нетерпением ждали открытия вуза.

Ожидания подогревала уникальная ситуация в стране. В 1966 году выпускников было вдвое больше обычного, поскольку десятые и одиннадцатые классы одновременно получили аттестаты зрелости. Случилось это из-за реформы 1958 года. Тогда по инициативе Хрущёва к десятилетке добавили лишний год на профессиональное обучение — государство нуждалось в образованной рабочей силе. Но после отставки Хрущёва профобучение в школах отменили — образование опять стало десятилетним, и в 1966 году школы произвели уникальный «двойной выпуск». Так перед дверями вузов оказалось вдвое больше абитуриентов, чем обычно. Мест в МИЭТе было всего 250, а заявлений подано — более трёх тысяч.

Вступительные экзамены в МИЭТ начались в августе в школе №845 в 3-м районе. «Конкурс был просто огромный — не меньше 12 человек на место, — вспоминает выпускница МИЭТа 1972 года Татьяна Попова (Кирилина). — Всего надо было сдать пять экзаменов: два письменных (математика и сочинение) и три устных (математика, физика, химия). Медалистам надо было сдать всего две математики. Конечно, все абитуриенты очень волновались. Мы знали, что в МИЭТ приехали поступать ребята из новосибирской физико-математической школы, которая считалась одной из лучших в Союзе».

На 1-й курс МИЭТа зачислили 250 студентов. Кроме того, набирали одну группу в 25 человек (по другим данным — 35 человек) на второй курс. «Конкурс» был и здесь: предпочтение отдавали хорошо успевающим студентам московских вузов, живущих в Зеленограде (то есть не нуждавшихся в общежитии). Для иногородних осталось девять мест, для них был конкурс зачеток, а при прочих равных, принимали комсомольских активистов и спортсменов.