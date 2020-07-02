— Лариса Геннадьевна, а с каких лет вы себя помните?

— Я помню себя с трёх лет, сидящей в стремнине глубокого ручья и строящей запруду с деревенскими мальчишками. Дело в том, что в детстве мама каждое лето отвозила меня в деревню к дедушке (бабушку я не помню, она, к сожалению, умерла, когда мне не было и года. Правда, говорят, успела покрестить!). В тот день была сильнейшая гроза и жуткий ливень, дорогу размыло, и в глинистой почве образовалась глубокая канава. Племянники рванули после дождя пускать кораблики из щепок, и я увязалась за ними. И вот деревенские мальчишки сделали высокую запруду из глины и приладили самодельную турбинку из пробки, спичек и щепок. Вода стала прибывать, и тут кто-то резко палкой прорыл канавку, и турбинка закрутилась! По воде сразу запрыгали солнечные блики! Это было завораживающее зрелище. Но через пару минут вода вытекла и все закончилось. Недолго думая, я плюхнулась в ручей, чтобы перегородить путь воде и повторить все снова…

— Наверное, после этого у вас и появилась нетипичная для девочки тяга к техническим наукам?

— Нет, это пришло позже, в 6-м классе, когда мы стали изучать физику. Мне повезло: физику у нас вела заслуженный учитель СССР, которая объясняла все сложные явления буквально «на пальцах», не только исподволь заинтересовывая своим предметом, но и прививая стремление к исследованиям, научному познанию мира.

Но я бы не была столь категорична в плане «нетипичной тяги». В 60-е годы прошлого века вся молодёжь в стране делилась на физиков и лириков. Это было время подъёма технической мысли, изобретательства и рационализаторства, время журналов «Техника — молодёжи», «Юный техник», время переиздания карманного справочника 30-х годов для пионеров и школьников «Товарищ», в котором было собрано огромное количество практических советов и конструкций самоделок для турпоходов, путешествий, бытовых нужд в городе и на селе. Во дворцах пионеров и домах культуры тогда работало множество технических кружков — «Юный техник», «Юный радиолюбитель», «Юный электрик», «Юный механик» и т. п., а в многочисленных клубах тоже внедрялись технические новинки: я занималась греблей в «Клубе юных моряков» в г. Липецке на реке Воронеж, где мы с руководителем собирали детекторные приёмники, делали телескопы… Короче говоря, вся атмосфера тогдашней жизни способствовала детскому техническому творчеству.

— Насколько мы знаем, вы родились в семье учёного. Наверное, дальнейший путь в науку был для вас естественным?

— В семье учёного только в том смысле, что папе в Санкт-Петербургском политехническом в 1920 г. преподавал проф. А. Ф. Иоффе, будущий академик, «отец советской физики», вице-президент АН СССР. До сих пор жива та папина «зачётка», в которой он расписался! И до сих пор я помню папины рассказы о том, как он сдавал Абраму Фёдоровичу сессию: каждого студента профессор принимал в своём кабинете по 1-1,5 часа и кроме непосредственно экзамена, поил чаем, кормил бутербродами…

Отец в дальнейшем стал главным инженером Государственного института проектирования металлургических заводов ВСНХ СССР — в 30-е годы ХХ века поднимал «Азовсталь», Магнитку, в 50-е годы по его проекту был построен завод в Бхилаях (Индия), затем был Ново-Липецкий металлургический завод, а в 80 лет (!) он представил свою техническую записку по поводу дальнейшего развития металлургии в СССР.

Работая на переднем крае советской металлургии, отец, естественно, выписывал много технической литературы, в том числе и популярной, поэтому всегда был в курсе технологических новинок и изобретений, обсуждал их в кругу семьи. По службе имел дело с известными учёными — вспоминал о встречах с П. Л. Капицей, М. В. Келдышем; позднее моя двоюродная сестра стала доктором биологических наук, работая под руководством Зубра (прозвище учёного — примечание редакции), академика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Думаю, всё это и определило мой интерес к науке и предопределило дальнейшие устремления.