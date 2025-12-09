МИЭТ, отмечающий в эти дни свой 60-летний юбилей, немногим младше Зеленограда, основанного в 1958 году. Всего через 7 лет, в 1965-м, Совет Министров СССР постановил построить в молодом научном центре вуз, который растил бы перспективных ученых для местной микроэлектронной промышленности. За эти годы наш вуз окончили более 40 тысяч специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов. Рассказываем, как начинался МИЭТ и как он стал главным учебным заведением Зеленограда.
Историческое Постановление №1006 Совмина СССР об организации в Зеленограде Московского института электронной техники (МИЭТ) вышло 26 ноября 1965 года.
Однако точкой отсчета стала другая дата — 9 декабря 1965-го, когда вышли приказы Минвуза СССР №363 и Минвуза РСФСР №633, на основании которых МИЭТ начал свою деятельность. В них были даны поручения, касательно заданий на проектирование вуза, набора кадров, начала занятий в следующем учебном году и открытия аспирантуры. Вот почему именно эта дата отмечается в МИЭТе ежегодно как день рождения института.
Построить и оснастить новый вуз поручили созданному в марте 1965-го Министерству электронной промышленности СССР, руководителем которого был Александр Шокин. А головной организацией МЭП по микроэлектронике стал организованный в Зеленограде Научный Центр, который возглавлял Федор Лукин.
МИЭТ, предназначенный для выпуска инженеров электронной промышленности, должен был обеспечить кадрами местные предприятия. Поэтому Лукин передал в будущий институт кипу папок, где были изложены мысли руководителей зеленоградских предприятий, о том, каким должен быть вуз, какие нужны специалисты. Основные стратегические соображения по развитию микроэлектроники сводились к четырем направлениям: «теория» — «материалы» — «технология» — «аппаратура».
Таким образом, определилось, что в МИЭТе должно быть четыре базовых факультета:
- физико-химический (ФХ),
- физико-технический (ФТ),
- микроприборов и технической кибернетики (МПиТК),
- электронного машиностроения (ЭМ).
Формирование кафедр и учебных дисциплин началось в 1966 году и продолжалось вплоть до 1970 года. Такой состав факультетов МИЭТа сохранялся до 1992 года.
В январе 1966 года у МИЭТа появился первый руководитель — исполнять обязанности ректора стал профессор Московского горного института Леонид Викторович Ершов, выдающийся специалист в области информатики. В апреле институту выделили три комнаты в 101-м корпусе — там расположился ректорат, где трудилось человек 20-30 административных работников, там же принимали на работу первых преподавателей.
В апреле 1966 года МИЭТу для организации работы приемной комиссии выделены две трехкомнатные квартиры в четырехэтажном корпусе 102 (его снесли в 2010 году).
Первый набор студентов объявили 8 мая 1966 года — объявления о приеме в МИЭТ опубликовали в центральных газетах, в том числе и в «Комсомолке», рассчитывая привлечь выпускников физмат-школ со всей страны. Зеленоградские выпускники тоже с нетерпением ждали открытия вуза.
Ожидания подогревала уникальная ситуация в стране. В 1966 году выпускников было вдвое больше обычного, поскольку десятые и одиннадцатые классы одновременно получили аттестаты зрелости. Случилось это из-за реформы 1958 года. Тогда по инициативе Хрущёва к десятилетке добавили лишний год на профессиональное обучение — государство нуждалось в образованной рабочей силе. Но после отставки Хрущёва профобучение в школах отменили — образование опять стало десятилетним, и в 1966 году школы произвели уникальный «двойной выпуск». Так перед дверями вузов оказалось вдвое больше абитуриентов, чем обычно. Мест в МИЭТе было всего 250, а заявлений подано — более трёх тысяч.
Вступительные экзамены в МИЭТ начались в августе в школе №845 в 3-м районе. «Конкурс был просто огромный — не меньше 12 человек на место, — вспоминает выпускница МИЭТа 1972 года Татьяна Попова (Кирилина). — Всего надо было сдать пять экзаменов: два письменных (математика и сочинение) и три устных (математика, физика, химия). Медалистам надо было сдать всего две математики. Конечно, все абитуриенты очень волновались. Мы знали, что в МИЭТ приехали поступать ребята из новосибирской физико-математической школы, которая считалась одной из лучших в Союзе».
