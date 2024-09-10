Ещё во время работ по благоустройству Школьного озера, оказался разбит баскетбольный щит на спортплощадке. Через несколько дней его заменили на новый, но проблема-то осталась. И это не единственное место в городе с подобной проблемой.

Чиновники и некоторые жители винят в этом «неустановленных вандалов», но где грань между вандализмом и некачественным оборудованием, которое не предназначено для активного использования? Похоже, вандалы — это наши соседи-спортсмены, которые просто захотели поиграть в баскетбол.

Сломать качественный баскетбольный щит или погнуть кольцо сложно. Профессиональное оборудование рассчитано на постоянные сильные удары и висы на кольце. Даже в NBA с их мощными игроками и запредельными нагрузками случаи поломки щита сейчас исключительно редки.

А что за оборудование ставят у нас? Баскетбольные щиты для детского сада или может для дачного участка? Спросим у заказчика благоустройства точную модель и посмотрим, насколько она предназначена для реального спорта.