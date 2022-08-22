Специалистов по информатике и программистов в МИЭТе выпускают уже сорок лет — с тех пор, как в 1982 году в вузе появилась памятная многим зеленоградцам кафедра информатики и программного обеспечения вычислительных систем (ИПОВС) факультета МПиТК. В 2019 году эта кафедра и две кафедры факультета ПрИТ были преобразованы в Институт системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех). Направления обучения, которые предлагает СПИНТех абитуриентам — «Программная инженерия», «Прикладная информатика» и «Управление качеством» — неизменно пользуются большой популярностью. Не менее востребовано направление «Прикладная математика» кафедры высшей математики №1 (ВМ-1) -там сегодня готовят и программистов, и специалистов по дата-аналитике или математическому моделированию.
- «Программная инженерия» (09.03.04) — СПИНТех, 105 бюджетных мест (и 67 мест в магистратуру — 09.04.04), есть платное обучение — очное и заочное. Экзамены — математика, физика или информатика, русский язык. Проходные баллы за последние годы — от 238 до 252
- «Прикладная информатика» (09.03.03) — СПИНТех, 50 бюджетных мест (и 25 мест в магистратуру — 09.04.03), есть платное обучение — очное и заочное. Экзамены — математика, информатика, русский язык. Проходные баллы за последние годы — от 232 до 252
- «Прикладная математика» (01.03.04) — кафедра ВМ-1, 50 бюджетных мест (и 20 мест в магистратуру — 01.04.04). Экзамены — математика, физика, русский язык. Проходные баллы за последние годы — от 162 до 252
- «Управление качеством» (27.04.02) — СПИНТех, 27 бюджетных мест (программа магистратуры), есть платное очное обучение.
Приём документов на бюджетную форму уже окончен, а вот подать документы на контракт можно до 13 сентября. Как же сделать выбор между этими направлениями, в чём особенности каждого из них? Комментируют сами студенты и преподаватели.
Это направление — для будущих программистов и ИТ-профессионалов, продвинутых в области Computer Science и Software Engineering, разработки и эксплуатации программных систем. Здесь дают базовые знания по современным языкам программирования, инструментальным средствам и технологиям программирования, методам тестирования, верификациии, рефакторинга и реинжениринга.
«Учебный план составлен так, что можно попробовать самые разные ИТ-технологии и выбрать, чем именно ты хочешь заниматься, — объясняет магистрант СПИНТех Алла Бельгушева. — Можно стать программистом в любой сфере и на любом языке: C, Pyton, Java и т. д. Можно специализироваться на проектировании баз данных или стать архитектором программных систем — мне, например, именно это интересно. А можно стать системным аналитиком. Но обязательно надо самому совершенствоваться в каком-то из направлений, искать дополнительную информацию. Учебный план — просто „скелет“, нужно чётко это понимать».
Среди основных учебных дисциплин — не только программирование (на С#; Python, Java), но и целый ряд других предметов: проектирование человеко-машинного интерфейса, интернет и web-программирование, нейронные сети, алгоритмы и структуры данных, 3D-моделирование, системы управления базами данных, основы теории информации и кодирования, информационная безопасность, параллельное программирование и суперкомпьютерные вычисления, разработка мобильных приложений и компьютерных игр. 65% преподавательского состава — молодые преподаватели в возрасте до 35 лет.
Учёба включает разнообразную проектную деятельность. Есть межсеместровые командные проекты: «Мы с командой, к примеру, сделали движок и на нём написали игру», — рассказывает Алла Бельгушева. В рамках учебного курса «Проектирование человеко-машинного интерфейса» ребята проектируют мобильное приложение и проходят все этапы его разработки от постановки задачи до финальной реализации.
На практику студентов приглашают зеленоградские партнёры СПИНТеха — «НПЦ ЭЛВИС» (обработка изображений для современных систем слежения), НТЦ «ЭЛИНС» (разработка интеллектуальных микроэлектронных систем); Фирма «АНКАД» (разработка криптосредств и средств защиты информации); «Гринсайт» (заказные интернет- и веб-разработки), «КомпНет» (программные средства глобальных сетей). Также практику предлагает Институт программных систем Российской академии наук (ИПС РАН), в котором ведутся исследования в области суперкомпьютерных и параллельных вычислений, нейросетей, аналитики big data. Места для практики и трудоустройства предлагает и сам Институт СПИНТех.
