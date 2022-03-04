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Николай Полагушин родился в Ташкенте, столице Узбекистана, в 1923 году. Что касается даты его рождения, в одних источниках говорится, что он родился 7 марта, а в других — 10 декабря. И это не случайная путаница за давностью лет.

Отец Николая — участник Гражданской войны, помогавший становлению Советской власти в Узбекистане, — много рассказывал мальчику о походах и боях, о борьбе с басмачами и первых трудных годах молодой республики, внушая сыну уважение к самоотверженным борцам, превыше всего ставившим интересы Родины.

Николай рос честным, храбрым, прямым в суждениях и поступках. В школе одноклассники выбрали его комсомольским вожаком, и возглавляемая им ячейка была самой активной и боевой среди организаций ташкентских школ.

В середине 1930-х годов Советский Союз спешно ковал воздушный щит. Огромную роль в этом деле играли аэроклубы, появившиеся в начале 1930-х. В Ташкенте аэроклуб имени «Комсомола Узбекистана» был создан в 1932-м по инициативе самих комсомольцев. Курсанты этого клуба становились спортсменами-лётчиками, планеристами, парашютистами, авиамоделистами. Как многие юноши того времени, Николай мечтал о героической профессии и слышал несущийся отовсюду призыв: «Комсомолец — на самолёт!»