Хлипкое оборудование на городских спортивных площадках 10.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Ещё во время работ по благоустройству Школьного озера, оказался разбит баскетбольный щит на спортплощадке. Через несколько дней его заменили на новый, но проблема-то осталась. И это не единственное место в городе с подобной проблемой.

Чиновники и некоторые жители винят в этом «неустановленных вандалов», но где грань между вандализмом и некачественным оборудованием, которое не предназначено для активного использования? Похоже, вандалы — это наши соседи-спортсмены, которые просто захотели поиграть в баскетбол.

Сломать качественный баскетбольный щит или погнуть кольцо сложно. Профессиональное оборудование рассчитано на постоянные сильные удары и висы на кольце. Даже в NBA с их мощными игроками и запредельными нагрузками случаи поломки щита сейчас исключительно редки.

А что за оборудование ставят у нас? Баскетбольные щиты для детского сада или может для дачного участка? Спросим у заказчика благоустройства точную модель и посмотрим, насколько она предназначена для реального спорта.

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Метки:
благоустройство, спортивные площадки
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