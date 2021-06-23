Наше кино — это road-movie, там невероятные панорамы, кадры, дороги Калининграда. Это обязательно надо смотреть на большом экране. Зал кинотеатра важен еще и тем, что рядом с тобой садится не просто человек: это твой современник, который говорит с тобой на одном языке, он почему-то выбрал именно этот фильм и как-то похоже с тобой реагирует на происходящее на экране. В этот момент ты понимаешь, что ты не одинок, что мир добр и радостен, что он улыбается и тебе.

Это ни в коем случае не российская переработка «Достучаться до небес». Это было бы слишком нагло и не очень умно. Дело в другом. Наши герои в похожей ситуации, как Руди и Мартин, они взрослые люди, которые не могли не смотреть этот фильм. И сцена, где один из них падает на пляже, это такая дань уважения с легкой улыбкой в сторону прекрасного фильма. Но в целом мы не держали в голове «Достучаться до небес», когда писали сценарий, такой задачи не было. Просто когда стало понятно, что есть прямые аналогии, мы решили поклониться в сторону этого шедевра.