«Многие из ребят находят работу и практику сами: мои сокурсники работают и в Сбере, и в крупных компаниях, — поделилась Алла Бельгушева. — В магистратуре дают много знаний об интеллектуальных системах, методах обучения нейронных сетей — кто-то работает в этом направлении, например, в VisionLabs. У меня еще в бакалавриате был опыт работы разработчиком игр, программистом на языке С#. Сейчас я работаю в ЦНИТ МИЭТ и занимаюсь системой ОРИОКС, которая сопровождает учебный процесс в нашем университете. Пишу магистерскую диссертацию по своим наработкам».
Кстати, программирование и ИТ для спинтеховцев — это не только сфера учёбы и работы, но и питательная среда для бизнес-активности и создания стартапов, а также специальный вид спорта — олимпиадное программирование, в котором пробуют себя многие. Студенты СПИНТеха успешно участвуют в Чемпионате мира по программированию и часто появляются в списках победителей разных международных конкурсов, занимают призовые места в конкурсе «Инженеры будущего», а число спинтеховцев-победителей конкурса «УМНИК» самое большое в МИЭТе!
«Думаю, студенты-спинтеховцы добиваются успеха благодаря кропотливой совместной работе с научным руководителем из числа преподавателей Института, — считает директор СПИНТех, профессор, д.т.н. Лариса Геннадьевна Гагарина. — Мы всегда поощряем индивидуальные занятия с каждым конкурсантом. Студенту надо просто определиться с конкурсом, проявить заинтересованность и быть восприимчивым во время консультаций с руководителем. Остальному мы научим».
Акцент этого направления — применение программных систем и продуктов в бизнесе. Студенты получают фундаментальные знания в области Computer Science, профессиональные навыки программирования на платформе «1С: Предприятие», проектирования и внедрения корпоративных информационных систем, а также компетенции в области управления ИТ-проектами.
«Многие считают, что „Прикладная информатика“ — это про разработку программ, а потом удивляются, почему в программе так много аналитики и менеджмента, — объясняет закончивший третий курс студент СПИНТеха Кирилл Вершинин. — На самом деле это самое широкое ИТ-направление в МИЭТе, в рамках которого можно узнать всё, что нужно, об ИТ-проектах. Меня привлекло то, что здесь помимо базового изучения разработки программ и менеджмента можно изучить аналитику — это бывает полезно, даже если ты разработчик. Основам программирования я учился сам, а в университете хотел получить прикладные знания в области ИТ, не касающиеся разработки — по структуре ИТ-проектов, их ведению и этапах проработки».
Поступать на «Прикладную информатику» стоит тем, кого интересует внедрение программ для автоматизации бизнес-процессов и задач организационного управления, подтверждает доцент Института СПИНТех, к.т.н. Мартин Тихонов: «Основные задачи бизнеса — это следование своей миссии, увеличение доходов и уменьшение расходов, оптимизация активов. И тут получают применение самые разные программные средства, которые мы изучаем: в рекламе — вебсайты и корпоративные порталы, мультимедийные технологии и чат-боты, для совершенствования персонала — обучающие программы и экспертные системы, для управления бизнесом — базы данных и нейросети, корпоративные системы (например, 1С) и системы принятия решений», — рассказывает он на своём вебинаре для абитуриентов.
Результатом выпускной работы бакалавра становится разработанная им корпоративная информационная система с продуманной структурой баз данных. Она создаётся постепенно, на основе конкретного бизнес-кейса.
«Первый курс у нас был скорее общеобразовательный, — говорит Кирилл Вершинин, — а на втором курсе уже началась проектная работа — междисциплинарный проект, который каждый из студентов делает в рамках освоения набора дисциплин, постепенно создавая работающий, готовый продукт со всей документацией. Моей темой проекта был бизнес багетной мастерской. Нужно было поэтапно разобраться в конкретных проблемах, провести анализ возможных решений и выбрать программный продукт, который будет использован в компании: например, масштабную ERP-систему „1С Предприятие 8.3“ или CRM-решения по типу „Битрикс 24“. Весь спектр этих систем и платформ мы проходим в учебной программе. На третьем курсе есть предмет „Основы управления проектами“, где анализируется ход выполнения проектов, также мы учимся планированию ресурсов. А на четвертом курсе мне предстоит практика и написание диплома».
Часть студентов начинает работать уже во время учёбы, хотя при очном обучении учебная нагрузка достаточно серьёзная — совмещать бывает сложно. Но зачастую для программистов доступен дистанционный или гибридный формат работы, когда только часть рабочего времени нужно проводить в офисе.
