Продолжается реставрация парковой скульптуры оленей, которая почти полвека стояла на улице Юности возле пятого микрорайона, и порядком обветшала. Финансировать реставрацию взялся один из зеленоградских предпринимателей, а непосредственно работу ведёт профессиональный скульптор.

Сейчас оленю восстанавливают рога, которые были у него изначально. Форму рогов удалось узнать по старой фотографии, которую в «Зеленоград.ру» передала жительница 501-го корпуса Светлана.