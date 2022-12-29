В дозеленоградские времена жила-была в наших местах «Фабрика ёлочных украшений». Стеклянные игрушки, которые на ней делали, давно превратились в раритет, в музейную редкость. Рассказываем и показываем, какими были «нашенские» украшения на первые «пролетарские» ёлки и как они изменились в послевоенные годы.
В 1935 году, после того, как по предложению Максима Горького спустя 10-летний перерыв в СССР возобновилось празднование Нового года, стране срочно понадобились новые ёлочные игрушки — ведь с революции их у нас не выпускали. Вместо старорежимных ангелочков, колокольчиков, райских яблочек и Вифлеемских звёзд требовались идеологически выдержанные новогодние украшения, отвечающие духу времени. Журнал «Советская игрушка» (1936, №1) писал: «„Херувимы“, украшавшие ёлку в старину, конечно, отпадают, но „дед мороз“, знакомый любимый детьми сказочный персонаж, имеет полное право гражданства на ёлке».
По всей стране стали открывать фабрики, заводы и артели, выпускающие игрушки из ваты, выпуклого картона и стекла. В 1935 году появилось такое предприятие и в нашей округе. Организовали его на базе Солнечногорского стекольного завода в деревне Жилино.
В Жилине, на развилке дорог, до революции стоял большой по деревенским меркам двухэтажный торговый дом Василия Хохлова — разбогатевшего жилинского купца. Первый этаж был каменный — там располагался магазин. «Сахар соседствовал здесь с керосином, ручная коса с романовским тулупом, сливочное масло с колёсным дёгтем», — вспоминал старожил Алексей Фирсов. Второй этаж был деревянным. Там устроили чайную с подачей крепких напитков: можно было получить водку с закуской и напиться чая «от пуза». Чайная Хохлова была излюбленным местом встреч деревенских мужиков, чем-то вроде английского клуба на русский манер.
После революции Хохлова раскулачили, а в дом въехал сначала комбед — комитет бедноты, затем там устроили склад, а в 1935 году организовали цех от Солнечногорского стекольного завода, которому через несколько месяцев предстояло стать «Фабрикой ёлочных украшений». Во главе предприятия встал директор Игоренко и главный инженер Пётр Цыганков.
Стеклодувный промысел в наших краях был делом не новым — в соседней Андреевке с 1908 года работала стеклодувная артель, где выпускали аптечную посуду и ламповые стёкла. Однако стеклянные ёлочные украшения были всё же новинкой, которую в СССР прежде не изготавливали. Фабрика в Жилино, заработавшая с 1 января 1936 года, стала одной из первых в стране, наряду с ленинградской артелью «Культигрушка», московской фабрикой стеклянных ёлочных украшений треста игрушки Мосгорисполкома и артелью «Красный Октябрь».
Организовать производство модных ёлочных игрушек оказалось не так-то просто. Дела на Жилинской фабрике сразу не задались, и шли кое-как (вернее, стояли) до лета 1937 года, пока на предприятии не появился новый директор — Екатерина Максимова, присланная по решению Солнечногорского райисполкома. В Жилине она была, можно сказать, своим человеком, когда-то работала у купца Хохлова прислугой. После революции Екатерина Михайловна трудилась на Сходненском стекольном заводе, опыта ей было не занимать.
«Меня послали на ликвидацию глубокого прорыва», — писала она. Фабрика, за отсутствием средств, не работала. Зарплату рабочим не платили уже два месяца.
«Вот на мою долю вместе с коллективом рабочих и служащих выпало восстанавливать и вытаскивать из прорыва эту фабрику, — вспоминала Максимова. — И уже в 1937 году коллектив фабрики план выполнял и перевыполнял».
Не сумев побороть тягу населения к празднованию Нового года, власти решили использовать праздник для пропаганды коммунистических идей и достигнутых страной успехов. Поэтому первые советские ёлочные игрушки в 1930-х годах, в том числе и выпущенные фабрикой в Жилине, были насыщены революционной и государственной символикой. Серп и молот, пятиконечная красная звезда были обязательными на празднике.
