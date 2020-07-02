Юность профессора, доктора технических наук, директора Института системной и программной инженерии и информационных технологий НИУ МИЭТ и заслуженного деятеля науки г. Москвы Ларисы Геннадьевны Гагариной прошла в период разделения общества на физиков и лириков. Однако тот, кто знает её теперь, никогда точно не скажет, какой из этих идеологических полюсов ей ближе. Обладая феноменальной технической памятью, являясь автором ряда изобретений и учебных пособий, инженером-практиком и Преподавателем с большой буквы, она прекрасно разбирается в литературе, обожает оперу и авторскую песню и никогда не упустит возможность обыграть кого-нибудь в настольный теннис.
Наверное, объединить все эти качества и пользоваться ими в равной степени виртуозно может лишь тот, кто во всех окружающих пытается, в первую очередь, увидеть личность. И только такой человек может стать руководителем большого института, успех которого ежегодно подтверждается приёмной кампанией, международной активностью и постоянно увеличивающимся числом благодарных выпускников…
— Лариса Геннадьевна, а с каких лет вы себя помните?
— Я помню себя с трёх лет, сидящей в стремнине глубокого ручья и строящей запруду с деревенскими мальчишками. Дело в том, что в детстве мама каждое лето отвозила меня в деревню к дедушке (бабушку я не помню, она, к сожалению, умерла, когда мне не было и года. Правда, говорят, успела покрестить!). В тот день была сильнейшая гроза и жуткий ливень, дорогу размыло, и в глинистой почве образовалась глубокая канава. Племянники рванули после дождя пускать кораблики из щепок, и я увязалась за ними. И вот деревенские мальчишки сделали высокую запруду из глины и приладили самодельную турбинку из пробки, спичек и щепок. Вода стала прибывать, и тут кто-то резко палкой прорыл канавку, и турбинка закрутилась! По воде сразу запрыгали солнечные блики! Это было завораживающее зрелище. Но через пару минут вода вытекла и все закончилось. Недолго думая, я плюхнулась в ручей, чтобы перегородить путь воде и повторить все снова…
— Наверное, после этого у вас и появилась нетипичная для девочки тяга к техническим наукам?
— Нет, это пришло позже, в 6-м классе, когда мы стали изучать физику. Мне повезло: физику у нас вела заслуженный учитель СССР, которая объясняла все сложные явления буквально «на пальцах», не только исподволь заинтересовывая своим предметом, но и прививая стремление к исследованиям, научному познанию мира.
Но я бы не была столь категорична в плане «нетипичной тяги». В 60-е годы прошлого века вся молодёжь в стране делилась на физиков и лириков. Это было время подъёма технической мысли, изобретательства и рационализаторства, время журналов «Техника — молодёжи», «Юный техник», время переиздания карманного справочника 30-х годов для пионеров и школьников «Товарищ», в котором было собрано огромное количество практических советов и конструкций самоделок для турпоходов, путешествий, бытовых нужд в городе и на селе. Во дворцах пионеров и домах культуры тогда работало множество технических кружков — «Юный техник», «Юный радиолюбитель», «Юный электрик», «Юный механик» и т. п., а в многочисленных клубах тоже внедрялись технические новинки: я занималась греблей в «Клубе юных моряков» в г. Липецке на реке Воронеж, где мы с руководителем собирали детекторные приёмники, делали телескопы… Короче говоря, вся атмосфера тогдашней жизни способствовала детскому техническому творчеству.
— Насколько мы знаем, вы родились в семье учёного. Наверное, дальнейший путь в науку был для вас естественным?
— В семье учёного только в том смысле, что папе в Санкт-Петербургском политехническом в 1920 г. преподавал проф. А. Ф. Иоффе, будущий академик, «отец советской физики», вице-президент АН СССР. До сих пор жива та папина «зачётка», в которой он расписался! И до сих пор я помню папины рассказы о том, как он сдавал Абраму Фёдоровичу сессию: каждого студента профессор принимал в своём кабинете по 1-1,5 часа и кроме непосредственно экзамена, поил чаем, кормил бутербродами…
Отец в дальнейшем стал главным инженером Государственного института проектирования металлургических заводов ВСНХ СССР — в 30-е годы ХХ века поднимал «Азовсталь», Магнитку, в 50-е годы по его проекту был построен завод в Бхилаях (Индия), затем был Ново-Липецкий металлургический завод, а в 80 лет (!) он представил свою техническую записку по поводу дальнейшего развития металлургии в СССР.
Работая на переднем крае советской металлургии, отец, естественно, выписывал много технической литературы, в том числе и популярной, поэтому всегда был в курсе технологических новинок и изобретений, обсуждал их в кругу семьи. По службе имел дело с известными учёными — вспоминал о встречах с П. Л. Капицей, М. В. Келдышем; позднее моя двоюродная сестра стала доктором биологических наук, работая под руководством Зубра (прозвище учёного — примечание редакции), академика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Думаю, всё это и определило мой интерес к науке и предопределило дальнейшие устремления.
— А во сколько лет вы начали преподавать?
— Преподавательская деятельность для меня началась только в 42 года, после защиты докторской диссертации. К этому времени у меня уже был богатейший опыт работы в промышленности — после окончания МИЭТа, будучи молодым специалистом, я работала в г. Кургане на Южном Урале в НПО «Курганприбор», откуда меня отправили за научно-техническими новинками в Новосибирский Академгородок. Затем — я уже старший инженер в г. Липецке в НПО «Промавтоматика», и, наконец, стала работать в НПО «Зенит» в Зеленограде, где появилась возможность поступить в аспирантуру. К тому времени у меня было уже несколько статей и изобретение.
