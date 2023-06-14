Продолжается реставрация парковой скульптуры оленей, которая почти полвека стояла на улице Юности возле пятого микрорайона, и порядком обветшала. Финансировать реставрацию взялся один из зеленоградских предпринимателей, а непосредственно работу ведёт профессиональный скульптор.
Сейчас оленю восстанавливают рога, которые были у него изначально. Форму рогов удалось узнать по старой фотографии, которую в «Зеленоград.ру» передала жительница 501-го корпуса Светлана.
А скульптор показала редакции, как идёт их восстановление.
После реставрации скульптуру обещали вернуть на прежнее место — там сейчас тоже идёт ремонт детской площадки.
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