Одна из старейших «природных» аллей Зеленограда переживает сейчас не лучшие времена, оставаясь Березовой в основном по названию. Рассказываем, почему так получилось, а также вспоминаем о славном прошлом этой улицы, теперь уже мало кому известном.
Березовая аллея появилась на карте молодого города в 1965 году. Она стала частью 4-го микрорайона, построенного на месте аэродрома ДОСААФ. Крюковский аэродром существовал здесь между рекой Сходней и Ленинградским шоссе с 1936 до 1958 года. В мирное время он был учебным, а в военное — действующим. Аэродром был укомплектован самолетами ПО-2, (они же У-2), в просторечии «кукурузниками». Большая часть аэродромного поля находилась на территории нынешнего 4-го микрорайона.
При аэродроме имелась своя инфраструктура: общежитие летчиков, аэродромная столовая, где одно время обедали строители города и клуб авиаторов, где поначалу находилось Управление по строительству города. Главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский вспоминал, что большая территория аэродрома позволила сохранить природу в неприкосновенности: застраивалось поле, а лесные массивы сохранялись.
Будущая Березовая аллея тоже пролегла по освоенной авиаторами открытой местности — вдоль леса по опушке которого тянулись березовые рощицы. По ним и дали название улице.
Мало кто знает, что медицинская история Зеленограда началась именно отсюда — из мест, где несколько лет спустя прошла Березовая аллея. В начале 1959 года улицы еще не было — только оставшееся от аэродрома хозяйство. Строительство города едва началось — к нему приступили в октябре 1958-го, и вместе с первыми строителями города-спутника пришли медики: врач и две медсестры. Вокруг было голое поле, так что на первое время под медпункт отвели палатку на опушке леса. В то же время случаи бывали самые серьезные: роды, например. Однако первые уроженцы города-спутника — двойня у молодой работницы — появились на свет не в этой палатке, а в самосвале, везшем роженицу в Москву.
Вскоре на месте палатки поставили маленький щитовой домик, где разместился здравпункт медико-санитарной части №47 Ленинградского района столицы.
В здравпункте работали фельдшеры Сергей Лачинов и Раиса Романова, медсестра Зинаида Панова. А возглавил его доктор-фронтовик Юрий Борисов — первый врач нового города. С 1960 по 1965 год он работал в Московской городской санэпидстанции, и ему был поручен санитарный надзор за строящимся городом. В феврале 1963 года во 2-м микрорайоне открылась первая городская поликлиника, и надобность в здравпункте отпала. Доктор Борисов до 1966-го возглавлял санэпидстанцию Зеленограда, а затем его назначили руководителем Зеленоградского горздравотдела. Эту должность он исполнял до августа 1981 года. За безупречную службу в системе здравоохранения Зеленограда его наградили орденом «Знак почёта», и удостоили высокого звания «Заслуженный врач РСФСР».
Первоначально Березовой аллеей назвали тянущийся параллельно Центральному проспекту участок дороги от корпуса 451 до 2-го микрорайона. Застраивать его начали в первой половине 1960-х, а название дали в 1965 году, когда понадобилось привязать к улице нумерацию жилых домов, построенных по правой стороне. Это были дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и они получили номера без соблюдения принципа чётной/нечётной стороны.
Пятиэтажки 4, 5, 6, 7 остались только на старых фотографиях — их снесли в 1998—2001 годах. «Почти каждый день тут хожу и вспоминаю те хрущовки, и так грустно становится, — делится Светлана К. — понимаю, жить в них было невозможно, но таким уютом веяло от этих домов, утопавших в зелени дворов. И это же наше детство, юность, первые свидания — всё с ними связано».
По левой стороне Берёзовой аллеи жилые дома 4-го микрорайона, строились с нумерацией привязанной к микрорайону: «корпус 4XX». Вот как выглядела улица во второй половине 1960-х годов.
«Я именно такой нашу Берёзовую аллею и помню когда в 1967 году мы переехали в корпус 427 из Сокольников, — вспоминает Лариса З., — Деревьев почти не было, а если были, то маленькие. — В этой 12-тиэтажке я живу до сих пор. Обожаю свою Берёзовую аллею. Озолоти — никуда не переезду. Выйдешь из подъезда, и ты уже в лесу. Когда на душе кошки скребут, просто иду в лес слушать тишину и птиц. Сразу становится легче».
На фотографиях конца 1960-х улица выглядит ещё голой и совсем не аллеей, но скоро все изменится.
По замыслу главного дендролога Зеленограда Эдиссона Дашкова, зелёные зоны в городе — сады, бульвары, аллеи должны были сливаться с окружающими Зеленоград лесными массивами.