На 1-й курс МИЭТа зачислили 250 студентов. Кроме того, набирали одну группу в 25 человек (по другим данным — 35 человек) на второй курс. «Конкурс» был и здесь: предпочтение отдавали хорошо успевающим студентам московских вузов, живущих в Зеленограде (то есть не нуждавшихся в общежитии). Для иногородних осталось девять мест, для них был конкурс зачеток, а при прочих равных, принимали комсомольских активистов и спортсменов.
В августе вместе с первыми студентами в МИЭТе появился и первый, уже без приставки «и.о.», ректор — 16 августа 1966 года им был назначен доктор технических наук профессор Леонид Николаевич Преснухин. До прихода в МИЭТ Леонид Николаевич был деканом Приборостроительного факультета МВТУ имени Баумана. Выдающийся учёный в области вычислительной техники и систем управления, Преснухин занимался разработкой спецвычислителей военного назначения — приборов управления артиллерийско-зенитным огнем. После войны, преподавая в МВТУ, создал свою научную школу.
Прежде чем принять должность ректора нового вуза, Преснухин совершил ознакомительную поездку в Зеленоград, посетил НИИ и заводы Научного центра. Увиденное произвело на него сильное впечатление, и Леонид Николаевич согласился перейти в МИЭТ. Вслед за ним в Зеленоград перешла и часть ведущих сотрудников МВТУ — «костяк», опираясь на который Преснухин построил научную работу института.
В книге «Преснухин Леонид Николаевич. Воспоминания соратников и сотрудников к 100-летию со дня рождения» профессор кафедры вычислительной техники МИЭТ Вячеслав Бархоткин, так вспоминает об этих днях: «Когда Леонид Николаевич стал уводить за собой сотрудников МВТУ, сразу засуетились в альма-матер — его вызвали в райком партии:
— Вы переманиваете кадры!
— МВТУ — это кузница кадров? — спокойно спросил Преснухин.
— Безусловно.
— Вот пусть и куют! — на том все закончилось".
На посту ректора Леонид Николаевич оставался до 1988 года. Память о человеке, который создал МИЭТ, увековечена в стенах вуза.
1 сентября 1966 года ошалевших от радости и гордых собой вчерашних школьников пригласили на торжественное собрание по случаю зачисления в студенты. Состоялось оно в единственном на весь город «очаге культуры» — в кинотеатре «Электрон». Студентов, преподавателей и сотрудников МИЭТа перед началом учебного года приветствовали ректор Леонид Преснухин, гендиректор Научного центра Фёдор Лукин, первый секретарь Зеленоградского РК КПСС Юрий Келарев. Студенческий билет №1 вручили студенту Александру Айрапетову из группы ФТ-21, он успешно окончил институт в 1972 году, работал в Зеленограде.
В институте с первых лет сложилась своя традиция посвящения в студенты, частью которой стало факельное шествие по Центральному проспекту города. В течение многих лет студенты МИЭТ в ночь на 1 сентября устраивали факельное шествие к памятнику-мемориалу на 40-м километре и обратно (в 1974 году там установили 42-метровый обелиск «Штыки»).
Поскольку своего здания у вуза пока не было, учебные аудитории МИЭТа временно разместили в строящейся в Северной промзоне «школе металлистов». По соседству достраивали точно такую же «школу швейников».
Изначально в Зеленоград собирались вывести ряд крупных производств из Москвы — цеха часового и шарикоподшипникового заводов, комбинат бытовых машин, приборостроительный и швейно-галантерейный комбинаты, полиграфический комбинат и завод мягкой игрушки. Для обучения рабочих предприятий и строились эти учебные заведения. Потом концепция города поменялась, но «школы» продолжали строить, хотя было уже ясно, что ни загадочных «металлистов», ни швейников в их стенах никто никогда не увидит.
К сентябрю 1966-го «школа металлистов» была еще не достроена, поэтому министерство разрешило вузу начать учебный год с 1 декабря. Однако Преснухин, осмотрев все входы-выходы и переходы в здании, решил не откладывать начало занятий. Определили, по каким лестницам и подъездным путям будут передвигаться строители, а по каким — ходить студенты и преподаватели, чтобы не мешать друг другу. И по мере достройки школы миэтовцы занимали новые комнаты и этажи. К слову, МИЭТ занимал только часть помещений. В другой части здания с 1962 года располагался НИИ Микроприборов (а в «школе швейников» временно находился НИИТТ).
