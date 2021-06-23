В российский прокат вышел фильм «Сердце и как им пользоваться». Над ним в качестве соавтора и сопродюсера работал зеленоградец Георгий Рюмин. Мы поговорили с ним о том, как это «кино-эскимо» с невероятными панорамами дарит зрителю хорошее настроение и избавляет от чувства одиночества.
В аннотации к фильму «Сердце и как им пользоваться» говорится, что у двух главных героев «одна мечта — достучаться до небес». Известного московского стендап-комика Илью Погорелова публично обвинила во лжи его бывшая, а застенчивый провинциал Санёк хочет вырваться из своего кокона и хоть немного пожить по-настоящему. Они вместе отправляются в путешествие к морю, чтобы обрести себя, воплотить мечту и найти любовь. В ролях Сергей Чирков, Сергей Белов, Нонна Гришаева, Игорь Угольников, Федор Лавров, Ольга Лерман.
Мы поговорили с Георгием Рюминым о смыслах и подтемах этого кино, его доступе в онлайн-кинотеатрах и том, зачем выходить из собственного кокона.
Фильм «Сердце и как им пользоваться» я для себя окрестил «кино-эскимо». Полтора часа, очень хорошего настроения с прекрасным послевкусием. Это не меняет судьбу зрителя глобально: это приятно, как мороженое, это хорошо. Это основная задача фильма: люди же идут в кино не только за знаниями, а за хорошим настроением и за тем, чтобы не чувствовать себя одинокими.
Наш фильм и про то, и про другое. Хорошее настроение и атмосфера создаётся музыкой, антуражем, негомерическими шутками — мне хотелось, чтобы во время просмотра человек все время немного улыбался.
Второй момент про одиночество, которое мы испытываем. Город, из которого уезжают герои, называется Кокон. Это говорящее название: кто-то живет во внутреннем коконе, кто-то не может найти в этом мире пару для себя. Но если попытаться выбраться из кокона, жизнь становится гораздо богаче, легче и приятнее. И фильм подсказывает, что мы не одиноки в этом мире, что мы всегда можем найти близких.
На более глубоких уровнях в фильме есть тема «Алисы в Стране чудес» Кэрролла, тема следования за белым кроликом. Есть общая тема отношения к жизни, что нет смысла бояться смерти: если рассматривать жизнь как реку, ее длина неизвестна, но в наших силах расширить русло. Это как раз то, чем занимаются герои по пути из Кокона в Калининград.
Наше кино — это road-movie, там невероятные панорамы, кадры, дороги Калининграда. Это обязательно надо смотреть на большом экране. Зал кинотеатра важен еще и тем, что рядом с тобой садится не просто человек: это твой современник, который говорит с тобой на одном языке, он почему-то выбрал именно этот фильм и как-то похоже с тобой реагирует на происходящее на экране. В этот момент ты понимаешь, что ты не одинок, что мир добр и радостен, что он улыбается и тебе.
Это ни в коем случае не российская переработка «Достучаться до небес». Это было бы слишком нагло и не очень умно. Дело в другом. Наши герои в похожей ситуации, как Руди и Мартин, они взрослые люди, которые не могли не смотреть этот фильм. И сцена, где один из них падает на пляже, это такая дань уважения с легкой улыбкой в сторону прекрасного фильма. Но в целом мы не держали в голове «Достучаться до небес», когда писали сценарий, такой задачи не было. Просто когда стало понятно, что есть прямые аналогии, мы решили поклониться в сторону этого шедевра.
Съемки фильма проходили в Калининграде и в Подмосковье в районе Яхромы. Также снимали в интерьере московского ночного клуба и на заброшенном заводе.
Я верю, что у фильма будет хорошая судьба, потому что он получился очень светлым и позитивным. Больше всего по атмосфере соответствует фильму клип с саундтреком, который создал Ваня Дмитриенко:
Как сопродюсеру и соавтору фильма мне важнее всего количество посетителей в кино: фильм все же оценивается по просмотрам в кинотеатрах. Это четко измеримые, фиксируемые показатели, а в онлайн-кинотеатрах невозможно увидеть число просмотров. Но, конечно, этот фильм будет монетизироваться во всех средах, онлайн рано или поздно он тоже будет доступен. Но смотреть его надо, конечно, в кино.
До конца июня фильм «Сердце и как им пользоваться» можно посмотреть в кинотеатре «Релиз парк» в ТЦ «Панфиловский».