В 1972 году в «Московской правде» вышла статья Дашкова, где он рассказывал о принципах создания зелёного комплекса Зеленограда: «Большое значение имела заложенная первоначально идея в приеме озеленения города в целом: создание крупных групповых посадок, несколько загущенные 2-3-х рядовые посадки аллей, создание чистопородных искусственных массивов, использование в посадках крупномерного посадочного материала 17-20 лет». Именно по этому принципу и создавалась Берёзовая аллея. В питомниках Нальчика и Риги, в Тульской области и в Подмосковье были закуплены саженцы подходящего возраста. Сажали их «всем миром» — и те, кому по должности положено, и сами горожане, жители будущей аллеи.
«На рубеже 1960-1970-х мы сажали берёзы вдоль дороги в два ряда, — вспоминает Павел Н., — деревца были ровные, крепкие как на подбор, от них даже как-то светлее становилось».
«И мы, школьники 602-й школы, берёзки сажали, — говорит жительница Берёзовой аллеи Лариса З. — Нам учительница биологии говорила, что через черные пятнышки (чечевички) на бересте, оказывается, проходит кислород — берёза дышит».
Как и планировал Дашков, берёзовые посадки вдоль дороги слились в единый массив с деревьями, росшими на опушке леса. Так появилась самая светлая из аллей города.
В 1970-80-х годах берёзы разрослись, и улица превратилась в тихую, тенистую и очень живописную аллею. Такой её и запомнили те зеленоградцы, чьё детство прошло неподалёку.
«На этой фотографии уже конец Берёзовой аллеи, дальше поворот к пруду, — поясняет Марина Ш., — Всё моё детство здесь прошло. И как же я по этой дороге на велосипеде гоняла! Туда под горочку (к школе), можно было и педали не крутить. Справа был детсад и голубятня чуть впереди, слева родная школа 602. Последний выпуск в ней состоялся в 1981 году. Потом её полностью под УПК отдали».
А вот другой конец Берёзовой аллеи, ближе к улице лётчика Полагушина, которая в то время называлась проездом №4912.
«Чуть правее пейзажа на фото находилась низина, где весной разливалась „всемирная лужа“, как мы её называли в детстве, и где мы плавали на льдинах и мерили глубину, — рассказывает Борис Г. — В этой низине росли осины, и для нас оставалось загадкой, какая неведомая сила их так выгнула. Сейчас какой-нибудь экстрасенс заявил бы о геопатогенной зоне или что-нибудь в этом роде, но всё равно загадка остаётся. Притом, что неподалёку растущие осины были вполне себе прямые».
В конце Берёзовой аллеи, у дороги имелся небольшой деревянный мостик, как бы соединявший город и лес.
«Помню, на рубеже 1960-70-х нас, детей из садика №607, водили через этот мостик в лес на прогулку, — рассказывает Ринат М. — Лес был густой, асфальта не было, только тропинки. В лесу нам стелили одеяла для отдыха, воспитатель делала нам форму „индейцев“ из папоротника, луки и стрелы из орешника. С помощью длинного орешникового хлыста мы, пацаны, учились сбивать на лету стрекоз, а девочки собирали букеты и плели венки на голову. Помню белочек, которые, собирая грибы, затаскивали их на макушки деревьев и нанизывали их на упругие ветки для сушки. Так мы гуляли до обеда, после которого нас ждал тихий час на раскладушках в „тёмной комнате“».
В июне 2006 года Правительство Москвы приняло решение присоединить к Берёзовой аллее проектируемый проезд № 5095 расположенный за корпусом 456. Этот дом был построен в 1997 году, и за ним проходила дорога, которую теперь стали считать продолжением Берёзовой аллеи. Вот как выглядит это изменение на карте 1996 года с подложенной под неё сеткой современных улиц Зеленограда.
На то, что «природным» аллеям вообще не хватает «родных» деревьев, и что на Берёзовой аллее, в частности, практически не осталось берёз, а новых — не высаживают, обратили в 2016 году внимание депутаты района Матушкино. С этой проблемой они пришли к тогдашнему руководителю зеленоградской Дирекции природных территорий Владимиру Рунову. В результате обращения выяснилось, что в прошлом, когда на аллее высаживали деревья, действовали другие правила и нормативы. Раньше деревья сажали над коммуникациями, и никого это не волновало. Теперь же в городе действуют другие регламенты по посадке деревьев. В итоге, за полвека количество берёз на Берёзовой аллее сильно уменьшилось, но высаживать новые не позволяют подземные коммуникации под местами лесопосадок. Сухостойные или погибшие деревья удалять можно, а вот посадить на их месте новые уже нельзя, поскольку в случае ремонта подземных коммуникаций, растущие над ними деревья придётся вырубать.
Теперь на Берёзовой аллее осталось немного мест, где можно высаживать деревья, в том числе, берёзу. Например, вблизи корпуса 451 взамен вязов засыхающих из-за насекомых-вредителей. Однако шансов восстановить былую красу Берёзовой аллеи теперь немного. Дело в том, что в Зеленограде в недавнем прошлом уже обсуждалась возможность отказа от посадок берёз из соображений заботы об аллергиках — берёза в пору цветения является сильным аллергеном, и городская администрация пообещала свести к минимуму посадку берёз в городе.