На первом курсе деления на факультеты не было, все студенты занимались по одной программе. Первокурсники получали стипендию — 45 рублей. Иногородних ребят разместили в общежитии — в 1966 году институту выделили один из корпусов, где раньше жили строители города. После их отъезда разруха в здании была катастрофической — оно требовало ремонта. В комнатах даже света не было, единственная лампочка висела на вахте. Ремонтировать общежитие пришлось своими силами — по предложению одного из студентов и с одобрения ректора, организовали бригаду из 15-20 человек (позже такая практика стала всесоюзной). А пока шел ремонт, ребята теснились вшестером в комнате, рассчитанной на четверых. Словом, как говорится, лиха беда начало!
«На втором курсе появились факультеты, — рассказывает Татьяна Попова, — физико-химический (ФХ), который занимался подготовкой специалистов по материалам для электронной промышленности; физико-технический (ФТ) — разработка и изготовление интегральных схем; микроприборов и технической кибернетики (МПиТК) — разработка приборов и устройств на основе информационных систем; электронного машиностроения (ЭМ) — разработка оборудования и автоматизированных комплексов для производства ИС».
Леонид Николаевич Преснухин вкладывал много сил в становление института. Он хотел сделать МИЭТ по примеру Физтеха, чья система славилась в 1960-х по всей стране: в первые два-три года студенты изучали фундаментальные науки в самом институте, а затем еще два-три года проходили практику на предприятиях или в институтах РАН.
По замыслу Преснухина структура МИЭТа изначально предполагала, что у каждого факультета будет базовая кафедра на крупных предприятиях, под нужды которых они и создавались. Физико-технический факультет имел три базы: в НИИ Молекулярной Электроники, в НИИ Точной Технологии («Ангстрем») и в НИИ Физических Проблем. У факультета МПиТК база была в НИИ Микроприборов. Факультет Электронного машиностроения располагал базой в НИИ Точного Машиностроения (на заводе «Элион»). Физико-химический факультет опирался на «Элму» и НИИ Материаловедения.
Конечно, поначалу МИЭТу остро не хватало технического оснащения для лабораторий и студенческих практикумов. Поэтому одна из первых просьб Преснухина к директорам НИИ и руководству Научного центра была об оснащении профильных кафедр современным оборудованием для практических занятий и научной работы. И ректору пошли навстречу. Институту передали практически новые приборы и оборудование с последующим монтажом. А до тех пор лабораторные работы студенты нередко проводили на предприятиях.
Таким образом, в МИЭТе удалось реализовывать идею единства учебного процесса, науки и производства. В 1967 году в вузе был образован научно-исследовательский сектор. А с 1970 года (то есть, начиная с третьего курса) студенты три полных рабочих дня в неделю проходили производственную практику на предприятиях Зеленограда, вникая в суть будущей работы — это была уникальная в Минвузе система организации учебного процесса.
Строительство основного комплекса зданий вуза началось в Южной промзоне Зеленограда летом 1967 года. Авторами архитектурного проекта МИЭТа стали молодые зодчие: Феликс Новиков и Григорий Саевич, а также конструктор Юрий Ионов.
Архитектурное решение основывалось на концепции «города в городе» и объединяло все объекты в одном комплексе. Здания построили из красного кирпича, изготовленного в Латвии на заводе «Лодэ», корпуса объединили между собой переходами. Получился своего рода микрогородок из малоэтажных зданий, где есть все: библиотека, учебные корпуса, спортзал, бассейн, внутренние дворики для отдыха.
Перед началом строительства состоялся торжественный митинг с закладкой в фундамент комплекса капсулы с изображением Ленина. Такие знаки массово выпускались на заводах «Ангстрем» и «Микрон», а сама практика была весьма распространенной.
Строило МИЭТ известное в городе СУ-140, организованное в 1963 году для возведения объектов южной промзоны. К тому времени ими уже был построен и введён в эксплуатацию один из первых заводов Зеленограда — «Ангстрем». Руководил этой строительной организацией Исаак Коган.
В 1968 году в строительстве зданий института активное участие приняли студенты и преподаватели вуза. Первым в 1969 году в эксплуатацию ввели учебный корпус №3. Там расположилась администрация и стали проводить учебные занятия.
