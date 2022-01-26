Для продажи дорогих массажеров пенсионеров заманивают бесплатными продуктовыми наборами. Офис компании, где их обрабатывают, находится в 9-м микрорайоне 26.01.2022 ZELENOGRAD.RU

В разных местах города пенсионерам дают листовки о раздаче бесплатных продуктовых наборов. Чтобы получить их, надо прийти в офис компании в 9-м микрорайоне, где посетителю будут предлагать купить или оформить в кредит недешевые тренажёры и товары для здоровья.

«Вчера маме на выходе из магазина вручили листовку, в которой некая организация предлагает получить пенсионерам бесплатно продуктовый набор из гречки, сахара и т. д, — рассказала местная жительница в зеленоградской группе „Подслушано“. — Для этого необходимо записаться и приехать в корпус 931. Мама записалась и приехала. Это оказался офис организации, продающей массажеры и прочую ерунду. Пенсионеров заманивают бесплатным набором продуктов, а по факту втюхивают (конечно же добровольно) дорогие массажеры. Есть шанс остаться без денег или с кредитом в обмен на сомнительное удовольствие».

В беседе с редакцией «Зеленоград.ру» автор сообщения добавила, что в офисе её маме предложили раздеться и подождать, когда подойдет очередь на тренажеры — все тренажеры были заняты пенсионерами. «Стариков в офисе много, большинство за 70. Мама отказалась и ушла». До выдачи продуктов дело так и не дошло. По её словам, она позвонила в дежурную часть Крюково, оставила им сообщение по этому поводу и просит предупредить родителей, бабушек и дедушек, чтобы были аккуратнее и «не велись на такие вот рекламные акции».

Другая наша читательница подтвердила, что в офисе (напротив Яндекса и Вайлдберис) «этих добродетелей полно бабушек и дедушек».

Мы позвонили в саму фирму — там не стали делать секрета из того, что продают «различные тренажёры» и выдают продуктовые наборы. Такая деятельность ведётся вполне официально, это не социальная помощь и не благотворительность, а рекламная акция: «Нужно записаться, всё занимает 10-15 минут — рассказываем о компании и выдаем набор по пенсионному удостоверению. Если не запишетесь, набора может не хватить. Если хотят, люди записываются на сеансы на тренажёрах, если не хотят — просто получают набор и уходят. Никого не заставляем, наборы раздаём просто для того, чтобы люди о нас узнали».

У компании множество отделений по всей стране. В прессе время от времени появляются публикации с рассказами о том, чем заканчиваются такие рекламные акции: пенсионеры набирают кредиты, чтобы приобрести «товары для здоровья», и обращение в полицию ничего не даёт — «правоохранители не находят нарушений в действиях компании», писал, к примеру, екатеринбургский портал.

Компания, продающая франшизу на такие пункты продажи, по данным системы «Контур.Фокус», зарегистрирована в Ленинградской области. Её основатели Марк Кочкин и Юрий Пилипчук занимаются этим бизнесом с 2011 года. Сейчас они обещают, что прибыль с одной точки составляет около 300 тысяч в месяц. По данным портала екатеринбургского портала E1, «чудо-коврик» там продают за 55 тысяч рублей. Их точки есть уже в 40 городах. Основными покупателями своей продукции они называют людей пенсионного возраста, потому что это «достаточно свободная целевая аудитория на российском рынке».

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Метки:
микрорайон 9, мошенничество, пенсионер, Корпус 931
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