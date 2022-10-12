Только одна калитка под контролем охранника должна оставаться открытой для входа в школы в учебное время. Это рекомендует новый документ московского департамента образования. Рекомендации появились в конце сентября, после массового убийства в школе города Ижевска, когда погибло 17 человек. Неизвестно, помогут ли новые ограничения когда-нибудь избежать повторения стрельбы в школах, но неудобства они создали уже сейчас. При этом в департаменте утверждают, что и раньше с безопасностью всё было в порядке.
Новые рекомендации по безопасности департамент принял 29 сентября, стрельба в Ижевске случилась 26-го. Возможно, это и совпадение, хотя вероятно, связь есть. Документ предназначен для внутреннего пользования и не публикуется в открытом доступе, но в департаменте рассказали «Зеленоград.ру» его основные положения:
- в утреннее и дневное время вход преимущественно через одну калитку под контролем охранника
- школы при необходимости могут оставить несколько калиток, при условии обеспечения их видеодомофонами
- «будет исключено пребывание посторонних на пришкольной территории во время учебного процесса». Чем это отличается от прежнего порядка, непонятно — посторонних и раньше на территории школ обычно не было
- после завершения учебного процесса школа вправе самостоятельно принять решение о допуске на территорию жителей района. Здесь речь идет в первую очередь о доступе на школьные стадионы и другие площадок, право пользоваться которыми было дано горожанам приказом департамента ещё в 2012 году. Непонятно, может ли теперь директор школы, если захочет, ограничить доступ на школьную территорию во внеурочное время
Эти новые правила называются «рекомендациями», но зачастую школы выполняют подобные рекомендации департамента, как приказ.
Например, школа 609 (корпус 314) уже закрыла вход со стороны жилых домов и магазина «Атак». Теперь единственный открытый вход — со стороны Яблоневой аллеи, потому что он находится под контролем охранника. Директор школы Павел Удодов считает эта калитка находится «всего» в двух минутах ходьбы от закрытого входа, но для родителей и детей это означает необходимость непонятно зачем (ведь им ничего не объяснили) идти в обход.
Более того, к единственному теперь открытому входу постоянно подъезжают машины, привозящие детей, так что с точки зрения родителей стало не только неудобно, но и более опасно. «Непонятно, почему выбрали именно самый неудобный вход, и при чём тут безопасность, если на здании школы камеры висят со всех сторон» , — пишет в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Галина.
О том, что оставленные входы неудобные и даже опасные пишут и другие. «В началке 1151 оставили одну открытую калитку, а она жуть неудобная, кругом парковка с машинами» , — считает Марина. «Корпус 1548 неудобно ходить вокруг, и логики не вижу — при ЧП всего один маленький и узкий выход — очень удобно для нападающих», говорит Ирина. «В 1912 тоже одну калитку закрыли — неудобно ходить ко второй» , — пишет Дарья. «У школы 1528 в корпусе 844 калитку закрыли, но детям все равно — они массово перелезают через забор там, где привыкли ходить» , — рассказывает Ирина. Сообщают также о закрытых калитках в разных корпусах школ 618, 719, 842, 854, 1194, 1353, 1912, 2045.
Впрочем, некоторые не видят проблем в том, что надо идти в обход. «Ходить полезно, сделали — значит так надо» , — пишут Ирина и Наталья.
Как подобные меры защищают от инцидентов в школе, непонятно. Чем руководствуется департамент (какая статистика, какие исследования), рекомендуя те или иные меры, неизвестно. Пока складывается впечатление, что после каждого серьезного инцидента чиновникам просто надо что-то сделать, исключительно для отчёта.
В итоге получается парадоксальная ситуация — сообщая об усилении безопасности, департамент добавляет, что и раньше с безопасностью всё было в полном порядке. В каждой московской школе и так действует строгий пропускной режим, утверждают в департаменте и подробно перечисляют корреспонденту «Зеленоград.ру» уже действующие меры: электромагнитные пропуска у всех сотрудников, «технические средства охраны» на всех объектах, видеодомофоны на главных калитках передают сигнал на пост охраны, камеры видеонаблюдения контролируют вход и въезд на территорию, кнопки экстренного вызова полиции в каждом здании, ежедневная проверка сотрудниками охраны, металлодетекторы на входе.
Все эти меры направлены на обеспечение «максимальной безопасность ребят», заключает департамент. Получается, дальше усиливать безопасность, оставаясь в рамках здравого смысла и минимального удобства, просто некуда — что будет делать департамент после следующего инцидента, непонятно.
Возможно, лимит физических ограничений доступа в школы уже исчерпан и пора сосредоточиться на более «умных» системах безопасности. Например, к закрытой теперь калитке 609-й школы начали прокапывать траншею — возможно, там проложат кабель, установят на входе видеодомофон и снова откроют калитку для входа.
Если вы хотите, чтобы закрытые калитки снова открыли, обращайтесь к директору своей школы, чтобы он обеспечил её видеодомофоном.