Нужные символы нередко наносили вручную краской — так можно было сделать «пролетарской» почти любую игрушку.
Ещё один модный тренд тех времен — технические новинки, связанные с воздухоплаванием: дирижабли, аэропланы, парашюты, самолёты. Дирижабли благодаря их сравнительно простой форме выдували из стекла. Во второй половине 1930-х они появились на многих ёлках.
Делали и парашюты, тоже отличавшиеся простотой в исполнении. Такие «идеологически правильные» игрушки были частью всесторонне поддержанного воспитательного процесса. Дети разучивали к празднику стихи, песни и танцы, в которых достижения страны всячески воспевались и подчеркивались. Украшение ёлки было не просто забавой, но, в известном смысле, элементом советской пропаганды.
В 1937 году Наркомпрос выпустил пособие «Ёлка в детском саду», содержавшее инструкцию, как идеологически правильно наряжать ёлки для детей. В нём говорилось: «Необходимо украсить верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой. На средних ветках надо вешать игрушки, не требующие детального рассматривания: бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи и фрукты, а на краях ветвей — аэропланы, парашюты, пограничника Карацупу с собакой Ингусом, паровозы и броневики».
Фабричные игрушки, особенно стеклянные, пользовались большим спросом, несмотря на то, что были дорогими и менее практичными, чем фигурки из картона или прессованной ваты. 1 января 1937 года газета «Правда» сообщила: «Союзкультторг реализовал по всей стране ёлочных игрушек на более чем 15 миллионов рублей». Через год эта цифра увеличилась почти втрое. К концу 1930-х по всему СССР работали специализированные магазины, торговавшие ёлочными игрушками, маскарадными костюмами и прочими атрибутами праздника.
На Жилинской фабрике мастера выдували игрушки с помощью стекольных дротов (трубок). В процессе выдувания расплавленной стекольной массе придавали нужную форму и размер, медленно без остановок вращая дрот. В ещё не остывшем изделии острой палочкой делали лунки, углубления и полосы либо помещали его в разъёмные рельефные формы. Из стеклодувного цеха будущие игрушки выходили совершенно прозрачными. Краска на стекло ложится плохо, поэтому заготовки после остывания отправляли сначала на серебрение, а затем на покраску.
В 1938 году в Министерстве лёгкой промышленности утвердили план выпуска ёлочных украшений (не только стеклянных) на пять лет. Согласно ему, прилавки наводнили фигурные, сюжетные игрушки, отражавшие новую советскую тематику — румяные лыжники и конькобежцы, пограничники и полярники, лётчики и будёновцы, колхозники, пионеры, фигурки одетые в национальные костюмы.
Кроме идеологических игрушек, на ёлках в конце 1930-х годов появились герои детских сказок: Красная Шапочка, доктор Айболит, Иван Царевич, Руслан и Людмила, кот в сапогах, братец Кролик и братец Лис. Была выпущена серия ёлочных украшений на восточную тему: Аладдин, старик Хоттабыч, восточные красавицы. Из дореволюционного ассортимента остались фигурки клоунов, балерин, птиц, животных, грибов, фруктов и овощей.
В годы войны фабрике ёлочных украшений стало, разумеется, не до игрушек. Ещё в 1940 году предприятие переименовали в «Жилинскую стеклодувную фабрику», поскольку здесь кроме игрушек стали делать медицинские ампулы. Уже в июле 1941-го предприятие целиком переключилось на изготовление противотанковых ампул — их наполняли кислотами, запаивали и отправляли в город Горький, где в качестве запала помещали в бутылки с горючей смесью.
