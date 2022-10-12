Примеры и отзывы родителей

Например, школа 609 (корпус 314) уже закрыла вход со стороны жилых домов и магазина «Атак». Теперь единственный открытый вход — со стороны Яблоневой аллеи, потому что он находится под контролем охранника. Директор школы Павел Удодов считает эта калитка находится «всего» в двух минутах ходьбы от закрытого входа, но для родителей и детей это означает необходимость непонятно зачем (ведь им ничего не объяснили) идти в обход.

Более того, к единственному теперь открытому входу постоянно подъезжают машины, привозящие детей, так что с точки зрения родителей стало не только неудобно, но и более опасно. «Непонятно, почему выбрали именно самый неудобный вход, и при чём тут безопасность, если на здании школы камеры висят со всех сторон» , — пишет в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Галина.

О том, что оставленные входы неудобные и даже опасные пишут и другие. «В началке 1151 оставили одну открытую калитку, а она жуть неудобная, кругом парковка с машинами» , — считает Марина. «Корпус 1548 неудобно ходить вокруг, и логики не вижу — при ЧП всего один маленький и узкий выход — очень удобно для нападающих», говорит Ирина. «В 1912 тоже одну калитку закрыли — неудобно ходить ко второй» , — пишет Дарья. «У школы 1528 в корпусе 844 калитку закрыли, но детям все равно — они массово перелезают через забор там, где привыкли ходить» , — рассказывает Ирина. Сообщают также о закрытых калитках в разных корпусах школ 618, 719, 842, 854, 1194, 1353, 1912, 2045.

Впрочем, некоторые не видят проблем в том, что надо идти в обход. «Ходить полезно, сделали — значит так надо» , — пишут Ирина и Наталья.