Расходы заложат на 2021 год

В середине сентября в областной думе составили список приютов для животных, которые «можно отнести к социально ориентированным НКО». В него попали 24 приюта, включая центр «Мокрый нос» (из-за фактического расположения в Солнечногорском районе), который создан фондом «Ника».

В думе готовят предложения по дополнительному финансированию этих организаций, идеи направят в Министерство экономики и финансов региона, чтобы эти расходы можно было уже со следующего года мы включить в бюджет. Пока специалисты подсчитали, что чаще всего владельцы приютов нуждаются в корме и медикаментах для животных, строительных материалах. Расчеты для выделения средств будут делать по данным, которые прислали сами приюты. Например, администрация Солнечногорского района попросила «Мокрый нос» «указать расходы, которые мы бы хотели возместить: это, например, покупка диагностического оборудования, строительство, обеспечение работы инженерной инфраструктуры приюта», рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

Будут ли субсидии одинаковыми для каждого из 24 приютов, пока неясно. Также неизвестно, о какой сумме помощи идет речь и как долго она будет оказываться. «Мы это назвали не в виде суммы, просто перечислили список сложностей и затрат, которые наиболее сильно бьют по экономике фонда. Я так понимаю, речь идет о субсидиях, а по закону не все затраты можно возместить. И сейчас они просто хотят посмотреть, что фондам нужно», — предполагает она.