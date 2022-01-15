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59 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом 15.01.2022 ZELENOGRAD.RU

15 января 1963 года исполком Московского городского совета депутатов трудящихся вынес постановление о присвоении строящемуся городу у станции Крюково имени Зеленоград. До этого новоселам в штампе паспорта о прописке делали запись «ст. Крюково «Спутник». Но Зеленоград мог бы стать Панфиловым или даже Шокинградом.

В августе 1962 года был образован Всесоюзный центр микроэлектроники, началось активное строительство промышленных предприятий, изменились планы и жилищного строительства. Город получил новый вектор развития. Встал вопрос и о новом имени. Старожилы вспоминают, что были разные предложения: Панфилов или Панфиловск — в честь легендарного генерала Ивана Панфилова. Многие называли город Шокинград в честь Александра Шокина — основателя Центра микроэлектроники, который способствовал не только развитию центра, но и строительству города. Но это более поздняя легенда, рассказывает зеленоградский музей.

В «Хронологических очерках земли Зеленоградской» Игорь Быстров упоминает, что город действительно хотели назвать Панфилов, но такое название уже имел город в Казахской ССР недалеко от границы с Китаем. Предложение переименовать Зеленоград в Шокинград относится уже к 80-м годам.

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До упомянутого постановления 1963 года и вышедшего днем позже указа президиума Верховного Совета РСФСР Зеленоград был населенным пунктом, а стал городом районного подчинения. Формально день рождения города празднуется 3 марта — в этот день в 1958 году Совет Министров СССР принял постановление о строительстве города-спутника возле станции Крюково. 3 марта этого года Зеленограду исполнится 64 года. А День города Зеленоград отмечает вместе с Москвой — в первую или вторую субботу сентября.

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Метки:
история зеленограда
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Обсуждение
Виктор Пендюрин
16 января 2019
"...До этого новоселам в штампе паспорта о прописке делали запись «ст. Крюково «Спутник»..." Не вводите читателей в заблуждение. До того, как Зеленоград стал Зеленоградом в паспортах новоселов строящегося Центра микроэлектроники писали: "Москва, 124...корпус 231, квартира 15 ", Город- спутник входил в состав района Москвы Сокол, и становиться на воинский учет приходилось ездить в райвоенкомат в Москву на улицу Баграмяна, если память меня не подводит. Живу в Зеленограде с 18 мая 1965г.
Марина П.
15 января 2021
Честно говоря, за вывеску при въезде в Зеленоград стыдно. Для 1963 года сойдёт, но это не тот шедевр, который надо сохранить в веках. Давно пора поменять. На худой конец, переставить огромные буквы из парка Победы. Там они совсем ни к чему, только вид на пруд закрывают, а жители и так знают, что они в Зеленограде))
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