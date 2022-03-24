«Днями сидели в ванной комнате на полу». История беженки из ДНР, которой прямо сейчас нужна ваша помощь 24.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Екатерина Крутикова — гражданка Украины, жительница Горловки — города в 49 километрах от Донецка. С седьмого марта она с пятилетней дочерью живёт недалеко от Зеленограда, в посёлке Лунёво. Она рассказала «Зеленоград.ру», как жила в ДНР с 2014 года, как изменилась её жизнь после 24 февраля и какая помощь нужна ей прямо сейчас.

Седьмого марта Екатерина с дочкой приехала в Лунёво, к своей тёте. Из Горловки они добирались сутки, перевозили их родственники. В Донбассе у Екатерины остался муж. Ещё три года назад он решил пойти в ополчение. После переезда связь с ним прервалась.

— У нас все восемь лет война на Донбассе! Комендантский час до восьми вечера. Толком нет развлечений для наших детей: площадок, развлекательных центров. Практически каждый день мы слышали взрывы. А то, что началось с 24 февраля — это вообще. Мы с ребенком днями сидели в ванной комнате на полу, спали там, чтоб хоть как то быть в безопасности, так как убежища поблизости нет. Когда моя дочка слышала какой-либо шум, сразу бежала в ванную прятаться. Очень страшно, — рассказывает Екатерина.

После 24 февраля бои стали идти совсем близко. От этого в их доме высыпались стёкла. Решение об отъезде далось нелегко. Екатерина не хотела бросать мужа, но нужно было срочно спасать ребёнка. Уехать хотелось и раньше, но было некуда. А недавно их к себе пригласили родственники.

— Живём в нормальных условиях. Главное, в спокойствии и тишине. На работу не могу устроится: сижу с ребенком. Сейчас заболели, я с ней. К тому же у меня паспорт украинский. Никаких планов не строим. Что будет дальше — неизвестно. Но если у нас все наладится, вернёмся домой! — делится Екатерина.

Сейчас ей требуются лекарства от простуды для дочки, одежда на весну и обувь 33 размера. Передать вещи и лекарства можно по адресу: посёлок Лунёво, Гаражная улица, дом 4, квартира 52 (ехать из Зеленограда около получаса, карта), или перевести деньги на карту 4276 3802 7037 4502. При необходимости связаться с Екатериной можно через нашу редакцию.

Мы продолжим рассказывать, как конфликт* России и Украины сказывается на простых людях из нашего города. Мы ищем контакты зеленоградцев, оказавшихся сейчас на Украине, граждан Украины, которые сейчас живут в Зеленограде или окрестностях, а также людей, у которых из-за конфликта появились проблемы с работой и жизнью. Пишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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*Согласно требованию Роскомнадзора, мы не можем в своих публикациях называть проводимую на Украине специальную операцию «нападением», «вторжением» или «объявлением войны», если это не прямая цитата.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022
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