Работодателями выступают компании самого разного масштаба и рода деятельности, от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и госучреждений. Выпускники могут претендовать на следующие карьерные позиции: ИТ-аналитик, бизнес-аналитик, менеджер по информационным технологиям, менеджер продуктов в области ИТ, программист, системный аналитик, специалист по информационным ресурсам, технический писатель (специалист по технической документации в области ИТ).
Симбиоз глубоких знаний в математике и профессиональных навыков программирования — отличительная особенность этого направления, выпускающей по которому является кафедра Высшей математики №1 (ВМ-1) МИЭТ.
«Прикладной математик — в первую очередь программист и пресловутый data scientist, специалист по нейронным сетям. Наши студенты учатся не только думать, но и пользоваться типовыми инструментами — программировать», — подчёркивает преподаватель и доцент кафедры ВМ-1 МИЭТ Максим Гурьянов.
На вебинаре, посвящённом направлению «Прикладная математика», он перечисляет, что умеют выпускники: программировать на C/C++/Pyton, решать задачи, связанные с компьютерным зрением и обработкой видео/аудио/изображений с использованием нейросетей, задачи расчёта физических моделей, задачи оптимизации и задачи, связанные со структурами данных, построением алгоритмов обработки данных и оптимизацией этих алгоритмов, а также задачи экономического и бизнес управления.
Студентов учат основам математики — дифференциального и функционального анализа, линейной алгебры, теории игр, теории оптимизации. В программу входит базовый курс общей алгебры, теории групп и дифференциальной геометрии; курс прикладной физики и электродинамики для решения задач моделирования физических процессов и расчета электронных цепей; а также курс теории случайных процессов и теории массового обслуживания.
«Целый ряд компаний построили свой бизнес на математике: например, Яндекс, Mail.ru, Лаборатория Касперского, — рассказывает Максим Гурьянов. — На математике построены их алгоритмы поиска и предиктивной (предсказательной) загрузки результатов поиска, алгоритмы контекстной рекламы, алгоритмы управления беспилотными автомобилями, алгоритмы обработки изображений и склеивания их в панорамы улиц и т. д. Всё это области, в которых востребованы наши выпускники».
Прямо сейчас «прикладные математики» из МИЭТа совместно со «Сколтехом» и МТС занимаются разработкой стандартов связи 6G и базовых станций LTE — такие станции выпускают только за рубежом, но с участием миэтовцев уже создана отечественная тестовая базовая станция со скоростью загрузки данных на мобильных устройствах до 100Гбит. Выпускники кафедры ВМ-1 готовят к запуску пилотные проекты КАМАЗА и «Сколтеха» по маршрутизации грузового транспорта на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург, вместе с Почтой России совершенствуют доставку почты в удалённые регионы при помощи автоматизированных дронов — до сих пор это делалось на дорогостоящих вертолетах.
«Сбербанк активно вкладывается в специалистов по разработке систем компьютерного зрения, распознавания лиц и голоса, синтеза речи. В банках уже действует система идентификации клиентов по биометрическим показателям, — продолжает приводить примеры Максим Гурьянов. — Ещё один крупный „покупатель“ математиков в сфере ИТ — Фонд перспективных исследований, который развивает технологии „воздушного такси“».
Кафедра ВМ-1 сотрудничает с широким спектром предприятий, которые предоставляют студентам места для практики. В их числе компании космической и авиационной отрасли, государственные ведомства, институты Российской академии наук. Выбрав специализацию, уже во время учёбы ребята могут приступить к работе над задачами, которые соответствуют их интересам.
«Темой моего бакалаврского диплома стала обработка данных альтиметрии (высотометрии) Чёрного моря, полученных со спутника Jason-3», — рассказывает Андрей Сахно, выпускник бакалавриата «Прикладная математика». Он проходил преддипломную практику в Институте вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН, где работает и его научный руководитель, Сергей Анатольевич Лебедев, д.ф.-м.н., профессор кафедры ВМ-1 МИЭТ. «Я занимался подготовкой данных наблюдений уровня морской поверхности, — продолжает студент, — предварительная обработка этих данных необходима для их использования в математическом моделировании. Результатом работы стал алгоритм адаптации данных альтиметрии для использования их в математических моделях, при помощи которых можно, например, следить за динамикой уровня моря».
Среди партнёров по стажировке студентов и трудоустройству выпускников есть и компании, работающие в Зеленограде: группа компаний «ЭЛВИС»; компания CQG (США) — поставщик биржевой информации, разработчик программ технического анализа и электронной торговли; «Микрон», «ЭЛИНС», НИИФП им. Ф.В. Лукина, «ЗелПромТелеком» и другие.