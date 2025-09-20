В 1972 году в «Московской правде» вышла статья Дашкова, где он рассказывал о принципах создания зелёного комплекса Зеленограда: «Большое значение имела заложенная первоначально идея в приеме озеленения города в целом: создание крупных групповых посадок, несколько загущенные 2-3-х рядовые посадки аллей, создание чистопородных искусственных массивов, использование в посадках крупномерного посадочного материала 17-20 лет». Именно по этому принципу и создавалась Берёзовая аллея. В питомниках Нальчика и Риги, в Тульской области и в Подмосковье были закуплены саженцы подходящего возраста. Сажали их «всем миром» — и те, кому по должности положено, и сами горожане, жители будущей аллеи.

«На рубеже 1960-1970-х мы сажали берёзы вдоль дороги в два ряда, — вспоминает Павел Н., — деревца были ровные, крепкие как на подбор, от них даже как-то светлее становилось».

«И мы, школьники 602-й школы, берёзки сажали, — говорит жительница Берёзовой аллеи Лариса З. — Нам учительница биологии говорила, что через черные пятнышки (чечевички) на бересте, оказывается, проходит кислород — берёза дышит».