— Как вы думаете, что в профессии преподавателя вуза самое сложное?
— Главное для успеха в любой профессии — проявлять искреннюю заинтересованность по отношению к людям, для преподавателя — по отношению к студентам. Любой человек, а тем более студент, всегда это чувствует, и значит, невербальный контакт установлен! Конечно, бывает, что некоторые студенты и аспиранты пользуются моим доверием, но лучше уж обмануться мне, чем пропустить талантливого выпускника!
— Многие знают вас по вашей работе на кафедре ИПОВС, расскажите немного о том, куда она делась и что такое СПИНТех.
— Кафедра информатики и программного обеспечения вычислительных систем (ИПОВС) существовала в МИЭТе с 1982 года. Она зарекомендовала себя не только как колыбель хороших программистов, но и как кузница кадров: здесь учился директор ИППМ РАН, академик РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий А.Л. Стемпковский, первый начальник ВЦ МИЭТ к.т.н. А.В. Савченко, доцент Нантского университета (Франция) к.т.н. Е. Бенуа, руководитель фирмы по разработке программных средств (США) к.т.н. М.Л. Шапиро, проректор по учебной работе И.Г. Игнатова и другие. Но в связи с созданием Института системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех), кафедра прекратила своё существование.
В новом институте занимаются созданием профессиональной среды для создания условий индустриальной реализации процессов разработки, эксплуатации и сопровождения системных, программных и IT-технологий, и, конечно, готовят новое поколение инженеров.
— Расскажите о направлениях подготовки в Институте СПИНТех.
— У нас пять направлений подготовки и двенадцать образовательных программ. Направление «Программная инженерия» готовит программистов-профессионалов мирового уровня, компетентных в сфере информационных технологий (computing) и инженерных подходов в целях разработки, тестирования и эксплуатации программного обеспечения. «Прикладная информатика» — это высокотехнологичная, наукоёмкая и инновационная сфера деятельности, использующая последние достижения в области информационно-коммуникационных технологий и смежных областях. В рамках направления подготовки «Управление качеством» осуществляется подготовка магистров по программе «Информационное обеспечение систем менеджмента качества» в области обеспечения, управления и улучшения качества продукции, услуг и процессов, сочетающих в себе инженерно-технические и управленческие компетенции. Направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» и «Управление в технических системах» — это аспирантура. Там выпускники-магистры любых технических направлений могут учиться в рамках двух образовательных программ для получения квалификации инженера-исследователя или учёной степени кандидата технических наук. нде
Думаю, что подробнее с нашими направлениями можно ознакомиться на сайте МИЭТа для поступающих www.abiturient.ru.
— Нам известно, что вы часто агитируете своих студентов идти в магистратуру. Почему?
— Магистерские программы СПИНТеха находятся в тренде развития современной науки. Они представляют собой востребованное в мировом сообществе образовательное направление для подготовки программистов-профессионалов, компетентных в сфере Computer Sciece, кибербезопасности, IT и менеджмента качества для потребностей цифровой экономики.
Все программы имеют выраженную практическую направленность: занятия ведут профессора-практики фирм Samsung, Huawei, Газпром, НПО «ЭЛВИС», ООО «АНКАД», CQG и др. Выпускники программ готовы к успешному инновационно-технологическому творчеству в научно-исследовательской, аналитической и проектной деятельности, их ждут в качестве специалистов в Институте программных систем — ИПС РАН, в компаниях Dr.Web, «Лаборатория Касперского», АО «Системы управления», Яндекс, ООО «Крок» и др.
Кроме того, в качестве магистрантов и аспирантов их с радостью примут университет Ка' Фоскари (Венеция) и университет Глиндор (Великобритания). На счету СПИНТех уже 8 защищенных проектов в этих вузах.
— Ваши студенты очень часто появляются в списках победителей разных международных конкурсов. В чем секрет такого успеха?
— Думаю, студенты-спинтеховцы добиваются успеха благодаря кропотливой совместной работе с научным руководителем из числа преподавателей Института. Мы всегда поощряем индивидуальные занятия с каждым конкурсантом. Студенту надо просто определиться с конкурсом, проявить заинтересованность при разговоре с выбранным руководителем и быть восприимчивым во время консультаций. Остальному мы научим: вот уже лет пять подряд число наших победителей конкурса «УМНИК» самое большое в МИЭТе, и ещё мы регулярно занимаем призовые места на конкурсе «Инженеры будущего» и выходим в финал Чемпионата мира по программированию.
— Как вы думаете, в чём преимущество МИЭТа перед другими техническими вузами?
— Преимущество заключается в высокой квалификации профессорско-преподавательского состава, который сохраняет традиции классического образования и постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, гибко реагируя на вызовы современности. Кроме того, находясь в отдалении от столицы с её соблазнами для молодёжи, МИЭТ располагает прекрасной материально-технической базой и современной инфраструктурой, позволяющей заниматься междисциплинарными научными исследованиями в области НБИК-технологий и цифровизации. Любой целеустремлённый студент может вырасти в родных стенах до профессора, а при желании — и до академика.
Беседовала Ирина Доронина
Преподавателям бывшей кафедры ИПОВС, за искл. заведующей, привет от Тепловой.