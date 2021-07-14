Кристина Брейкина жила в маленьком поселке в Амурской области, где каждое новшество воспринималось с большим ажиотажем. Смена учителя в школе была как раз таким событием. Сначала на уроки к новому педагогу бежали из-за любопытства, а потом — из-за интереса. Учитель так хорошо все объясняла, что даже на дополнительные занятия к ней ходил почти весь класс. «С этих дополнительных математических кружков и началась моя любовь к математике», - рассказывает Кристина.
— Ну а сегодня вы уже являетесь ассистентом кафедры высшей математики №1 НИУ МИЭТ, преподавателем дисциплины «Компьютерное зрение», участником различных конференций, и при этом в МИЭТ, на одно из самых сложных направлений подготовки, вы поступили…
— В 16 лет. В 2010 году я поступала в МИЭТ не сразу на кафедру Высшей математики 1, а на факультет Микроприборов и технической кибернетики. Распределение по направлениям проходило спустя полтора года, на втором курсе. Поступила в МИЭТ я с не самыми высокими баллами, поэтому только благодаря учебе в университете смогла попасть на нашу кафедру. Конкурс на наш факультет был высоким, потому что он собирал в себе очень популярные и интересные направления.
Тогда баллы по ЕГЭ у выпускников были в среднем ниже, и для поступления было достаточно, если абитуриент набрал чуть больше 190 баллов по трём предметам. С тех пор конкурс (уже на отдельные направления) становился только выше, как и проходные баллы. В прошлом году для поступления по направлению Прикладная математика необходимо было набрать не меньше 248 баллов для поступления в первую волну. Отдельная радость для преподавателей кафедры (ведь они всегда рады хорошим студентам) и для выпускников заключается в том, что в этом году на направление выделено 50 мест, а это на 24 места больше, чем в прошлом.
— А у вас всегда был интерес к математическим наукам, или он появился только на математических кружках?
— Мне всегда относительно легко давалась школьная программа: решала задачи быстрее всех. Но надо понимать, что в 2004 году, когда я училась в школе, мы черпали знания из книг и писали рефераты в библиотеках. Интернета практически не было. У меня он появился только в классе 9-10. И то — это был тот Интернет, в котором мы не загружали картинки в браузере, чтобы тратить меньше трафика — любая полезная информация была на вес золота. В таких условиях, конечно, компетентность учителя многое значила. Она сумела заинтересовать, заразить своим уроком. Четкое понимание, что мне хочется связать жизнь с технической специальностью, пришло именно благодаря учителю математики в школе.
— В школьные времена вы участвовали в математических конкурсах?
— У нас были школьные олимпиады, но дальше районного уровня я никогда не выходила. Лучше получались доклады на научных конференциях. Преподаватель как-то рассказала нам о различных методах быстрого вычисления, и я, посмотрев на эти способы, заметила еще одну закономерность, и со своей выведенной формулой стала делать доклады. Во многом это тоже подстегнуло мой интерес к науке. Сейчас я, конечно, понимаю, что выведенная мною формула была достаточно простой, но для школы это было большим достижением.
— Что было самым интересным во время учебы в университете?
— МИЭТ славится организацией досуга для студентов. Во время пандемии студенческая жизнь, конечно, несколько изменилась, но думаю, что она не потеряла своей силы, интереса и масштаба. Участвовать в студенческой жизни мне было очень интересно. Но главными для меня всегда оставались люди. Поступив в университет, я поняла, что имею не самый лучший уровень математики, но с помощью одногруппников и преподавателей я смогла быстро подтянуться. Во время подготовки к экзаменам и зачетам, мы собирались в «боталке» (комната для учебы в общежитии) и разбирали сложные вопросы и билеты. Это был увлекательный процесс: мы отрабатывали теоремы, доказательства, и искренне радовались, когда удавалось понять очередной билет. Такой интерес к учебе, безусловно, заслуга преподавателей, и сегодня я горда тем, что могу себя к ним причислять. Пусть пока только в качестве ассистента, но все же.
— Как вы стали преподавателем?
— Когда я училась в магистратуре, мой научный руководитель Сергей Владимирович Умняшкин позвал меня проводить с ним лабораторные работы у студентов. Это стандартная практика в университете, и я с радостью за это взялась. А в аспирантуре мне предложили читать курс для бакалавров по основам компьютерного зрения, и уже четвертый год я читаю этот курс и одновременно пишу кандидатскую диссертацию.
