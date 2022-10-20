«Сносить нельзя, оставить» — мнения жителей 9 микрорайона

Подавляющее число читателей «Зеленоград.ру», которые приняли участие в опросе в группах 9 микрорайона в телеграме и вконтакте, высказались за сохранение голубятни.

«Это одно из примечательных мест района, которым всегда приятно прийти и полюбоваться. В сочетании с прудиком, лесом и садом очень красиво смотрится. Эта голубятня ещё очень дорога моему сердцу — мы с бабушкой и сестрой в детстве там часто гуляли», — высказался один из читателей. «Лучше бы болото почистили, и сделали мини-озеро для уток, чем голубятню сносить», — добавила Жанна. Другие также вспоминали детство и требовали защитить голубятню от сноса, в том числе при помощи полиции.

Однако некоторые жители настроены против голубятни, рассказал редакции один из читателей — они считают, что снос вполне обоснован: прежний её хозяин, который умер три года назад, действительно держал породистых голубей и ухаживал за участком, а нынешний ничего не делает — в голубятне теперь живут обычные уличные «сизари».

"Зачем бывшего хозяина похоронили? Он уехал в деревню Рязанской области, — возражает Алина. — Да, сейчас там другой «хозяин», который держит голубей для продажи, но сизари там не живут — им в голубятню не проникнуть. Да, за территорией не ухаживает, но снег зимой убирал регулярно".