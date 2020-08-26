Первые пять лет я учился в 609-й школе. Математику нашему классу преподавала Мария Антоновна Хандожевская. Она заметила, что мне нравится решать задачки потруднее, и стала мне их «подкидывать». В результате, в 6-м классе я перешел в 842-ю школу, которая считалась в городе школой «с математическим уклоном». Директор школы, Людмила Григорьевна Кокорева, преподавала у нас математику до 9-го класса. Сейчас в это трудно поверить, но на родительских собраниях она убеждала наших пап и мам, чтобы детям не брали репетиторов для поступления в технические вузы, так как школьной подготовки будет достаточно. В 9-м и 10-м классах мы учились математике у Надежды Иосифовны Яхнис. Надежду Иосифовну, по-моему, знал весь город. Многие родители стремились отдать своих детей именно к ней — после уроков Яхнис экзамен по математике многих технических вузов оказывался формальностью. Увидев мой интерес, она тоже стала снабжать меня трудными задачками. Класс был дружным, весёлым и спортивным, так что от школьных лет остались лучшие воспоминания. Начиная с 7-го класса я и несколько моих друзей стали по субботам ездить на математический кружок на мехмат МГУ. После этого выбор был окончательно сделан: только МГУ и только мехмат.

С.В. Умняшкин: Любовь к точным наукам возникла, как только я начал их изучать в школе. Математика и физика всегда были моими любимыми предметами. Они конкурировали, но всё же математика побеждала. Как я теперь понимаю, во многом благодаря учителю математики, которая, к сожалению, в выпускном классе у нас сменилась. Если бы я учился на несколько лет позже, уверен, информатика и программирование тоже успели бы меня захватить ещё в школе. Но когда я был школьником, информатику только-только начали преподавать как предмет, причём изучали мы его, в основном, теоретически. С ЭВМ знакомились в формате экскурсий.

— Сергей Владимирович, почему вы решили поступать в МИЭТ?

С.В. Умняшкин: Мне не только точные науки нравились, ещё я был радиолюбителем: интересовался, как и почему работают те или иные электронные схемы, паял приёмники, травил печатные платы… Поэтому я хотел стать радиоинженером. Про МИЭТ я узнал от родителей: они во время отдыха в санатории познакомились с работником одного из зеленоградских предприятий, который им много хорошего рассказал про МИЭТ, где преподавал по совместительству и, можно сказать, «сделал рекламу» вузу. Отец по служебным делам до того бывал в МИЭТе и знал о нём ещё и как о серьёзном научном центре. Так у меня возник интерес к вузу, в котором и учили, и занимались исследованиями по тем направлениям и в тех областях, которые были мне очень интересны.