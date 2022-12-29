Как бывшая чайная стала фабрикой

В Жилине, на развилке дорог, до революции стоял большой по деревенским меркам двухэтажный торговый дом Василия Хохлова — разбогатевшего жилинского купца. Первый этаж был каменный — там располагался магазин. «Сахар соседствовал здесь с керосином, ручная коса с романовским тулупом, сливочное масло с колёсным дёгтем», — вспоминал старожил Алексей Фирсов. Второй этаж был деревянным. Там устроили чайную с подачей крепких напитков: можно было получить водку с закуской и напиться чая «от пуза». Чайная Хохлова была излюбленным местом встреч деревенских мужиков, чем-то вроде английского клуба на русский манер.

После революции Хохлова раскулачили, а в дом въехал сначала комбед — комитет бедноты, затем там устроили склад, а в 1935 году организовали цех от Солнечногорского стекольного завода, которому через несколько месяцев предстояло стать «Фабрикой ёлочных украшений». Во главе предприятия встал директор Игоренко и главный инженер Пётр Цыганков.

Стеклодувный промысел в наших краях был делом не новым — в соседней Андреевке с 1908 года работала стеклодувная артель, где выпускали аптечную посуду и ламповые стёкла. Однако стеклянные ёлочные украшения были всё же новинкой, которую в СССР прежде не изготавливали. Фабрика в Жилино, заработавшая с 1 января 1936 года, стала одной из первых в стране, наряду с ленинградской артелью «Культигрушка», московской фабрикой стеклянных ёлочных украшений треста игрушки Мосгорисполкома и артелью «Красный Октябрь».