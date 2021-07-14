— Ну а сегодня вы уже являетесь ассистентом кафедры высшей математики №1 НИУ МИЭТ, преподавателем дисциплины «Компьютерное зрение», участником различных конференций, и при этом в МИЭТ, на одно из самых сложных направлений подготовки, вы поступили…

— В 16 лет. В 2010 году я поступала в МИЭТ не сразу на кафедру Высшей математики 1, а на факультет Микроприборов и технической кибернетики. Распределение по направлениям проходило спустя полтора года, на втором курсе. Поступила в МИЭТ я с не самыми высокими баллами, поэтому только благодаря учебе в университете смогла попасть на нашу кафедру. Конкурс на наш факультет был высоким, потому что он собирал в себе очень популярные и интересные направления.

Тогда баллы по ЕГЭ у выпускников были в среднем ниже, и для поступления было достаточно, если абитуриент набрал чуть больше 190 баллов по трём предметам. С тех пор конкурс (уже на отдельные направления) становился только выше, как и проходные баллы. В прошлом году для поступления по направлению Прикладная математика необходимо было набрать не меньше 248 баллов для поступления в первую волну. Отдельная радость для преподавателей кафедры (ведь они всегда рады хорошим студентам) и для выпускников заключается в том, что в этом году на направление выделено 50 мест, а это на 24 места больше, чем в прошлом.

— А у вас всегда был интерес к математическим наукам, или он появился только на математических кружках?

— Мне всегда относительно легко давалась школьная программа: решала задачи быстрее всех. Но надо понимать, что в 2004 году, когда я училась в школе, мы черпали знания из книг и писали рефераты в библиотеках. Интернета практически не было. У меня он появился только в классе 9-10. И то — это был тот Интернет, в котором мы не загружали картинки в браузере, чтобы тратить меньше трафика — любая полезная информация была на вес золота. В таких условиях, конечно, компетентность учителя многое значила. Она сумела заинтересовать, заразить своим уроком. Четкое понимание, что мне хочется связать жизнь с технической специальностью, пришло именно благодаря учителю математики в школе.

— В школьные времена вы участвовали в математических конкурсах?

— У нас были школьные олимпиады, но дальше районного уровня я никогда не выходила. Лучше получались доклады на научных конференциях. Преподаватель как-то рассказала нам о различных методах быстрого вычисления, и я, посмотрев на эти способы, заметила еще одну закономерность, и со своей выведенной формулой стала делать доклады. Во многом это тоже подстегнуло мой интерес к науке. Сейчас я, конечно, понимаю, что выведенная мною формула была достаточно простой, но для школы это было большим достижением.

— Что было самым интересным во время учебы в университете?

— МИЭТ славится организацией досуга для студентов. Во время пандемии студенческая жизнь, конечно, несколько изменилась, но думаю, что она не потеряла своей силы, интереса и масштаба. Участвовать в студенческой жизни мне было очень интересно. Но главными для меня всегда оставались люди. Поступив в университет, я поняла, что имею не самый лучший уровень математики, но с помощью одногруппников и преподавателей я смогла быстро подтянуться. Во время подготовки к экзаменам и зачетам, мы собирались в «боталке» (комната для учебы в общежитии) и разбирали сложные вопросы и билеты. Это был увлекательный процесс: мы отрабатывали теоремы, доказательства, и искренне радовались, когда удавалось понять очередной билет. Такой интерес к учебе, безусловно, заслуга преподавателей, и сегодня я горда тем, что могу себя к ним причислять. Пусть пока только в качестве ассистента, но все же.