В 1970 году строители сдали корпус №4, куда переехали выпускающие кафедры. А пока шло строительство, студенты учились не только в «школе металлистов», но и в корпусе 03 студенческих общежитий. «Занятиями в общежитии ребята были очень довольны — можно было просыпаться за 10 минут до лекций» — вспоминала Татьяна Попова.
Торжественное открытие полностью построенного комплекса из пяти корпусов состоялось 27 декабря 1971 года к 6-летию института. Наконец-то вуз разместился на собственных площадях. На торжествах, посвященных «новоселью» института в новом комплексе зданий присутствовали два союзных министра: Минэлектронпрома СССР — Александр Шокин и Минвуза СССР — Вячеслав Елютин.
В 1972 году архитектурному комплексу МИЭТа присудили первую премию Всесоюзного смотра достижений советской архитектуры. Вскоре после открытия институт стали посещать высокие гости: руководители разных государств, космонавты, писатели, учёные. Побывал в МИЭТе и Председатель Совета министров СССР Николай Косыгин. Он особо отметил «башенные часы», дополненные зодиакальным кругом и подлинным колоколом 17 века, которыми оформили портал главного корпуса института скульптор Валерий Тюлин и художник-монументалист Сергей Чехов (внучатый племянник Антона Павловича Чехова).
Несмотря на молодость и новизну, МИЭТ был настолько привлекателен, что в него пришли опытные преподаватели из крупнейших вузов столицы, известные ученые. Во многом благодаря авторитету и дипломатическим талантам ректора Леонида Преснухина здесь с самого начала сложился замечательный педагогический коллектив.
В разное время здесь преподавали легендарные профессора, известные далеко за пределами вузовских стен: Камиль Ахметович Валиев, Яков Степанович Бугров, Геннадий Кузьмич Самохвалов, Юрий Дмитриевич Чистяков, Виталий Дмитриевич Вернер, Борис Николаевич Панайоти, Александр Алексеевич Горбацевич, Ирина Абрамовна Сасова, Александр Александрович Орликовский, Михаил Александрович Королёв, Евгений Сергеевич Горнев, Борис Георгиевич Грибов, Александр Леонидович Стемпковский, Юрий Васильевич Копаев, Геннадий Яковлевич Красников, Тимофей Дмитриевич Шермергор, Вильжан Мавлютинович Амербаев…
Невозможно не то что рассказать здесь о каждом, но даже просто перечислить все имена, оставшиеся как в благодарной памяти студентов, так и в анналах советской и российской науки. Всё же приведем здесь два характерных воспоминания. Первое принадлежит Нине Волик — выпускнице МИЭТа 1972 года: «…студенческое время — сами понимаете — вольница. Но бывало и тяжко — в плане учебы. Теоретической физики — тьма. Математики — 50 часов в семестр. Вел ее профессор Амербаев Вильжан Мавлютинович. Так этот гений не считался ни с временем, ни с пространством. Бывало, придет к нам в общежитие и коллоквиумы проводит часов до двух-трех ночи. Но университетский курс в нас вдолбил»
Другим воспоминанием поделилась Татьяна Попова: «Пожалуй, самое яркое впечатление у меня осталось от Камиля Ахметовича Валиева, д.ф-м.н., профессора, директора НИИМЭ, впоследствии академика АН СССР. Он читал лекции по физике твёрдого тела. Физика для меня всегда была чем-то заоблачным и недоступным. А после лекций Валиева многое прояснилось, и все последующие дисциплины воспринимались проще и понятнее. Камиль Ахметович читал лекции ровным, спокойным голосом. Но всегда, как сейчас принято говорить, держал интригу, держал интерес к изучаемому вопросу. Его речь и манера говорить отличались большой культурой и эрудицией, никакими записями во время занятий Валиев никогда не пользовался. На его лекциях заняты были не только все места, но бывало, что и в проходах на портфелях сидели студенты, так как на лекции Камиля Ахметовича приходили ребята с других факультетов! Такого я больше не видела».
В 1972 году учебно-научно-производственный комплекс МИЭТа окончательно сформировался. Полностью сложились факультеты и кафедры, были разработаны образовательные программы и учебные планы по всем направлениям подготовки специалистов.
В марте 1972-го стены МИЭТа покинули первые выпускники основного набора 1966 года. Первый выпуск инженеров с дипломом МИЭТ стал реальным подтверждением состоятельности вуза. Диплом №1 получила выпускница Нина Николаевна Волик — человек поразительно разносторонний: мастер спорта по гимнастике, лауреат вокальных конкурсов и впоследствии кандидат технических наук.
