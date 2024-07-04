Это произошло на площадке возле корпуса 1007 во вторник вечером. «Зеленоград.ру» оперативно отправил информацию в префектуру, чтобы ворота починили и разобрались в причинах падения, но ответа от управы пока нет.

Согласно требования к безопасности футбольных ворот (ГОСТ Р 55664-2013), они не должны опрокидывать в любом случае, при любом способе крепления. Если даже человек будет раскачиваться не перекладине — ворота не должны опрокидываться и скользить. Методика испытаний на устойчивость как раз включает попытку их опрокинуть путем прикладывания к верхней перекладине силы, направленной параллельно земле — при этом ворота не должны ни опрокидываться, ни скользить.

В этот раз всё закончилось относительно благополучно — он лишь порезал лоб штангой. Однако так бывает не всегда — например, в 2018 году ворота на стадионе «Элион» упали на 18-летнего юношу, который скончался на месте.