Так продолжалось до ноября 1941-го, когда в Жилино вошли немцы. Работа прекратилась, но оборудование вывезли в соседнюю деревню Старбеево. Больше фабрика в Жилино не вернулась — бывший трактир Хохлова был разрушен, и, когда фашисты отступили, работа возобновилась в Старбееве, в арендованном у колхоза помещении. Фабрику в 1942-м переименовали в «Химкинскую стеклодувную», и до конца войны она выпускала ампулы и стеклянные мундштуки.
В Крюково фабрика переехала после войны. В 1945 году ей отдали повреждённое здание бывшей Крюковской МТС вместе с прилегающим земельным участком. Там сделали ремонт, и осенью 1947-го фабрика разместилась на новом месте. Название её снова изменилось — с 1948-го она стала называться «Крюковской стеклодувной фабрикой».
Руководила предприятием по-прежнему Екатерина Максимова. Под её управлением фабрика перевыполняла план, снижала себестоимость продукции и держала по области первенство в социалистическом соревновании, за что не раз получала переходящее Красное знамя.
С 1947 года 1 января снова стало выходным днём, а годом ранее, в 1946-м, промышленное производство ёлочных игрушек полностью восстановилось. Местная фабрика игрушек работала во всю мощь.
Игрушки не только выдували, но и монтировали из проволоки и стекляруса по богемской технологии, сложившейся ещё в конце 19 века. Стеклянные трубочки и бусинки, для выдувания которых особого мастерства не требовалось, нанизывали на проволоку (позже — на нитку), придавая им самые разные формы: самолёты, парашюты, аэростаты, звёзды, снежинки, люстры — из этого конструктора можно было собрать что угодно.
Другой популярной темой в конце 1940-х стали ёлочные игрушки, изображавшие предметы быта — чайники, самовары, лампы, фонарики. Их отличали изящные текучие формы, и ручная роспись яркими красками. Эти игрушки тоже носили идеологический характер, поскольку символизировали растущее благосостояние советского народа.
Как во всякой работе, у стеклодувов иногда случался брак. Игрушки с изъяном складывали в коробку и выставляли на крыльце – берите, кто хочет.
В 1950 году в истории стеклодувной фабрики случился поворот, который не только на десятилетия вперед определил её существование, но и сделал это предприятие уникальным. На фабрике установили вывезенное из Германии трофейное оборудование, позволявшее выпускать пуговицы для женской и детской одежды из цветного стекла методом горячего прессования.
Так появилась памятная многим зеленоградцам и знаменитая на весь Союз «Пуговичка», хотя до переименования её в «Крюковскую пуговичную фабрику» оставалось ещё десять лет.
Впрочем, новогодние игрушки там всё ещё продолжали выпускать. Например, модные ёлочные бусы, которые собирали из тех же элементов, что и монтажные игрушки.
Делали и традиционные украшения на зимнюю тему: снежинки, заметённые снегом избушки, сосульки, снеговиков. Выпускали стеклянных рыбок и птичек — некоторые детали на них прорисовывали краской.
И конечно, делали стеклянные шары всех цветов и размеров. От нынешних — тонких, хрупких и лёгких — они отличались изрядной толщиной стекла со свинцовым покрытием изнутри. Шары были увесистыми, что, впрочем, не делало их менее желанными для крюковчан.
Старожил Крюкова Александр Иванович Волков вспоминает: «На Новый год ставили в клубе ёлку, живую, настоящую и украшали её ёлочными игрушками, изготовленными на стеклодувной фабрике». Игрушки продавали в поселковом магазине, а детям сотрудников стеклодувной фабрики их дарили как новогодний подарок.
После 1956 года ёлочные игрушки на фабрике выпускать перестали — модные стеклянные пуговицы сделались её основной продукцией. Местные игрушки долго хранились в семьях, а затем эти реликвии были переданы жителями в фонды Музея Зеленограда.
«Зеленоград.ру» благодарит краеведа Ольгу Павлову за помощь в подготовке этой статьи.