— Многие считают, что математика — это чисто теоретическая наука. Так ли это?
— Это совсем не так, потому что математика везде. Возьмем, к примеру, курс «Основы компьютерного зрения». Он посвящен тем методам и подходам, из которых строится обработка изображений и компьютерное зрение. Если сказать просто, то он обо всем, что умеет делать ваш смартфон или компьютер с изображениями. Все фильтры, маски — в социальных сетях или приложениях — это все математика. Весь фотошоп — это математический и функциональный анализ. Чтобы изменить яркость на изображении необходимо поработать со значениями этого изображения, с обычные числами, например, выполнить сложение.
Иногда приходится использовать более сложный математический аппарат, но студенты нашей кафедры обладают для этого знаниями в полной мере. Поменять фильтр на смартфоне можно одним взмахом пальца. Но на самом деле за всем этим стоит математика, которую мы сначала учим в школе, а потом продолжаем учить в университете. Также многие считают, что для программирования нужно просто уметь писать код — знать специальный язык. Но если вы знаете, как работает алгоритм, который вы реализуете, со знанием математики вы сможете написать программу быстрее и лучше. Понимая, как она работает, у вас появляется возможность оптимизировать ее. Всё это делает вас более ценным сотрудником для будущего работодателя. Аналитика, искусственный интеллект, большие данные — любая IT-специальность базируется на хорошем знании математики. Применение математических методов в различных областях, таких как физика, инженерия, медицина — это двигатель прогресса. Безусловно, есть и чисто теоретические исследования, но ведь и это движение для развития других прикладных наук. Например, у нас в университете фундаментальной математикой занимается известный, наверное, всему научному миру Игорь Борисович Кожухов.
— То есть как и на направлении «Программная инженерия», на «Прикладной математике» абитуриенты получат хорошие знания в области программирования?
— Конечно. Во-первых, часть предметов на этих кафедрах пересекается. Преподаватели кафедры Высшая математика 1 читают курсы по математике для студентов программной инженерии, а прикладные математики слушают курсы института СПИНТех по программированию. Во-вторых, у нас на кафедре есть и свои специализированные и углубленные курсы, которые охватывают изучение различных технологий и языков программирования.
— А кем идут работать выпускники вашей кафедры?
— Некоторые выпускники уходят в науку, многие студенты становятся востребованными программистами, причем еще во время учебы. Прикладной математик может работать в различных сферах: работа с большими данными, аналитика, data science, нейронные сети и другое. Мой одногруппник Александр Федоров сейчас продолжает заниматься наукой и работает в Америке. Про него можно почитать в нашем университетском журнале «ИНверсия» (с 2019 года — журнал «ИНверсия-МИЭТ»). Спектр возможностей у математиков очень большой. Наши выпускники работают в таких крупных компаниях, как «Элвис», Яндекс, CQG, JetBrains, Сбербанк и многих других.
— В чем конкурентное преимущество вашей кафедры, как вы считаете?
— По качеству математического образования МИЭТ составит хорошую конкуренцию любому российскому вузу. Наша кафедра ничем не уступает ни мехмату МГУ, ни Бауманке. У нас работают без преувеличения гении своего дела. Другой вопрос — чему абитуриент хочет посвятить свою жизнь, чем хочет заниматься. Я всегда об этом говорила поступающим, когда работала в приемной комиссии. Если он мечтает стать специалистом в машиностроении, то, конечно, ему лучше пойти в университет имени Баумана — это их специализация, там есть предметы для развития способностей в этом направлении. Но если смотреть именно на качество математического образования — прикладных и фундаментальных знаний, — то кафедра Высшей математики 1 в МИЭТе не уступает никому. По уровню трудоустройства математиков наш университет всегда занимал и до сих пор занимает очень высокие позиции.
Если вам хочется познакомиться с интересным в математике, науке или программировании, то направление «Прикладная математика» точно для вас. Эта специальность не про «выучить наизусть теорему», а «понять ее и научиться применять». Каждый преподаватель стремится рассказать о своём предмете увлекательно и помочь студенту разобраться с материалом. Конечно, учиться на кафедре Высшая математика 1 трудно, потому что надо много думать, но это очень интересно. Есть особая магия в том, как все твои знания складываются в общую картину, и ты видишь их применение в реальной жизни.
Беседовала Ирина Доронина