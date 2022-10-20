Голубятни, которые всё ещё стоят по краям лесопарков в нескольких микрорайонах Зеленограда — уникальные уголки прежнего городского быта. Любое резкое движение со стороны чиновников может безвозвратно лишить их неповторимого колорита. Подобная история произошла с голубятней у корпуса 914, которая простояла там несколько десятилетий — в конце сентября её начали сносить. Жители всполошились — «кому она помешала?». Редакция «Зеленоград.ру» выяснила, что сноса не будет — хозяин должен был просто убрать ограду и привести в порядок участок вокруг питомника, но в итоге вокруг зачем-то проредили красивые кусты и деревья — самое хорошее, что было в голубятне для местных жителей.
Голубятня расположена на особо охраняемой природной территории, за содержание которой отвечает Мосприрода. Питомник с голубями уже много лет стоит на опушке леса, у небольшого пожарного пруда, и представляет собой довольно большой домик с вольерами, украшенный наличниками. Вокруг — десяток скворечников для лесных птиц.
В соответствии с нормативными актами Москвы голубятня должна занимать площадь не более 20 кв.метров, рассказали «Зеленоград.ру» в Мосприроде. Поэтому владельца попросили убрать ограждение — это и было сделано еще в конце сентября: рабочие демонтировали ограду и вывезли мусор в контейнер, при этом объяснить жителям причину работ не смогли. Сейчас, по данным Мосприроды, управа ведёт с хозяином работу по оформлению документов.
Жители пишут, что вокруг голубятни заметно поредели кусты, скворечники сломаны. «Там полным ходом идёт разгром, под раздачу и деревья попали, — рассказывает Алина К. и вспоминает, что каждую осень в это место прилетают птицы, которых подкармливали жители близлежащих домов. «Теперь жители района понимают, что такое особо охраняемая природная зона!» — заключает она.
«Самое интересное, что территория вокруг этой голубятни и есть самое хорошее в ней, — добавляет Александр Ц. — Там деревья и кусты густо оплетены вьюном и смотрится очень красиво. Сейчас все вырубили, и теперь это просто голубятня».
В зеленоградской Мосприроде считают, что никакие кусты и деревья вырубать не требовалось — на место обещали направить инспекторов, чтобы проконтролировать, что происходит.
Подавляющее число читателей «Зеленоград.ру», которые приняли участие в опросе в группах 9 микрорайона в телеграме и вконтакте, высказались за сохранение голубятни.
«Это одно из примечательных мест района, которым всегда приятно прийти и полюбоваться. В сочетании с прудиком, лесом и садом очень красиво смотрится. Эта голубятня ещё очень дорога моему сердцу — мы с бабушкой и сестрой в детстве там часто гуляли», — высказался один из читателей. «Лучше бы болото почистили, и сделали мини-озеро для уток, чем голубятню сносить», — добавила Жанна. Другие также вспоминали детство и требовали защитить голубятню от сноса, в том числе при помощи полиции.
Однако некоторые жители настроены против голубятни, рассказал редакции один из читателей — они считают, что снос вполне обоснован: прежний её хозяин, который умер три года назад, действительно держал породистых голубей и ухаживал за участком, а нынешний ничего не делает — в голубятне теперь живут обычные уличные «сизари».
"Зачем бывшего хозяина похоронили? Он уехал в деревню Рязанской области, — возражает Алина. — Да, сейчас там другой «хозяин», который держит голубей для продажи, но сизари там не живут — им в голубятню не проникнуть. Да, за территорией не ухаживает, но снег зимой убирал регулярно".