На практику студентов приглашают зеленоградские партнёры СПИНТеха — «НПЦ ЭЛВИС» (обработка изображений для современных систем слежения), НТЦ «ЭЛИНС» (разработка интеллектуальных микроэлектронных систем); Фирма «АНКАД» (разработка криптосредств и средств защиты информации); «Гринсайт» (заказные интернет- и веб-разработки), «КомпНет» (программные средства глобальных сетей). Также практику предлагает Институт программных систем Российской академии наук (ИПС РАН), в котором ведутся исследования в области суперкомпьютерных и параллельных вычислений, нейросетей, аналитики big data. Места для практики и трудоустройства предлагает и сам Институт СПИНТех.

«Многие из ребят находят работу и практику сами: мои сокурсники работают и в Сбере, и в крупных компаниях, — поделилась Алла Бельгушева. — В магистратуре дают много знаний об интеллектуальных системах, методах обучения нейронных сетей — кто-то работает в этом направлении, например, в VisionLabs. У меня еще в бакалавриате был опыт работы разработчиком игр, программистом на языке С#. Сейчас я работаю в ЦНИТ МИЭТ и занимаюсь системой ОРИОКС, которая сопровождает учебный процесс в нашем университете. Пишу магистерскую диссертацию по своим наработкам».

Кстати, программирование и ИТ для спинтеховцев — это не только сфера учёбы и работы, но и питательная среда для бизнес-активности и создания стартапов, а также специальный вид спорта — олимпиадное программирование, в котором пробуют себя многие. Студенты СПИНТеха успешно участвуют в Чемпионате мира по программированию и часто появляются в списках победителей разных международных конкурсов, занимают призовые места в конкурсе «Инженеры будущего», а число спинтеховцев-победителей конкурса «УМНИК» самое большое в МИЭТе!