В августе того же года на первый курс было принято 625 человек (500 — на дневную форму обучения и 125 — на вечернюю) — тем самым МИЭТ вышел на проектные показатели ежегодного набора студентов. Уже тогда институт входил в число престижных, лучших вузов страны, и конкурс был огромный.
С самого начала МИЭТ был не только вузом, куда поступают молодые люди с целью обрести профессию, но институтом, работавшим на переднем крае науки. Особенности построения учебного процесса, тесные связи с НИИ и промышленными предприятиями Зеленограда помогли МИЭТу быстро включиться в научные исследования. Уже в 1972-м там создали «первую ласточку» — отраслевую научно-исследовательскую лабораторию вычислительных средств и систем управления. В ней миэтовцы разработали и передали в серийное производство преобразователи «угол-код» для баллистических ракет и лазерной системы определения координат космических объектов.
Впоследствии в МИЭТе (совместно с МЭП и другими министерствами) создали 14 отраслевых лабораторий, на долю которых пришлось более 90% общего объема научных исследований вуза. Такая система позволяла значительно сокращать сроки внедрения разработок в промышленность. Для этого институту требовалась собственная производственная база. И в сентябре 1972-го при МИЭТе был создан экспериментальный завод «Протон», где ученые и инженеры создавали опытные образцы, которые затем передавали в серийное производство. Отметим, что МИЭТ стал единственным в стране вузом, включавшим в свой состав экспериментальный завод.
К середине 1980-х МИЭТ получил признание не только как вуз — Совмин СССР в 1978 году включил его в число ведущих вузов страны, но и как крупный научный центр.
В марте 1984 года за заслуги в создании специальной техники и в деле подготовки высококвалифицированных специалистов в области электроники Указом Президиума Верховного Совета СССР МИЭТ наградили орденом Трудового Красного Знамени, а большую группу сотрудников института — государственными наградами.
В 1988 году в МИЭТе был построен специальный научно-лабораторный корпус № 7, что сделало институт единственным вузом с собственным уникальным технологическим модулем микроэлектроники. На его базе создали специализированное подразделение — Научно-производственный комплекс «Технологический центр» — для проведения исследований и учебно-практических занятий по технологическим направлениям микроэлектроники. В 1994 году ему присвоили статус государственного Научного Центра.
В 1992 году МИЭТ получил статус технического университета. Сегодня он один из 29 национальных исследовательских университетов России, в число которых входят также МИФИ, МИСиС, ВШЭ, МГСУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и еще несколько московских вузов.
К концу 80-х годов МИЭТ стал не просто обычным техническим вузом, но центром образования, науки и общественно-культурной жизни Зеленограда. Его выпускники сыграли огромную роль как в жизни города, так и в его электронной промышленности — и в прошлом, и в настоящем среди них множество руководителей зеленоградских предприятий и большинство их основных разработчиков.
Среди выпускников МИЭТа встречается много знакомых зеленоградцам фамилий. В свое время МИЭТ окончили префект Зеленограда Анатолий Смирнов, академик РАН Геннадий Красников (экс-гендиректор группы компаний «Микрон», ныне президент Российской академии наук), академик РАН Александр Стемпковский, космонавт Сергей Ревин, академик РАН, в прошлом ректор, а ныне президент МИЭТ Юрий Чаплыгин и многие другие.
Уже более тридцати лет в институте налажено прочное взаимодействие со школами города. В 1994-м здесь стали готовить учителей математики, физики и химии для Зеленоградских школ. Организовали широкую систему работы с учениками — создали физико-математическую школу при МИЭТе (теперь — лицей №1557), открыли профильные классы МИЭТа в 13 школах. На рубеже нового века — с 1999 по 2003 год в институте ввели 21 новую специальность: «Телекоммуникации», «Юриспруденция», «Нанотехнология в электронике» и т. д…
За 60 лет в МИЭТе сложилась сильная научная, образовательная и технологическая школа. Сегодня это один из главных университетов страны в области электроники и к следующему юбилею зеленоградский университет сможет перейти от лидерства в российской электронике к передовым разработкам мирового уровню.
«Зеленоград.ру» благодарит сотрудницу музея Москвы, краеведа Анну Николаеву за помощь в подготовке этой статьи.