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Частные приюты для бездомных животных могут получить помощь из бюджета Московской области. Один из них — зеленоградский центр «Мокрый нос». Мы поговорили с его руководителем 22.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Фонд помощи бездомным животным «Ника», который построил рядом с Зеленоградом многофункциональный центр «Мокрый нос», может получить субсидии из бюджета Московской области. Сумма и сроки оказания помощи пока не обсуждаются. О том, сколько денег нужно центру, какие его основные потребности и почему государственные контракты приносят им убытки, мы поговорили с президентом фонда «Ника» Верой Митиной.

Расходы заложат на 2021 год

В середине сентября в областной думе составили список приютов для животных, которые «можно отнести к социально ориентированным НКО». В него попали 24 приюта, включая центр «Мокрый нос» (из-за фактического расположения в Солнечногорском районе), который создан фондом «Ника».

В думе готовят предложения по дополнительному финансированию этих организаций, идеи направят в Министерство экономики и финансов региона, чтобы эти расходы можно было уже со следующего года мы включить в бюджет. Пока специалисты подсчитали, что чаще всего владельцы приютов нуждаются в корме и медикаментах для животных, строительных материалах. Расчеты для выделения средств будут делать по данным, которые прислали сами приюты. Например, администрация Солнечногорского района попросила «Мокрый нос» «указать расходы, которые мы бы хотели возместить: это, например, покупка диагностического оборудования, строительство, обеспечение работы инженерной инфраструктуры приюта», рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

Будут ли субсидии одинаковыми для каждого из 24 приютов, пока неясно. Также неизвестно, о какой сумме помощи идет речь и как долго она будет оказываться. «Мы это назвали не в виде суммы, просто перечислили список сложностей и затрат, которые наиболее сильно бьют по экономике фонда. Я так понимаю, речь идет о субсидиях, а по закону не все затраты можно возместить. И сейчас они просто хотят посмотреть, что фондам нужно», — предполагает она.

Параллельно в думе обсудили введение бесплатной стерилизации для зарегистрированных животных. Однако представитель Минсельхоза назвал это достаточно затратным мероприятием, требующим дополнительных расчётов. Сейчас в Московской области такая услуга бесплатно предоставляется животным ветеранов Великой Отечественной войны и владельцам собак-поводырей.

Затраты превышают сумму контракта

«На базе нашего приюта осуществляется программа ОСВВ (государственная программа по регулированию численности безнадзорных собак и кошек), с разных муниципальных образований к нам привозятся животные, собаки и кошки. У нас они проходят карантин, мы их чипируем, вакцинируем, одеваем им бирки, кому-то ищем дом, кто-то возвращается к месту своего обитания. Я думаю, включение нас в список приютов, которым выделят средства, как раз связано с тем, что мы выполняем эту программу. В области нет муниципальных приютов, и, похоже, они разрабатывают программу поддержки тех, кто есть, кто выполняет такие социальные программы», — рассказала Вера Митина.

Фонд занимается этой работой в рамках муниципального контракта. Подобные аукционы всегда проводятся с сильным понижением цены, так как зачастую участвуют недобросовестные подрядчики, а также те организации, у которых на самом деле нет приютов. Чтобы не допускать к отлову людей, которые могут навредить животным, волонтеры вынуждены снижать цену до минимума.

«Выигрывает тот, у кого меньше цена, и пока никаких правил насчет этого нет, из-за этого в некоторых районах фонды выполняют контракт за свой счет, за счет пожертвований. Наши затраты превышают сумму контракта намного. Не могу сказать точно, на сколько, но на много», — объяснила она.

На содержание всего комплекса, где живут не только отловленные животные, но и те, которые остались с прошлых отловов, оплату врачей, работы сотрудников, двух бригад ловцов и коммунальные услуги в месяц им нужно около 1,5 миллионов рублей.

Многофункциональный центр «Мокрый нос» строили с 2015 года, этот проект в 2019 году стал рекордсменом отечественного краудфандинга по сумме сбора: больше 15 миллионов рублей перечислили спонсоры четырёх кампаний фонда на строительство. Сейчас волонтерам осталось благоустроить территорию, построить площадку для волонтеров, где они могли бы покушать, переодеться, и переделать систему отопления во всем комплексе.

Краундфандинговые кампании у фонда уже закончились, сейчас они принимают пожертвования. Подробнее о работе фонда «Ника» и способах помочь можно узнать на сайте fond-nika.ru.

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Метки:
бродячие животные, приют, отлов, митина вера
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